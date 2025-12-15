Разделы

IBM Content Manager IBM Content Analytics


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


15.12.2025 Content AI и «ЕСМ-Консалтинг» подтвердили совместимость своих решений 1
28.03.2013 ИКТ для госсектора: всесторонний охват 1
22.03.2013 «Логика бизнеса 2.0» модернизировала электронный архив документов «Альфа-Банка» 2
10.12.2012 «Альфа-Банк» подвел итоги по направлению ИТ за третий квартал 2012 г. 1
18.09.2012 Банки Казахстана развивают системы электронного документооборота и электронного архива на базе решений IBM 1
28.10.2011 IBM анонсировала новое ПО для анализа больших массивов медицинских данных на базе технологии Watson 5
17.08.2011 Club.CNews (мнение): IBM Web Content Syndication Platform: звучит страшно и бесполезно 1
28.06.2011 Электронный документооборот на базе СУБД MS SQL Server и Oracle станет безопасным 1
13.01.2011 «Росно» обрабатывает страховые и финансовые документы с помощью технологий ABBYY 1
07.09.2009 IBM представила новое ПО для управления корпоративным контентом 2
26.01.2009 «АйТи» модернизировала электронный архив документов ММК 1
12.05.2008 «АйТи» создала БОССа 1
11.02.2008 Вице-президент IBM в регионе EMEA перешел работать в Adobe 1
29.01.2008 IBM расширяет платформу Web 2.0 для бизнеса 1
22.01.2008 «АйТи» поможет управлять неструктурированной информацией 1
10.12.2007 IBM представила два новых решения для WebSphere Portal 1
01.08.2006 "Ай-Теко" представила отраслевое решение по работе с медиаинформацией 1
22.02.2006 "АйТи": новое решение для управления корпоративным контентом 1
20.06.2003 IBM: Удобство заказчика – прежде всего 1
04.10.2001 IBM намерена усилить свое влияние на рынке систем управления данными 1

Публикаций - 20, упоминаний - 26

IBM Content Manager и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9551 15
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1076 8
АйТи 1440 6
SAP SE 5434 2
Cisco Systems 5224 2
Oracle Corporation 6871 2
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 242 2
Информзащита - TrustVerse - ТрастВерс 36 1
Dell EMC 5095 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1190 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 707 1
Yahoo! 3707 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1039 1
Atlassian 139 1
Kofax 57 1
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 167 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2253 1
БАРС Груп 559 1
Ростелеком 10316 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1591 1
9002 1
АйТи - Аплана Группа компаний 175 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1083 1
Lenovo Motorola 3530 1
Adobe Systems 1572 1
NVision Group - Энвижн Груп 685 1
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 409 1
HPE - Juniper Networks 438 1
Google LLC 12264 1
Motorola Solutions 104 1
NICE Systems 65 1
Eastman Kodak - Кодак 507 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1510 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 898 1
Совзонд - Sovzond 120 1
Perceptive Software Deutschland - Saperion AG 14 1
Oracle Siebel Systems 515 1
Motorola Inc 1150 1
Информзащита 855 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 263 2
Альфа-Банк 1870 2
Seton Healthcare Family - Seton Family of Hospitals - Seton Healthcare Network 2 1
Microsoft - LinkedIn 684 1
Отбасы банк - Жилстройсбербанк Казахстана 3 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 505 1
Visa International 1973 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 482 1
Western Union - Western Union Financial Services - Вестерн Юнион 128 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 259 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3121 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3461 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4909 1
Национальный банк Республики Казахстан - Центральный банк Казахстана 22 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5235 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2005 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6279 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5237 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4796 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2080 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1276 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 435 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 151 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73351 10
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13357 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31999 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34056 7
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10134 6
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1332 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12391 5
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1398 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26116 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13333 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11476 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57461 4
WCM - Web Content Management System - система управления веб-содержимым 75 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7293 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27212 3
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2037 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6023 2
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5407 2
Электронный документ - Electronic document 1532 2
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2160 2
Web 2.0 - Веб 2.0 398 2
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1753 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23222 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5607 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31792 2
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 2012 2
Оцифровка - Digitization 4938 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8141 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7110 2
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 1085 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21830 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3555 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12341 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12279 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2471 2
Digital Legacy System - унаследованная система - цифровое наследство - цифровой наследник - технологический наследник 533 1
Data monetization - Монетизация данных 1836 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11576 1
Индустрия красоты - Товары для красоты, ухода за собой и здоровья - BeautyTech - Гаджеты красоты - Техника для индивидуального ухода - Beauty and health products - Beauty gadgets - Equipment for individual care 368 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3776 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1013 6
IBM FileNet 129 6
IBM DB2 392 5
HCL WebSphere - IBM WebSphere 532 4
HCL Lotus QuickPlace - Lotus Quickr 18 3
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 264 3
Abbyy FormReader - Abbyy FormDesigner - Abbyy FormFiller 40 2
Abbyy FlexiCapture 174 2
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1111 2
IBM Tivoli 284 2
HCL Lotus Domino - IBM Lotus Sametime 81 2
Microsoft Windows 2000 8663 2
HCL Lotus Connections 13 1
HCL Lotus Domino - IBM Lotus Mashups 1 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1514 1
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот 140 1
Dell EMC Captiva 29 1
Информзащита - TrustVerse Куб IdM-система 10 1
Convera RetrievalWare 13 1
IBM Dashboard Accelerator 2 1
IBM Self-Service Accelerator 1 1
Минсельхоз РФ - ФГИС АЗСН - ЕФИС ЗСН - Единая федеральная информационная система о землях сельскохозяйственного назначения - Атлас земель сельскохозяйственного назначения 5 1
Cognitive CrossDB - Cognitive Cross DataBase 1 1
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 607 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 615 1
Microsoft Visio - MS Visio 186 1
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 293 1
IBM Mainframe z/OS 66 1
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 302 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1720 1
Cognitive Technologies - Евфрат-Документооборот 161 1
IBM Certified - IBM Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 56 1
Microsoft Windows 16338 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1779 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1048 1
IBM Watson - IBM Watson Research Center 165 1
Linux OS 10917 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3432 1
Apple - App Store 3009 1
Лактионов Дмитрий 9 2
Клебанов Михаил 3 1
Сафонов Сергей 4 1
Емельянов Николай 5 1
Котелов Валерий 2 1
Шихов Леонид 2 1
Чернявский Игорь 2 1
Чудаков Алексей 4 1
Либкинд Александр 3 1
Ахмуртова Юлия 1 1
Досымов Адам 2 1
Bowden Larry - Боуден Ларри 2 1
Ковалев Сергей 28 1
Кириллов Михаил 15 1
Романов Дмитрий 67 1
Никольский Николай 15 1
Тарханов Иван 14 1
Кравцов Роман 88 1
Яппаров Тагир 105 1
Хомяков Сергей 61 1
Бутин Вячеслав 11 1
Питолин Евгений 6 1
Савельева Светлана 4 1
Ершова Элеонора 67 1
Thompson Matt - Томпсон Мэтт 3 1
Полев Владислав 8 1
Макаров Станислав 117 1
Гриб Андрей 17 1
Кадников Вячеслав 20 1
Кругляков Роман 44 1
Ступин Сергей 9 1
Захаров Артем 6 1
Хаустов Андрей 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 157045 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14496 4
Европа 24644 2
Казахстан - Республика 5798 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45754 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1619 1
Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 315 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3047 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18597 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1872 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика 728 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1347 1
Земля - планета Солнечной системы 10660 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1874 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8120 1
Европа Восточная 3121 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2052 1
Россия - УФО - Тюменская область 1255 1
США - Калифорния 4775 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51325 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55086 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 6256 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31958 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2921 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6372 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10763 2
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1331 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2317 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15143 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9688 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26028 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3729 2
Список системообразующих предприятий РФ 312 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7279 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1656 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8384 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5327 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1716 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1187 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 690 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2962 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1629 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1402 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2147 1
Quality of Life - Качество жизни 35 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1239 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1288 1
Страхование - ДМС - Добровольное медицинское страхование 263 1
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 424 1
Страхование - Автострахование - КАСКО - автоКАСКО - страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 235 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11443 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6341 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4336 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3035 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6674 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3774 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7360 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2960 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3735 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8377 2
Gartner - Гартнер 3610 2
DSS Consulting - ДиЭсЭс Консалтинг 22 1
IDC - International Data Corporation 4943 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 201 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 526 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 601 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
