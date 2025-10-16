Разделы

Лактионов Дмитрий


СОБЫТИЯ


16.10.2025 ITFB Group внедрила базу знаний BSS для контакт-центра «Уральских авиалиний» 1
08.04.2014 «Транснефть» оптимизировала работу с первичными финансовыми документами с помощью «АйТи» 1
19.12.2013 «РН-Учет» с помощью «Логики бизнеса» оптимизировал обработку и хранение первичных документов 1
17.05.2013 «Логика бизнеса 2.0» оптимизировала планирование коммерческих проектов «Tele2 Россия» 1
28.03.2013 ИКТ для госсектора: всесторонний охват 1
22.03.2013 «Логика бизнеса 2.0» модернизировала электронный архив документов «Альфа-Банка» 1
02.10.2012 ИКТ в госсекторе: регионы ждут новой волны 1
08.11.2011 Выбираем ECM для банка: полезные советы 1
02.12.2009 СЭД и CMS свяжут единым стандартом 1

IBM - International Business Machines Corp 9537 7
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 242 6
АйТи 1430 4
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1064 3
Ростелеком 10233 2
SAP SE 5411 2
Microsoft Corporation 25158 2
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1189 2
Oracle Corporation 6840 2
Галактика - Корпорация 1504 2
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 897 2
Совзонд - Sovzond 120 2
Проектная практика 49 1
Информзащита - TrustVerse - ТрастВерс 36 1
Ростелеком - Связь Республики Коми 82 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1502 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3084 1
Dell EMC 5082 1
8838 1
SAS Institute 1024 1
SAS Institute Russia - САС институт Россия 161 1
БАРС Груп 558 1
TerraLink - ТерраЛинк 289 1
Docsvision - ДоксВижн 1028 1
1С-Битрикс - Bitrix 613 1
Adobe Systems 1569 1
Spirit DSP - Спирит Корп 475 1
NVision Group - Энвижн Груп 684 1
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 407 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 549 1
OpenText 214 1
HPE - Juniper Networks 439 1
InterTrust - ИнтерТраст 334 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 831 1
IBM EMEA - ИБМ ВЕА - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 115 1
Google LLC 12157 1
Motorola Solutions 104 1
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 692 1
Lenovo Motorola 3520 1
Copenhagen Economics 1 1
Транснефть Финанс 1 1
Транснефть - СЗМН - Северо-западные магистральные нефтепроводы 1 1
Альфа-Банк 1848 1
Роснефть НК - нефтяная компания 529 1
Транснефть 322 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 683 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 318 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6220 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5168 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1267 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5718 1
Администрация Краснодарского края 62 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12668 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3089 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 361 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1676 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2793 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1176 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4739 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2058 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 435 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 360 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 147 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 595 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 221 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 122 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4758 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1976 1
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 105 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 119 1
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 1
OASIS - Organization for the Advancement of Structured Information Standards 22 1
IPMA - СОВНЕТ - Национальная ассоциация управления проектами 18 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 68 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1376 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71717 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33429 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13210 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11215 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10009 4
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1242 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12198 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22486 3
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8055 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12075 3
Оцифровка - Digitization 4858 3
Digital Legacy System - унаследованная система - цифровое наследство - цифровой наследник - технологический наследник 522 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9991 2
Стандартизация - Standardization 2217 2
Электронный документ - Electronic document 1518 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8749 2
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2054 2
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 290 2
CMIS - Content Management Interoperability Services - набор веб-сервисов для совместного использования информации, хранимой в несвязанных между собой хранилищах контента 32 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12840 2
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1837 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9890 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7179 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11816 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2397 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5760 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25713 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26861 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22676 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2382 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56087 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8615 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14277 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7916 2
Data monetization - Монетизация данных 1787 1
Front-office - фронт-офис - фронт-офисные решения 499 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5883 1
Микрофон - Microphone 2663 1
Бронирование - Booking 769 1
IBM FileNet 128 3
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 259 3
IBM Content Manager - IBM Content Analytics 19 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1041 2
Abbyy FlexiCapture 174 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1505 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5729 2
Microsoft Windows 2000 8662 2
Abbyy FormReader - Abbyy FormDesigner - Abbyy FormFiller 40 1
Галактика Имущество ТМ 1 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 220 1
Информзащита - TrustVerse Куб IdM-система 10 1
Минсельхоз РФ - ФГИС АЗСН - ЕФИС ЗСН - Единая федеральная информационная система о землях сельскохозяйственного назначения - Атлас земель сельскохозяйственного назначения 5 1
IBM DB2 392 1
Apple iPad 3909 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3034 1
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 286 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 914 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1474 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 532 1
РСМЭВ РФ - Региональная системы межведомственного электронного взаимодействия 48 1
IBM Tivoli 284 1
HPE - Juniper Networks - Juniper JunOS - Junos OS 48 1
IBM System p - IBM eServer pSeries - IBM RS 133 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 315 1
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 283 1
Ростех - Электронный паспорт России - государственная программа 131 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 455 1
Барс.Образование-Электронная школа 28 1
IBM Storage - IBM Storwize 43 1
Макаров Станислав 117 3
Шушкин Дмитрий 95 2
Подбуцкий Георгий 44 2
Захаров Артем 6 2
Хаустов Андрей 10 1
Лобан Олег 7 1
Мелихов Артем 4 1
Клебанов Михаил 3 1
Плешков Павел 4 1
Котелов Валерий 2 1
Лазарева Мария 4 1
Шихов Леонид 2 1
Ким Юрий 4 1
Трубицын Юрий 2 1
Либкинд Александр 3 1
Садреев Айрат 1 1
Щеголев Игорь 698 1
Лысенко Эдуард 311 1
Никифоров Николай 1136 1
Кравцов Роман 88 1
Рыжиков Сергей 111 1
Хомяков Сергей 46 1
Гродзенский Яков 11 1
Бутин Вячеслав 11 1
Коробов Александр 17 1
Морозов Алексей 58 1
Питолин Евгений 6 1
Курьянов Сергей 162 1
Савельева Светлана 4 1
Афанасьев Алексей 25 1
Полев Владислав 8 1
Чучелов Андрей 44 1
Кесельбренер Леонид 52 1
Бейдер Александр 75 1
Новохатский Александр 5 1
Кадников Вячеслав 20 1
Гайдамаков Сергей 27 1
Кругляков Роман 44 1
Ступин Сергей 9 1
Катчан Илья 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 154642 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14434 8
Европа 24561 2
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1321 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45265 2
Земля - планета Солнечной системы 10599 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7996 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2885 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1992 2
Россия - УФО - Тюменская область 1235 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3148 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3216 1
США - Нью-Йорк 3143 1
Бельгия - Королевство 1165 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1772 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1841 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1093 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 792 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2068 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2163 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 593 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1284 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1213 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 533 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 919 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 657 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика 717 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 626 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 362 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 621 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика - Владикавказ 216 1
Россия - УФО - Свердловская область 1692 1
Россия - ПФО - Самарская область 1431 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13521 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53207 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18372 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 907 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50693 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54361 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31395 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6282 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10564 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14833 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10419 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3720 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25600 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6591 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6259 2
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 850 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7419 1
Список системообразующих предприятий РФ 308 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7211 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8259 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5228 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2882 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2904 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1375 1
Финансовый сектор - Кредитование - Автокредитование - Сar loans 94 1
Геология - Geology - Сейсмология - Seismology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка - сейсморазведка 464 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1862 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1319 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1313 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2321 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1209 1
Федеральный закон 59-ФЗ - О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации 295 1
Федеральный закон 173-ФЗ - О валютном регулировании и валютном контроле - Валютный контроль - Валютное регулирование 200 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6153 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3732 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6224 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11606 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 598 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2232 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2511 1
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 144 1
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 80 1
ИТ-аналитика 46 1
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 891 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1061 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8319 2
Gartner - Гартнер 3595 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 370 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 199 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1227 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 592 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7645 2
