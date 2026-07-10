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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 197634
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Ступин Сергей

СОБЫТИЯ


10.07.2026 Сергей Ступин -

Сергей Ступин, «Оптимакрос»: Большинство проектов, называемых IBP, на самом деле таковыми не являются

 1
03.12.2013 Информационная безопасность: усиление защиты 1
10.06.2013 Современный мир как DDoS-атака: как защитить свои данные? 1
31.05.2013 «ТрастВерс» представила КУБ на конференции CNews «ИБ бизнеса и госструктур» 1
28.03.2013 ИКТ для госсектора: всесторонний охват 1
04.03.2013 Крупнейшие госзаказчики ИТ в РФ встретятся для обсуждения планов на 2013 год 1
21.11.2012 CNews Forum 2012: безопасность мобилизует "облака" 1
13.11.2012 КУБ: новый класс систем комплексного управления доступом 1
18.08.2010 eToken пришёл в ИСПДн 1 класса 1
27.02.2010 eToken оснащён поддержкой Windows 7 и Windows Server 2008 R2 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Ступин Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Информзащита - TrustVerse - ТрастВерс 36 7
Информзащита 933 5
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 3
Aladdin Software Security R.D. 118 2
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1688 2
Microsoft Corporation 25720 2
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1727 2
InfoWatch - Инфовотч 1172 2
Oracle Corporation 7062 2
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 516 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9484 2
NVision Group - Энвижн Груп 699 2
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 414 2
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 644 2
HPE - Juniper Networks 459 2
Motorola Solutions 112 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1620 2
Совзонд - Sovzond 123 2
Парадигма 166 1
Dell Software 18 1
Ростелеком 10884 1
Broadcom - VMware 2598 1
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 916 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5610 1
SAP SE 5585 1
Dell EMC 5172 1
Yandex - Яндекс 9130 1
Huawei 4509 1
Apple Inc 13087 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2165 1
Intel Corporation 12782 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1207 1
Softline - Софтлайн 3695 1
HP Inc. 5876 1
ZTE Corporation 800 1
Citrix Systems 867 1
Крок - Croc 1956 1
БАРС Груп 574 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 699 1
Lenovo Motorola 3560 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8774 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 87 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 2
Albatros Cargo - Альбатрос Лоджистикс - Альбатрос Карго 38 1
VK - Деньги.Мэйл.ру РНКО - Mail.ru Деньги - Манимейл 100 1
Разгуляй 40 1
РЖД - Российские железные дороги 2086 1
Почта России ПАО 2354 1
Связной ГК 1400 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 550 1
Adidas - Адидас 170 1
Северсталь ПАО - Severstal 620 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2787 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 1
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 89 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 388 1
Инвитро - Invitro 83 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 1
Кредит Европа банк 66 1
Новард УК - Novard 73 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5610 4
Федеральное казначейство России 1940 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5938 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5591 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4933 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1182 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1299 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1084 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13677 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3619 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3055 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6514 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1694 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2056 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5401 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1189 1
Федеральное собрание Российской Федерации 318 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1535 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2124 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 975 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3419 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1589 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 784 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 366 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 154 1
СФР - ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 39 1
Правительство Республики Башкортостан - Администрация Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 114 1
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 106 1
АЭД - Ассоциация Электронных Денег - Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов 18 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6506 1
TCG - Trusted Computing Group 31 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64465 7
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13136 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34527 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35884 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28097 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13872 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33244 4
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 1100 3
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18000 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12778 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8175 3
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3792 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12130 3
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5154 3
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5048 3
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7894 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9330 3
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14167 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5842 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24223 3
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3565 3
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5482 2
Электронный ключ - Аппаратный ключ - Dongle 410 2
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1667 2
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2344 2
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2966 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13003 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26590 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22455 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15376 2
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1897 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5476 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7132 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10140 2
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4588 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8589 2
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1641 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25342 2
BIOS - Basic input-output system - БСВВ - Базовая система ввода-вывода 765 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6193 2
Microsoft Windows 16823 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6206 3
Росатом - КИС НПО - Kraftway UEFI AMI 3 2
Insyde - InsydeH2O UEFI BIOS 5 2
Apple iPad 3999 2
Microsoft Windows 7 2006 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5654 2
Microsoft Windows Server 2008 483 2
Thales - Gemalto - SafeNet eToken 257 2
HPE - Juniper Networks - Juniper JunOS - Junos OS 48 1
IBM Content Manager - IBM Content Analytics 21 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
Asus VivoTab 9 1
Google Trends 24 1
DEPO Computers - Depo Switch 6 1
Aladdin eToken NG-OTP - Aladdin eToken NG-FLASH 53 1
Aladdin eToken PKI Client 11 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway Secure Shell BIOS - Kraftway Security Center 11 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Stuxnet - Вредоносное ПО - сетевой червь 137 1
Информзащита - TrustVerse Куб IdM-система 10 1
Минсельхоз РФ - ФГИС АЗСН - ЕФИС ЗСН - Единая федеральная информационная система о землях сельскохозяйственного назначения - Атлас земель сельскохозяйственного назначения - ФГИС СДМЗ - Систему дистанционного мониторинга земель сельскохозяйственного назнач 12 1
Aladdin eToken Network Logon 8 1
Строй Инвест Проект - Стрелка-СТ - ККДДАС-01СТ - Стрелка-М - автоматизированный стационарный комплекс контроля дорожного движения 3 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1097 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7588 1
Google Android 15179 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3532 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3103 1
Intel x86 - архитектура процессора 2141 1
Apple - App Store 3090 1
Microsoft Azure 1519 1
Microsoft Windows XP 2430 1
Oracle Java - язык программирования 3455 1
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 330 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1781 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 845 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2123 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 1
Apple iPhone 6 4861 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1441 1
Стуров Дмитрий 33 3
Хаустов Андрей 10 2
Клебанов Михаил 3 2
Шихов Леонид 2 2
Лучинский Мирослав 2 2
Матвеев Лев 64 2
Устюжанин Дмитрий 50 2
Хомяков Сергей 64 2
Питолин Евгений 6 2
Савельева Светлана 4 2
Юсупов Ренат 125 2
Курило Андрей 39 2
Макаров Станислав 118 2
Кадников Вячеслав 20 2
Чаплыгин Роман 22 2
Кругляков Роман 44 2
Захаров Артем 6 1
Шалеев Дмитрий 2 1
Ямалов Ильдар 11 1
Головлев Павел 12 1
Колесникова Ольга 8 1
Лактионов Дмитрий 9 1
Зеренков Андрей 7 1
Гусенков Евгений 5 1
Поихало Владимир 21 1
Синько Павел 2 1
Котелов Валерий 2 1
Шапиро Леонид 1 1
Здобнов Николай 3 1
Ващенко Максим 1 1
Федоткин Захар 1 1
Хайруллин Рашит 4 1
Гундорин Денис 2 1
Груман Гален 2 1
Аникин Антон 5 1
Артемьев Владимир 1 1
Лихарева Светлана 4 1
Контемиров Юрий 32 1
Лысенко Эдуард 317 1
Кравцов Роман 88 1
Россия - РФ - Российская федерация 165017 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14779 3
Европа 24911 2
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1424 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47362 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19423 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8509 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54527 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4184 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3425 1
Земля - планета Солнечной системы 10835 1
Япония 13771 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3445 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1376 1
Канада 5063 1
Германия - Федеративная Республика 13166 1
Франция - Французская Республика 8146 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2035 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2245 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 673 1
Россия - УФО - Тюменская область 1354 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 967 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 561 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика 773 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика - Владикавказ 221 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57296 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53125 4
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3137 4
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3074 3
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3842 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21472 3
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2989 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15923 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8178 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11227 2
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 603 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6558 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3780 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2458 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2720 2
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1329 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6466 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3553 2
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1521 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10829 2
Список системообразующих предприятий РФ 327 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7484 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8763 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33485 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5567 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3012 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6526 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7351 1
Паспорт - Паспортные данные 2824 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2855 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8779 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 587 1
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity - Магнитные бури - Magnetic storms 504 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1478 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2018 1
Увлечения и хобби - Hobbies 393 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8451 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1372 1
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 583 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 737 1
InfoWorld 56 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11544 1
Госрасходы - портал 70 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8567 4
Gartner - Гартнер 3653 2
ICT Development Index - Индекс развития ИКТ 16 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 226 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 642 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2185 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1274 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456447, в очереди разбора - 727551.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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