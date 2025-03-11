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Индексная книга (каталог) CNews*
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Чаплыгин Роман


11.03.2025 ГК «Солар»: анализ трендов становится основой развития кибербезопасности 1
12.09.2024 ГК «Солар» и Security Vision создадут продукт для автоматизации оценки ИБ-рисков 1
01.12.2023 ГК «Солар» и сервис управления информационной безопасностью «Секъюритм» договорились о сотрудничестве для автоматизации консалтинговых услуг 1
03.11.2023 Российские ИТ-компании разработали концепцию отраслевого стандарта защиты данных 1
28.09.2021 В России предложили построить открытую базу знаний для антивирусных компаний 1
16.02.2017 Второй сезон образовательного проекта в области ИБ «Кибербаталии» пройдет весной 2017 года 1
17.04.2015 Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур: развитие в новых условиях» 1
19.01.2015 В России компании выделяют на ИБ в 3 раза меньше средств, чем в мире 1
30.05.2014 Корпоративная безопасность в России нуждается в стратегии 1
13.05.2014 Конференция CNews «ИБ бизнеса и госструктур: актуальные решения» 1
03.12.2013 Информационная безопасность: усиление защиты 1
18.09.2013 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
06.09.2013 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
10.06.2013 Современный мир как DDoS-атака: как защитить свои данные? 1
23.10.2012 Уникальный воздушный дисплей покажут в Москве 1
16.10.2012 Microsoft продемонстрирует Windows 8 и новый Office в Москве 1
09.10.2012 CNews FORUM: 80 докладов, ИТ-директора МВД, ФМС, ФСС, Москвы и Петербурга 1
02.10.2012 Уникальные компьютеры-столы покажут в Москве. ФОТО 1
24.09.2012 CNews FORUM 2012: Крупнейшие организации страны готовятся обсудить будущее ИТ в России 1
17.08.2012 CNews FORUM 2012: Список VIP-докладчиков и гостей пополняется с каждым днем 1
06.06.2012 «Микротест» провел аудит ИБ по стандарту СТО БР ИББС в банке DeltaCredit 1

Публикаций - 21, упоминаний - 21

Чаплыгин Роман и организации, системы, технологии, персоны:

Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 598 9
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 511 6
IBA Group - ИБА - Международный деловой альянс, МДА 58 6
Memsfab 11 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8789 5
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 677 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12854 4
DEPO Computers - Депо Электроникс 639 4
Microsoft Corporation 24703 3
InfoWatch - Инфовотч 1026 3
Oracle Corporation 6723 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2168 3
Крок - Croc 1778 3
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 3
Интернет-Проекты - Subscribe.ru 256 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 945 3
Ростелеком 9785 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4938 2
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 199 2
Информзащита 771 2
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 417 2
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1803 2
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 390 2
АйТи 1375 2
Ланит БиПиЭм - Lanit BPM 39 2
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 188 2
Белый Ветер Цифровой 256 2
ФНС РФ - ГНИВЦ - Главный научный инновационный внедренческий центр ФНС России - Главный научно-исследовательский вычислительный центр 128 2
Yandex - Яндекс 7477 2
Информзащита - TrustVerse - ТрастВерс 35 2
Diasoft - Диасофт 890 1
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 636 1
SAP SE 5294 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1690 1
Accenture plc 682 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2057 1
Softline - Софтлайн 2868 1
Криста НПО 68 1
Check Point Software Technologies 764 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1219 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 87 13
Адамас - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 67 8
Почта России ПАО 2123 7
Северсталь ПАО - Severstal 487 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7415 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2822 6
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 661 6
Silicon Saxony - Силиконовая Саксония 17 6
Лента - Утконос 177 6
MDG - Management Development Group - Менеджмент Девелопмент Групп - Миллениум - Гастрономчикъ - Ресторанчикъ 16 6
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 5
ГПБ - Газпромбанк 1090 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2411 3
ВТБ - ВТБ24 665 3
Петропавловск Финанс - АТБ - Азиатско-Тихоокеанский Банк 53 3
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 340 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 188 3
Citi - Citibank - Ситибанк 319 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 518 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 927 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1040 2
Евросеть 1405 2
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 270 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 483 2
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 272 2
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 291 2
Окей - О'Кей - Гипермаркет 207 2
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 281 2
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 110 2
X5 Group - Перекрёсток - E5.RU - онлайн-гипермаркет 38 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2732 1
АльфаСтрахование СГ 322 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 443 1
Абсолют Банк 234 1
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 87 1
Societe Generale Group - Groupe Société Générale S.A. 78 1
Новард УК - Novard 72 1
Albatros Cargo - Альбатрос Лоджистикс - Альбатрос Карго 38 1
Возрождение - Коммерческий банк 346 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3302 6
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1223 6
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 345 6
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4814 5
Федеральное казначейство России 1788 5
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1095 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3070 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1915 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5990 3
СФР - ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 39 3
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 584 3
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 96 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11787 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4204 2
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 771 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3364 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2731 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1972 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2192 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1390 2
Минфин РФ - Росфиннадзор - Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 39 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2768 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1666 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1386 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 465 1
ФНП РФ - Федеральная нотариальная палата Российской Федерации 46 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1371 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 672 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1409 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 339 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 343 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 223 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 2
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 14 1
TCG - Trusted Computing Group 31 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 126 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 110 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28027 19
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67115 11
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21379 11
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15873 11
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4438 8
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12853 8
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3894 6
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6786 5
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5115 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10350 5
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4292 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7737 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13988 4
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7458 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12639 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24354 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31100 4
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  671 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12272 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11160 3
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3146 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25596 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7500 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30011 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51311 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12073 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6168 3
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4194 2
BIOS - Basic input-output system - БСВВ - Базовая система ввода-вывода 662 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6719 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12765 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11182 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6076 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19797 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14480 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6236 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4777 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20810 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11491 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5340 2
Apple iPad 3871 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4550 3
Apple iPhone 4 783 2
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 293 2
Garmin nuvi - Garmin nuviFone - Garmin nuviphone - Garmin nuviCam 29 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 269 2
Microsoft Surface - Планшет 431 1
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 473 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1417 1
Samsung SUR - интерактивный стол 4 1
Microsoft Office 2013 62 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5280 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2092 1
Microsoft Windows 15761 1
ФНС РФ АИС Налог-3 - Автоматизированная информационная система Федеральной налоговой службы 85 1
СКБ Контур - Atom Security - Staffcop - программный комплекс контроля действий пользователей, информационных потоков и событий системы 62 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway Secure Shell BIOS - Kraftway Security Center 9 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway UEFI AMI 3 1
Insyde - InsydeH2O UEFI BIOS 5 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 194 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 232 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Национальный Киберполигон - Кибермир 103 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - НТБ SafeInspect 78 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 157 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 127 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 133 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar NGFW 82 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр операторов персональных данных 57 1
Юсупов Ренат 118 8
Адмиральский Сергей 39 8
Волков Алексей 50 7
Кирюшин Сергей 83 6
Пегасов Сергей 55 6
Ермолаев Артем 378 6
Шайхутдинов Роман 113 6
Трухан Александр 8 6
Висящев Андрей 64 6
Тюркин Михаил 45 6
Назипов Дмитрий 85 6
Сытин Дмитрий 56 6
Широких Алексей 72 6
Сапельников Сергей 109 6
Федоренко Михаил 10 6
Потапенко Дмитрий 18 6
Поихало Владимир 21 6
Беселидзе Ираклий 13 6
Torsten Time - Торстен Тиме 12 6
Громов Иван 102 5
Стуров Дмитрий 33 5
Генс Георгий 76 3
Катамадзе Анна 101 3
Устюжанин Дмитрий 50 3
Казарцев Алексей 27 3
Кузьмин Алексей 38 3
Романков Андрей 18 3
Серова Елена 320 3
Урусов Виктор 130 3
Курило Андрей 38 3
Заединов Руслан 46 3
Лановенко Валерий 46 3
Коробков Валентин 3 3
Матвеев Лев 64 2
Урьяс Вадим 98 2
Богачев Игорь 180 2
Реймер Денис 54 2
Федулов Владислав 79 2
Шевченко Владимир 147 2
Попов Алексей 336 2
Россия - РФ - Российская федерация 145998 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43522 9
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7536 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17539 7
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2938 6
Европа Восточная 3100 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14165 3
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1778 3
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1217 2
Россия - ЦФО - Воронежская область 803 2
Европа Центральная и Восточная - Центрально-Восточная Европа - CEE - Central and Eastern Europe 234 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52300 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14238 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1236 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2893 1
Польша - Республика 1964 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 759 1
Россия - ЦФО - Калужская область 989 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 616 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 563 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 506 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1542 1
Канада 4900 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 673 1
Россия - ЦФО - Московская область - Солнечногорск 116 1
Европа 21831 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 859 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Чаплыгин 7 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3137 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 703 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 938 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2769 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2270 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1165 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48463 15
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51600 15
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5809 10
Страхование - Страховое дело - Insurance 5889 9
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9944 6
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4886 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29446 4
Миграция населения - Миграционные службы 416 4
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7897 4
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2852 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13727 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3183 2
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1314 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14579 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18779 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24335 2
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1718 2
Аудит - аудиторский услуги 2705 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5054 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1910 2
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 510 2
Образование в России 2224 2
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3514 2
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 202 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10030 1
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity 473 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2419 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3667 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 758 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6216 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5483 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4179 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2359 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8113 1
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Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 639 1
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 503 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3237 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1384 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 393 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1905 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11267 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8162 9
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CNews FORUM Информационные технологии завтра 1118 8
CNews AWARDS - награда 521 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2033 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1345849, в очереди разбора - 764780.
Создано именных указателей - 170432.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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