Индексная книга (каталог) CNews*
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Колесникова Ольга
СОБЫТИЯ
Публикаций - 9, упоминаний - 9
Колесникова Ольга и организации, системы, технологии, персоны:
|Лысенко Эдуард 317 2
|Кесельбренер Леонид 52 2
|Ямалов Ильдар 11 2
|Лактионов Дмитрий 9 1
|Денисова Наталья 8 1
|Хаустов Андрей 10 1
|Лобан Олег 7 1
|Мелихов Артем 4 1
|Клебанов Михаил 3 1
|Кабанов Виктор 1 1
|Хаин Виктор 1 1
|Соловьев Леонид 3 1
|Кретинин Сергей 1 1
|Киселев Лев 1 1
|Лазарева Мария 4 1
|Никулин Алексей 3 1
|Лысенко Евгений 1 1
|Третьяков Евгений 1 1
|Шихов Леонид 2 1
|Ким Юрий 5 1
|Трубицын Юрий 2 1
|Майсак Тимур 1 1
|Прохорчук Анна 1 1
|Хайруллин Рашит 4 1
|Дерябина Юлия 1 1
|Копорулина Елизавета 1 1
|Лукова Галина 1 1
|Аникин Антон 5 1
|Потемкин Игорь 1 1
|Фаддеев Людвиг 6 1
|Лузгин Михаил 1 1
|Скулачев Владимир 2 1
|Никишин Анатолий 1 1
|Спирин Александр 1 1
|Аравин Алексей 1 1
|Берцова Юлия 1 1
|Шусторович Александр 1 1
|Платэ Николай 4 1
|Галажинский Антон 1 1
|Аливердиев Абутраб 1 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11549 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1132 1
|Госрасходы - портал 70 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1458301, в очереди разбора - 728320.
Создано именных указателей - 197894.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1458301, в очереди разбора - 728320.
Создано именных указателей - 197894.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.