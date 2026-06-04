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Макаров Станислав
СОБЫТИЯ
Публикаций - 118, упоминаний - 121
Макаров Станислав и организации, системы, технологии, персоны:
|Бейдер Александр 75 9
|Ласкин Иван 13 6
|Шевченко Владимир 153 6
|Бейлезон Олег 32 6
|Серова Елена 320 6
|Ипатов Вадим 84 5
|Андреев Владимир 101 5
|Будин Алексей 22 5
|Селютин Александр 60 5
|Федечкин Эдуард 58 5
|Антонов Александр 77 5
|Волков Максим 34 5
|Курьянов Сергей 162 5
|Кузин Вадим 38 5
|Аншина Марина 79 5
|Лосев Сергей 46 5
|Сапельников Сергей 109 4
|Бушмелев Сергей 44 4
|Ткачёв Роман 27 4
|Вексин Алексей 13 4
|Джанбаев Андрей 14 4
|Каменнова Мария 45 4
|Кацоев Алексей 17 4
|Храмцовская Наталья 48 3
|Ковалев Виктор 40 3
|Филимонов Сергей 46 3
|Ильин Николай 25 3
|Павлов Сергей 17 3
|Иншаков Дмитрий 51 3
|Коробова Анна 25 3
|Полтев Сергей 17 3
|Новицкий Сергей 25 3
|Сайгин Юрий 7 3
|Сельков Андрей 15 3
|Логинов Сергей 12 3
|Чеботова Виктория 12 3
|Рябов Сергей 16 3
|Лактионов Дмитрий 9 3
|Колпаков Иван 7 3
|Старков Олег 6 3
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.