Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Макаров Станислав
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 111, упоминаний - 113
Макаров Станислав упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ипатов Вадим 80 5
|Бейдер Александр 74 3
|Будин Алексей 20 3
|Айвазов Армен 449 3
|Четвернин Алексей 651 3
|Кузин Вадим 34 3
|Волков Максим 25 3
|Серова Елена 299 3
|Храмцовская Наталья 38 3
|Бородин Андрей 31 2
|Литвинов Павел 18 2
|Борисов Алексей 16 2
|Коптелов Андрей 74 2
|Антонов Александр 73 2
|Теличева Наталья 125 2
|Аншина Марина 67 2
|Питолин Евгений 5 2
|Крысина Ольга 109 2
|Селютин Александр 58 2
|Савич Александр 7 2
|Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 42 2
|Сапельников Сергей 100 1
|Бутыркин Вячеслав 12 1
|Баранов Александр 10 1
|Малков Артемий 9 1
|Луцкий Алексей 3 1
|Казарин Станислав 100 1
|Галкин Андрей 19 1
|Коровко Вадим 17 1
|Корнилов Алексей 8 1
|Лукутина Елена 10 1
|Савельева Светлана 4 1
|Демидов Михаил 125 1
|Чимиричкина Мария 30 1
|Григорьева Евгения 57 1
|Коровин Сергей 4 1
|Балуев Евгений 28 1
|Кроликов Артём 5 1
|Соколов Кирилл 5 1
|Прохоров Фёдор 78 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2130 2
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 264 1
|IDG - International Data Group 20 1
|Fortune 95 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761380, в очереди разбора - 665069.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 761380, в очереди разбора - 665069.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru