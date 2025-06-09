Получите все материалы CNews по ключевому слову
Аникин Антон
УПОМИНАНИЯ
Аникин Антон и организации, системы, технологии, персоны:
|Лысенко Эдуард 310 1
|Звягина Наталья 64 1
|Шайхутдинов Роман 113 1
|Опенышева Светлана 64 1
|Казак Максим 162 1
|Хомяков Сергей 45 1
|Попов Алексей 336 1
|Кузьмин Алексей 38 1
|Белозеров Андрей 36 1
|Питолин Евгений 6 1
|Савельева Светлана 4 1
|Гуральников Сергей 164 1
|Гаттаров Руслан 144 1
|Громов Иван 102 1
|Кесельбренер Леонид 52 1
|Сапельников Сергей 109 1
|Юргелас Мария 41 1
|Кадников Вячеслав 20 1
|Сатин Дмитрий 23 1
|Кругляков Роман 44 1
|Ступин Сергей 9 1
|Ямалов Ильдар 11 1
|Колесникова Ольга 8 1
|Хаустов Андрей 10 1
|Клебанов Михаил 3 1
|Шихов Леонид 2 1
|Хайруллин Рашит 4 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11310 1
|Госрасходы - портал 70 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8221 1
|S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 340 1
|ICT Development Index - Индекс развития ИКТ 16 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1364797, в очереди разбора - 752354.
Создано именных указателей - 176432.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.