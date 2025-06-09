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Аникин Антон


УПОМИНАНИЯ


09.06.2025 Завершено расследование кражи 38 миллионов при создании соцсети для педагогов 1
30.06.2016 «Андок» предложил услугу «Docsvision Гибрид»: СЭД по модели PaaS 1
13.05.2016 «Андок» разместила в «облаке» «ИТ-Града» SaaS-сервисы управления документооборотом 1
04.03.2013 Крупнейшие госзаказчики ИТ в РФ встретятся для обсуждения планов на 2013 год 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Аникин Антон и организации, системы, технологии, персоны:

Docsvision - ДоксВижн 1015 2
МТС - Экосистема МТС - МТС ИТ-Град - IT-Grad - Энтерпрайз Клауд - Enterprise Cloud 90 2
Broadcom - VMware 2409 1
Oracle Corporation 6761 1
Информзащита 791 1
NVision Group - Энвижн Груп 679 1
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 404 1
DataSpace Partners - ДатаСпейс Партнерс 71 1
HPE - Juniper Networks 428 1
Motorola Solutions 104 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1472 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 895 1
Совзонд - Sovzond 118 1
Информзащита - TrustVerse - ТрастВерс 35 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7635 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1937 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1169 1
Федеральное собрание Российской Федерации 304 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1105 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1240 1
Федеральное казначейство России 1818 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 741 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 1
СФР - ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 39 1
Правительство Республики Башкортостан - Администрация Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 110 1
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 105 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68435 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12870 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16264 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1114 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11435 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1118 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3007 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10706 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26080 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2900 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6355 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32019 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1224 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9440 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2998 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30652 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21897 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13005 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2262 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1892 1
On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 834 1
Docsvision СЭД - ECM-система 238 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5464 1
DataSpace ЦОД - DataSpace Cloud 40 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Цифровой Татарстан - Электронный Татарстан - Единый реестр информационных систем Республики Татарстан - Электронное Правительство Республики Татарстан - Госуслуги Татарстана 116 1
DocsVision Live 7 1
Лысенко Эдуард 310 1
Звягина Наталья 64 1
Шайхутдинов Роман 113 1
Опенышева Светлана 64 1
Казак Максим 162 1
Хомяков Сергей 45 1
Попов Алексей 336 1
Кузьмин Алексей 38 1
Белозеров Андрей 36 1
Питолин Евгений 6 1
Савельева Светлана 4 1
Гуральников Сергей 164 1
Гаттаров Руслан 144 1
Громов Иван 102 1
Кесельбренер Леонид 52 1
Сапельников Сергей 109 1
Юргелас Мария 41 1
Кадников Вячеслав 20 1
Сатин Дмитрий 23 1
Кругляков Роман 44 1
Ступин Сергей 9 1
Ямалов Ильдар 11 1
Колесникова Ольга 8 1
Хаустов Андрей 10 1
Клебанов Михаил 3 1
Шихов Леонид 2 1
Хайруллин Рашит 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 149539 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44292 3
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1280 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3028 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17884 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7752 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3101 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14265 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 627 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 887 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 521 1
Аренда 2500 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11272 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2210 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1318 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5998 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6116 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52759 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11310 1
Госрасходы - портал 70 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8221 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 340 1
ICT Development Index - Индекс развития ИКТ 16 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2069 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1364797, в очереди разбора - 752354.
Создано именных указателей - 176432.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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