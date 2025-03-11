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Чаплыгин Роман
Чаплыгин Роман и организации, системы, технологии, персоны:
|Юсупов Ренат 118 8
|Адмиральский Сергей 39 8
|Волков Алексей 50 7
|Кирюшин Сергей 83 6
|Пегасов Сергей 55 6
|Ермолаев Артем 378 6
|Шайхутдинов Роман 113 6
|Трухан Александр 8 6
|Висящев Андрей 64 6
|Тюркин Михаил 45 6
|Назипов Дмитрий 85 6
|Сытин Дмитрий 56 6
|Широких Алексей 72 6
|Сапельников Сергей 109 6
|Федоренко Михаил 10 6
|Потапенко Дмитрий 18 6
|Поихало Владимир 21 6
|Беселидзе Ираклий 13 6
|Torsten Time - Торстен Тиме 12 6
|Громов Иван 102 5
|Стуров Дмитрий 33 5
|Генс Георгий 76 3
|Катамадзе Анна 101 3
|Устюжанин Дмитрий 50 3
|Казарцев Алексей 27 3
|Кузьмин Алексей 38 3
|Романков Андрей 18 3
|Серова Елена 320 3
|Урусов Виктор 130 3
|Курило Андрей 38 3
|Заединов Руслан 46 3
|Лановенко Валерий 46 3
|Коробков Валентин 3 3
|Матвеев Лев 64 2
|Урьяс Вадим 98 2
|Богачев Игорь 180 2
|Реймер Денис 54 2
|Федулов Владислав 79 2
|Шевченко Владимир 147 2
|Попов Алексей 336 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8162 9
|Gartner - Гартнер 3562 1
|Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 105 1
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