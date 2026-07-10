Индексная книга (каталог) CNews*
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Ступин Сергей
СОБЫТИЯ
Публикаций - 10, упоминаний - 10
Ступин Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Стуров Дмитрий 33 3
|Хаустов Андрей 10 2
|Клебанов Михаил 3 2
|Шихов Леонид 2 2
|Лучинский Мирослав 2 2
|Матвеев Лев 64 2
|Устюжанин Дмитрий 50 2
|Хомяков Сергей 64 2
|Питолин Евгений 6 2
|Савельева Светлана 4 2
|Юсупов Ренат 125 2
|Курило Андрей 39 2
|Макаров Станислав 118 2
|Кадников Вячеслав 20 2
|Чаплыгин Роман 22 2
|Кругляков Роман 44 2
|Захаров Артем 6 1
|Шалеев Дмитрий 2 1
|Ямалов Ильдар 11 1
|Головлев Павел 12 1
|Колесникова Ольга 8 1
|Лактионов Дмитрий 9 1
|Зеренков Андрей 7 1
|Гусенков Евгений 5 1
|Поихало Владимир 21 1
|Синько Павел 2 1
|Котелов Валерий 2 1
|Шапиро Леонид 1 1
|Здобнов Николай 3 1
|Ващенко Максим 1 1
|Федоткин Захар 1 1
|Хайруллин Рашит 4 1
|Гундорин Денис 2 1
|Груман Гален 2 1
|Аникин Антон 5 1
|Артемьев Владимир 1 1
|Лихарева Светлана 4 1
|Контемиров Юрий 32 1
|Лысенко Эдуард 317 1
|Кравцов Роман 88 1
|InfoWorld 56 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11544 1
|Госрасходы - портал 70 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8567 4
|Gartner - Гартнер 3653 2
|ICT Development Index - Индекс развития ИКТ 16 1
|ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 226 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456447, в очереди разбора - 727551.
Создано именных указателей - 197634.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456447, в очереди разбора - 727551.
Создано именных указателей - 197634.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.