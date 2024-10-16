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«М.Видео-Эльдорадо» открывает продажи эксклюзивных продуктов Baseus

«М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, и Baseus, производитель цифровых аксессуаров, объявили о начале сотрудничества и старте продаж новинок бренда. Покупателям теперь доступны беспроводные наушники линеек Eli, Bowie, Bass. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Партнерство с «М.Видео» и «Эльдорадо» выводит на новый уровень деятельность Baseus на российском рынке. Благодаря этому сотрудничеству бренд расширяет свое присутствие,

Baseus Eli Fit Open-Ear TWS Earbuds

Главной новинкой среди беспроводных наушников открытого типа стали Eli Fit Open-Ear. Они оснащены увеличенными динамиками диаметром 16,2 мм и технологией усиления низких частот, за счет чего достигается улучшенная передача звука, частотный диапазон – от 20 Гц до 20 кГц. 10 минут зарядки обеспечивает 2 часа работы наушников, общее же время воспроизведения музыки доходит до 35 часов. Индикатор уровень заряда подскажет, когда подзарядить девайс.

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М.Видео-Эльдорадо
Baseus Eli Fit Open-Ear TWS Earbuds

Модель подходит для людей, поддерживающих активный образ жизни или часто перемещающихся по городу. С защитой от влаги IPX4 наушникам не страшны капли и брызги дождя. Благодаря дизайну открытого типа можно безопасно заниматься спортом на улице и оставаться в курсе происходящего вокруг. Предусмотрено сразу несколько вариантов ношения: крепление с заушинами адаптируется к разной форме ушей и подходит для повседневного использования, шейный обод рассчитан на занятия спортом, с ним наушники будут крепко держаться во время бега. Подключение через Bluetooth 5.3 гарантирует стабильную связь на расстоянии до 10 метров.

Стоимость в каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо» – 8999 руб.

Baseus Bass 35 Max Wireless Headphones

Для предпочитающих полноразмерные наушники в ассортименте доступны Bass 35 Max. Гарнитура с динамиками диаметром 40 мм воспроизводит диапазон частот 20 Гц - 20 кГц, анализирует музыкальные инструменты и направления и создает реалистичную звуковую сцену. Технология усиления низких частот улучшает звучание басов и усиливает погружение в атмосферу любимых треков.

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М.Видео-Эльдорадо
Baseus Bass 35 Max Wireless Headphones

3D-конструкция амбушюр обеспечивает плотное прилегание Bass 35 Max к ушам, а мягкий материал обеспечивает комфорт при длительном ношении. В сложенном состоянии наушники удобно брать с собой в дорогу, они не занимают много места. При постоянной громкости 70% модель способна работать до 50 часов без подзарядки. Для проводного подключения предусмотрен AUX IN выход.

Стоимость в каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо» – 3499 руб.

Baseus Bowie H1i Noise-Cancelling Wireless Headphones

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Линейка Bowie представлена сразу двумя новинками. В полноразмерных беспроводных наушниках H1i Noise-Cancellation премиальное качество звука достигается за счет технологии Hi-Res Audio. Кодеки LHDC поддерживают аудио 192 кГц / 24 бит без потерь, а специальная технология BISA (Baseus Immersive Special Acoustics Technology, технология иммерсивного пространственного звука Baseus) обеспечивает объемный звук с эффектом погружения. В конструкции наушников используется био-технологичная мембрана, благодаря чему достигаются насыщенные низкие и чистые высокие частоты в диапазоне 20 Гц - 40 кГц.

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М.Видео-Эльдорадо
Baseus Bowie H1i Noise-Cancelling Wireless Headphones

Одно из ключевых нововведений этих наушников – гибридное шумоподавление. Оно блокирует окружающие звуки как в помещении, так и на улице, предоставляя возможность беспрепятственно наслаждаться любимыми треками. Модель совместима со всеми устройствами, Bluetooth 5.3 гарантирует стабильную связь на расстоянии до 10 метров, а плавная синхронизация звука и видео отличается сверхнизкой задержкой 0,038 секунды. С выключенным шумоподавлением наушники способны проработать до 100 часов.

Стоимость в каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо» – 5999 руб.

Baseus Bowie M2s Pro True Wireless Earphone

В линейке Bowie также имеются TWS-наушники M2s Pro. Гарнитура подарит объемный звук с эффектом погружения, частотный диапазон составляет 20 Гц - 40 кГц. Система из четырех микрофонов с шумоподавлением ENC обеспечит высокое качество телефонных звонков. Флагманская технология шумоподавления -52 дБ блокирует большинство посторонних звуков, позволяя сосредоточиться на музыке. Bluetooth 5.4 гарантирует стабильное подключение к смартфону, а режим сверхнизкой задержки до 0,06 сек. отвечает за плавную синхронизацию с визуальными эффектами во время игр или просмотра видео. Благодаря технологии Multipoint наушники могут одновременно подключаться к двум устройствам.

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М.Видео-Эльдорадо
Baseus Bowie M2s Pro True Wireless Earphone

Стоимость в каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо» – 5999 руб.

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