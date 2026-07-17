Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 197894
ИКТ 15266
Организации 11718
Ведомства 1508
Ассоциации 1104
Технологии 3585
Системы 26992
Персоны 86268
География 3104
Статьи 1578
Пресса 1307
ИАА 760
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2817
Мероприятия 895

Колесникова Ольга

СОБЫТИЯ


17.07.2026 SL Soft FabricaONE.AI помогла сети «О'кей» снизить затраты на планирование ротации на 13% с помощью модуля нормирования операций MD Audit 1
23.09.2015 Абоненты ТТК в малых городах Южного Урала скачали 1,8 ПБ информации 1
11.09.2015 ТТК в два раза расширил пропускную способность магистрального канала связи в Коркино Челябинской области 1
28.08.2015 «ТТК-Южный Урал» на 5,4% увеличил количество клиентов среднего и малого бизнеса 1
24.08.2015 «ТТК-Южный Урал» увеличил совокупный доход на 13% по итогам первого полугодия 1
03.08.2015 ТТК выиграл аукцион Сбербанка в Челябинской и Курганской областях 1
04.03.2013 Крупнейшие госзаказчики ИТ в РФ встретятся для обсуждения планов на 2013 год 1
02.10.2012 ИКТ в госсекторе: регионы ждут новой волны 1
26.11.2002 Премии Европейской академии - молодым ученым России 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Колесникова Ольга и организации, системы, технологии, персоны:

ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2142 5
ТТК Урал макрорегион - ТТК Южурал - Южуралтранстелеком - УМС - Уральские Мобильные Сети 81 5
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 2
Совзонд - Sovzond 123 2
Проектная практика 52 1
Информзащита - TrustVerse - ТрастВерс 36 1
Ростелеком - Связь Республики Коми 82 1
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Фабрика ПО 142 1
Ростелеком 10904 1
Microsoft Corporation 25733 1
IBM - International Business Machines Corp 9688 1
Oracle Corporation 7066 1
Информзащита 937 1
SAS Institute 1079 1
SAS Institute Russia - САС институт Россия 162 1
Галактика - Корпорация 1541 1
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 738 1
Spirit DSP - Спирит Корп 482 1
NVision Group - Энвижн Груп 699 1
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 415 1
АйТи 1517 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 562 1
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 250 1
HPE - Juniper Networks 459 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 838 1
IBM EMEA - ИБМ ВЕА - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 117 1
Motorola Solutions 112 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1620 1
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ГКУ Инфогород - ГБУ Информационный город 31 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8791 2
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 2
Copenhagen Economics 1 1
Росбизнесбанк АРКБ 3 1
Геометрия НПО 161 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2060 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1189 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1299 2
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 106 2
Администрация Краснодарского края 64 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13715 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 380 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6521 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1695 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 155 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2869 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5406 1
Федеральное собрание Российской Федерации 318 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1185 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1591 1
Федеральное казначейство России 1943 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 784 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 120 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 366 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 1
СФР - ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 39 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 1
Правительство Республики Башкортостан - Администрация Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 114 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 127 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 225 1
IPMA - СОВНЕТ - Национальная ассоциация управления проектами 18 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9779 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17929 3
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18036 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4164 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64657 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13889 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11739 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2743 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26212 1
Микрофон - Microphone 2799 1
Бронирование - Booking 965 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10237 1
Пропускная способность - Bandwidth 1899 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7369 1
Видеокамера - Camcorder - Камкодер 2396 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5255 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12812 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7828 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4313 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3059 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1900 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8679 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26001 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1752 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16939 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35968 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9224 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8601 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2207 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25423 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5606 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1291 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1452 1
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 191 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5848 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2673 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24274 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27298 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1483 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12778 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6225 2
Галактика Имущество ТМ 1 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1099 1
Google YouTube - Видеохостинг 2992 1
Apple iPad 4001 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3105 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 475 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Цифровой Татарстан - Электронный Татарстан - Единый реестр информационных систем Республики Татарстан - Электронное Правительство Республики Татарстан - Госуслуги Татарстана 119 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
РСМЭВ РФ - Региональная системы межведомственного электронного взаимодействия 48 1
Ростех - Электронный паспорт России - государственная программа 132 1
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 271 1
Лысенко Эдуард 317 2
Кесельбренер Леонид 52 2
Ямалов Ильдар 11 2
Лактионов Дмитрий 9 1
Денисова Наталья 8 1
Хаустов Андрей 10 1
Лобан Олег 7 1
Мелихов Артем 4 1
Клебанов Михаил 3 1
Кабанов Виктор 1 1
Хаин Виктор 1 1
Соловьев Леонид 3 1
Кретинин Сергей 1 1
Киселев Лев 1 1
Лазарева Мария 4 1
Никулин Алексей 3 1
Лысенко Евгений 1 1
Третьяков Евгений 1 1
Шихов Леонид 2 1
Ким Юрий 5 1
Трубицын Юрий 2 1
Майсак Тимур 1 1
Прохорчук Анна 1 1
Хайруллин Рашит 4 1
Дерябина Юлия 1 1
Копорулина Елизавета 1 1
Лукова Галина 1 1
Аникин Антон 5 1
Потемкин Игорь 1 1
Фаддеев Людвиг 6 1
Лузгин Михаил 1 1
Скулачев Владимир 2 1
Никишин Анатолий 1 1
Спирин Александр 1 1
Аравин Алексей 1 1
Берцова Юлия 1 1
Шусторович Александр 1 1
Платэ Николай 4 1
Галажинский Антон 1 1
Аливердиев Абутраб 1 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3327 5
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1511 5
Россия - УФО - Челябинская область 1500 5
Россия - Южный Урал - Южно-Уральский регион 307 5
Россия - РФ - Российская федерация 165315 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47428 3
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 697 3
Россия - УФО - Курганская область 640 3
Россия - УФО - Челябинская область - Кыштымский округ - Кыштым 22 2
Россия - УФО - Челябинская область - Коркинский район - Коркино - Коркинский угольный разрез 19 2
Россия - УФО - Челябинская область - Чебаркуль 40 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54600 2
Европа 24922 2
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1427 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3429 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13786 2
Земля - планета Солнечной системы 10843 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14789 2
Россия - ЦФО - Ярославская область 968 2
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 563 2
Россия - УФО - Челябинская область - Озерск 60 1
Россия - ЦФО - Московская область - Черноголовка 92 1
Россия - УФО - Челябинская область - Карабаш 21 1
Россия - УФО - Челябинская область - Еманжелинск 6 1
Россия - УФО - Челябинская область - Саткинский район - Бакал 9 1
Россия - УФО - Челябинская область - Саткинский район - Сатка 38 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19456 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8524 1
Россия - УФО - Свердловская область 1932 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3453 1
США - Нью-Йорк 3176 1
Бельгия - Королевство 1189 1
Германия - Федеративная Республика 13179 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1911 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1821 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3033 1
Россия - СФО - Новосибирск 4854 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1186 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 832 1
Россия - ПФО - Самарская область 1562 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57406 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53207 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33564 2
Геология - Geology - Сейсмология - Seismology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка - сейсморазведка 485 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6693 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12254 2
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1329 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6486 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10839 2
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2267 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6530 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1653 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1284 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11251 1
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics - Биосенсор - Biosensor 563 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3141 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2167 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1909 1
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1453 1
Филология - Philology 6 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2514 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1391 1
Археология - Archaeology - Антропология - Anthropology 434 1
Федеральный закон 59-ФЗ - О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации 305 1
Социализм 58 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 7048 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1157 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 676 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2409 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3786 1
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 151 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27147 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6998 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2322 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2301 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 139 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 850 1
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 892 1
Физика - Physics - область естествознания 2928 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1321 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11549 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1132 1
Госрасходы - портал 70 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8583 3
ICT Development Index - Индекс развития ИКТ 16 1
МГУ НИИ ФХБ имени А.Н.Белозерского - НИИ Физико-химической биологии имени А.Н. Белозерского 3 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1722 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1460 1
РАН - Российская академия наук 2119 1
RKI - Robert Koch Institute - Институт Роберта Коха по изучению инфекционных заболеваний и непереносимых болезней 3 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2187 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1458301, в очереди разбора - 728320.
Создано именных указателей - 197894.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор детских умных часов HUAWEI WATCH KIDS X1: экшн-камера и навигатор на запястье

Как умные часы следят за здоровьем: битва флагманских моделей 2026

Обзор моющего вертикального пылесоса Dreame H16 Pro Steam: теперь с паром

Показать еще

Наука

Вселенная существует без темной энергии? Математики бросают вызов стандартной космологии

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли
Показать еще