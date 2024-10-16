«М.Видео-Эльдорадо» открывает продажи эксклюзивных продуктов Baseus
«М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, и Baseus, производитель цифровых аксессуаров, объявили о начале сотрудничества и старте продаж новинок бренда. Покупателям теперь доступны беспроводные наушники линеек Eli, Bowie, Bass. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».
Партнерство с «М.Видео» и «Эльдорадо» выводит на новый уровень деятельность Baseus на российском рынке. Благодаря этому сотрудничеству бренд расширяет свое присутствие,
Baseus Eli Fit Open-Ear TWS Earbuds
Главной новинкой среди беспроводных наушников открытого типа стали Eli Fit Open-Ear. Они оснащены увеличенными динамиками диаметром 16,2 мм и технологией усиления низких частот, за счет чего достигается улучшенная передача звука, частотный диапазон – от 20 Гц до 20 кГц. 10 минут зарядки обеспечивает 2 часа работы наушников, общее же время воспроизведения музыки доходит до 35 часов. Индикатор уровень заряда подскажет, когда подзарядить девайс.
Модель подходит для людей, поддерживающих активный образ жизни или часто перемещающихся по городу. С защитой от влаги IPX4 наушникам не страшны капли и брызги дождя. Благодаря дизайну открытого типа можно безопасно заниматься спортом на улице и оставаться в курсе происходящего вокруг. Предусмотрено сразу несколько вариантов ношения: крепление с заушинами адаптируется к разной форме ушей и подходит для повседневного использования, шейный обод рассчитан на занятия спортом, с ним наушники будут крепко держаться во время бега. Подключение через Bluetooth 5.3 гарантирует стабильную связь на расстоянии до 10 метров.
Стоимость в каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо» – 8999 руб.
Baseus Bass 35 Max Wireless Headphones
Для предпочитающих полноразмерные наушники в ассортименте доступны Bass 35 Max. Гарнитура с динамиками диаметром 40 мм воспроизводит диапазон частот 20 Гц - 20 кГц, анализирует музыкальные инструменты и направления и создает реалистичную звуковую сцену. Технология усиления низких частот улучшает звучание басов и усиливает погружение в атмосферу любимых треков.
3D-конструкция амбушюр обеспечивает плотное прилегание Bass 35 Max к ушам, а мягкий материал обеспечивает комфорт при длительном ношении. В сложенном состоянии наушники удобно брать с собой в дорогу, они не занимают много места. При постоянной громкости 70% модель способна работать до 50 часов без подзарядки. Для проводного подключения предусмотрен AUX IN выход.
Стоимость в каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо» – 3499 руб.
Baseus Bowie H1i Noise-Cancelling Wireless Headphones
Линейка Bowie представлена сразу двумя новинками. В полноразмерных беспроводных наушниках H1i Noise-Cancellation премиальное качество звука достигается за счет технологии Hi-Res Audio. Кодеки LHDC поддерживают аудио 192 кГц / 24 бит без потерь, а специальная технология BISA (Baseus Immersive Special Acoustics Technology, технология иммерсивного пространственного звука Baseus) обеспечивает объемный звук с эффектом погружения. В конструкции наушников используется био-технологичная мембрана, благодаря чему достигаются насыщенные низкие и чистые высокие частоты в диапазоне 20 Гц - 40 кГц.
Одно из ключевых нововведений этих наушников – гибридное шумоподавление. Оно блокирует окружающие звуки как в помещении, так и на улице, предоставляя возможность беспрепятственно наслаждаться любимыми треками. Модель совместима со всеми устройствами, Bluetooth 5.3 гарантирует стабильную связь на расстоянии до 10 метров, а плавная синхронизация звука и видео отличается сверхнизкой задержкой 0,038 секунды. С выключенным шумоподавлением наушники способны проработать до 100 часов.
Стоимость в каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо» – 5999 руб.
Baseus Bowie M2s Pro True Wireless Earphone
В линейке Bowie также имеются TWS-наушники M2s Pro. Гарнитура подарит объемный звук с эффектом погружения, частотный диапазон составляет 20 Гц - 40 кГц. Система из четырех микрофонов с шумоподавлением ENC обеспечит высокое качество телефонных звонков. Флагманская технология шумоподавления -52 дБ блокирует большинство посторонних звуков, позволяя сосредоточиться на музыке. Bluetooth 5.4 гарантирует стабильное подключение к смартфону, а режим сверхнизкой задержки до 0,06 сек. отвечает за плавную синхронизацию с визуальными эффектами во время игр или просмотра видео. Благодаря технологии Multipoint наушники могут одновременно подключаться к двум устройствам.
Стоимость в каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо» – 5999 руб.