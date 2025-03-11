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ГК «Солар»: анализ трендов становится основой развития кибербезопасности

По данным опроса, проведенного ГК «Солар», 47% организаций систематически анализируют тренды по отдельным направлениям ИБ, а 33% компаний применяют эту практику для решения конкретных задач.

Компании определяют направления и области для трендвотчинга (анализа трендов), исходя из своих целей и задач, а также специфики бизнеса, среди них: тренды, которые могут улучшить текущие бизнес-процессы; технические и цифровые тренды, которые повышают эффективность продуктов; риски, связанные с потенциальным снижением объемов продаж; поиск новых бизнесов.

Трендвотчинг дает возможность получить доступ к закрытым данным по конкурентам: кого они нани-мают, какие у них бюджеты, как устроена их организационная структура, что закупают и внедряют, куда инвестируют, какие у них стратегические интересы и векторы развития.

«Услуга трендвотчинга, которую предоставляет «Солар», помогает также сформировать понимание ландшафта атак на сегодняшний и завтрашний день, который будет актуален для конкретной компании, исходя из анализа данных по атакам и оценок по ущербу в денежном выражении от реализовавшихся в отрасли инцидентов. В периметр исследования «Солара» попадают данные за 8 лет по отечественным и зарубежным патентам, научным работам и конференциям, венчурным инвестициям, M&A-сделкам, открытая информация о деятельности конкурентов, отчеты ведущих консалтинговых и отраслевых агентств, закрытая статистика подразделений «Солара», а также глубинные интервью с интересующими клиента компаниями. В ближайшее время ключевым инструментом трендвотчинга станут технологии на основе анализа больших данных и ИИ», — сказал Роман Чаплыгин, директор по консалтингу ГК «Солар».

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Телеком

Обязательный элемент разработки видения будущего ИБ компаниифорсайт сессия. Для подготовки к проведению сессии анализируется в среднем порядка 500 сигналов трендов по заданным клиентом темам, отраслям и компаниям в разрезе ИБ, ИТ и цифровой трансформации.

ИБ-вендоры также практикуют анализ трендов для достижения собственных целей. Так, центр исследования киберугроз Solar 4RAYS поддерживает глобальную сеть из более чем сотни сенсоров по всему миру. Анализируя полученную с них информацию, эксперты выявляют тренды киберугроз, тактик и инструментов злоумышленников, и эти данные ложатся в основу атакоцентричных технологий кибербезопасности в составе продуктов и сервисов «Солара».

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