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Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
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Макаров Станислав

СОБЫТИЯ


04.06.2026 DataSpace Cloud реализовал виртуальную комнату данных для ITBreeze с целью защищенного обмена инженерной документацией 1
15.12.2016 OpenText объявил о поглощении бренда Documentum. Что это значит для российского рынка ЕСМ? 1
30.11.2016 Можно ли запустить бизнес без мобильных инструментов? 1
20.02.2015 Видеоконференции ускоряют информационные потоки 1
10.12.2014 Для эффективного видеонаблюдения необходима аналитика 1
21.11.2014 Мобильность в бизнесе: новые рубежи 1
01.10.2014 Эффективность BPM зависит от подхода 1
18.06.2014 Строителям нужны решения для управления договорами 1
13.05.2014 Конференция CNews «ИБ бизнеса и госструктур: актуальные решения» 1
17.03.2014 «Инфосистемы Джет» на MWC 2014: Управлять трафиком — это выгодно 1
13.03.2014 MWC как зеркало мобильной революции 1
07.03.2014 Конференция CNews «ECM 2014: мировые тренды в России» 1
14.02.2014 BPM в России: профессионалы есть, но профессии нет 2
16.01.2014 Конференция CNews «BPM: Современные тенденции в управлении» 1
25.12.2013 Компания «Электронная Москва»: опыт использования ITSM 1
13.12.2013 ВКС способна конкурировать с электронной почтой 1
05.12.2013 Развитие СЭД — процесс бесконечный. Опыт бизнеса и госструктур 1
02.12.2013 Мобильный бизнес: новые реалии работы 1
29.11.2013 Рынок СХД в России идет на взлет 2
27.11.2013 3 декабря пройдет конференция «Видеоконференции: новое качество общения» 1
19.11.2013 Конференция CNews «Видеоконференции: новое качество общения» 1
18.11.2013 CNews приглашает на конференцию «Рынок СЭД: новые тренды». 1
11.10.2013 Когда можно отдать call-центр на аутсорсинг: российский опыт 1
10.10.2013 Как APM-решения способны предупредить бизнес-катастрофу 1
04.10.2013 Подробная детализация процессов обеспечит успешный BPM-проект 1
30.09.2013 Конференция CNews: «Call-центры 2013: повышение эффективности и качества сервиса» 1
17.09.2013 Конференция CNews «Call-центры 2013: повышение эффективности и качества сервиса» 1
04.09.2013 Конференция CNews: «ИКТ в ТЭК 2013» 1
29.08.2013 Конференция CNews «BPM: основные тренды» 1
16.08.2013 Конференция CNews «Облачные технологии: инновационность и практика использования» 1
14.08.2013 Конференция CNews «BI: бизнес плюс аналитика» 1
03.07.2013 Киберпреступность набирает обороты 1
02.07.2013 Как и чем наполнить ECM 1
28.06.2013 ИТ в страховании: мобильность и "облака"... подождут 1
18.06.2013 BI: новая волна спроса 1
17.06.2013 Умный город: рождение детальной концепции 1
10.06.2013 Какие ИТ будут нужны страхованию завтра 1
05.06.2013 Информационные системы: правовое поле 1
31.05.2013 ИТ для стройки: масса потребностей, минимум инструментов 1
23.05.2013 Как сделать госуслуги доступнее? Вклад "Саперион" 1

Публикаций - 118, упоминаний - 121

Макаров Станислав и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9699 24
Microsoft Corporation 25775 23
SAP SE 5601 21
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 18
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 16
Directum - Директум 1268 15
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 250 13
InterTrust - ИнтерТраст 336 12
9594 11
Oracle Corporation 7074 11
Docsvision - ДоксВижн 1060 11
Dell EMC 5180 10
АйТи 1519 10
Парадигма 169 9
Системы документооборота 522 9
Meta Platforms - Facebook 4621 9
HP Inc. 5883 9
OpenText 238 9
Apple Inc 13156 8
ABB Group - Asea Brown Boveri 331 8
TerraLink - ТерраЛинк 292 8
Google LLC 12690 8
Ростелеком - Связь Республики Коми 82 7
Ростелеком 10948 7
Cisco Systems 5372 7
Broadcom - VMware 2610 6
X Corp - Twitter 2938 6
Haulmont - Хоулмонт - Холмонт БР - Холмонт бизнес решения 138 6
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 417 6
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 646 6
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 6
Alfresco Software 156 6
Huawei 4677 5
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 5
Крок - Croc 1964 5
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 264 5
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 5
Motorola Inc 1156 4
Деметра-Холдинг - СИАМ консалтинг 15 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 4
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 14
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 12
Альфа-Банк 1979 6
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 6
СБ Банк - Судостроительный банк 59 5
Почта России ПАО 2370 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 5
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 5
РЖД - Российские железные дороги 2096 4
Microsoft - LinkedIn 699 4
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 4
ПСБ - Промсвязьбанк 963 4
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 111 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
Рустранском - Русагротранс 25 3
ЕАБР - Евразийский банк развития - EDB - Eurasian Development Bank 26 3
Веста - Vesta Trading 9 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 3
Газпром ПАО 1493 3
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 3
Deutsche Post DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 128 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 3
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 3
АльфаСтрахование СГ 394 3
ПИК ГК - Российская девелоперская и строительная компания - ПИК-Комфорт УК - ПИК Инвестпроект - ПИК Проект 77 3
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 3
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 3
ВТБ - ВТБ24 671 3
Студия Артемия Лебедева 101 3
Россети Ленэнерго 1699 3
Smartavia - Смартавиа - авиакомпания - Аэрофлот-Норд - Нордавиа - Архангельские воздушные линии, АВЛ 19 3
WikiMart - Викимарт 53 3
ССК - Сибирская Сервисная Компания 23 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 2
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 2
Геометрия НПО 165 2
АйМаниБанк - iMoneyBank - Алтайэнергобанк 34 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 13
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 11
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 9
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 9
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 8
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 8
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 7
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 6
Правительство Республики Коми - органы государственной власти 94 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 4
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 4
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 4
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 4
Судебная власть - Judicial power 2500 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 3
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 3
Федеральное казначейство России 1949 3
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 3
Росархив - Федеральное архивное агентство 152 3
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 3
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 106 3
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 2
Правительство Московской области - Мингосуправления МО - Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области 78 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 2
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 111 2
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 5
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 4
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 4
Российская Ассоциация Телемедицины 22 3
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 1
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 1
АЭД - Ассоциация Электронных Денег - Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов 18 1
IPMA - СОВНЕТ - Национальная ассоциация управления проектами 18 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 34 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 53 1
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 19 1
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 1
CSA - Cloud Security Alliance 14 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 76
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 76
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 74
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 68
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 52
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1453 51
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 41
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 39
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 36
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 36
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 28
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 27
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 25
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 24
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 24
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 24
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 23
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 23
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 23
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 22
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 22
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 22
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 21
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 20
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 20
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 19
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 19
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 19
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 19
Электронный документ - Electronic document 1579 18
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 18
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 18
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 17
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 17
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 17
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 17
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 17
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 16
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 15
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 15
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 27
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 15
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 15
Apple iPad 4012 14
Google Android 15244 12
Apple iOS 8583 10
Microsoft Office 4170 10
Microsoft Windows 16882 10
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 10
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 10
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 271 9
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 8
InterTrust - CompanyMedia - WebDocs 166 8
IBM FileNet 140 7
Microsoft Windows 2000 8678 7
Microsoft Outlook 1506 5
Apple iPhone 6 4861 5
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 315 5
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 4
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 4
Microsoft Dynamics 1197 4
ЭОС - eDocLib ECM-платформа 111 4
Directum СЭД - ECM-система 307 4
HCL WebSphere - IBM WebSphere 535 4
Software AG - ARIS Platform 180 4
ЭОС EOS for SharePoint - EOS for SPS - EOS4SP 122 4
ЭОС АРМ руководителя 79 4
OpenText Content Server - OpenText Content Analytics - OpenText LiveLink - Hummingbird 66 3
Haulmont - Тезис СЭД 99 3
OpenText - Hummingbird DM - PowerDOCS - DOCSFusion 24 3
OpenText - Hummingbird EIP - Hummingbird Enterprise Information Portal 19 3
Neoflex FrontOffice 13 3
Google YouTube - Видеохостинг 3002 3
Oracle Java - язык программирования 3469 3
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 3
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 3
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 3
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 359 3
Google WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 186 3
Бейдер Александр 75 9
Ласкин Иван 13 6
Шевченко Владимир 153 6
Бейлезон Олег 32 6
Серова Елена 320 6
Ипатов Вадим 84 5
Андреев Владимир 101 5
Будин Алексей 22 5
Селютин Александр 60 5
Федечкин Эдуард 58 5
Антонов Александр 77 5
Волков Максим 34 5
Курьянов Сергей 162 5
Кузин Вадим 38 5
Аншина Марина 79 5
Лосев Сергей 46 5
Сапельников Сергей 109 4
Бушмелев Сергей 44 4
Ткачёв Роман 27 4
Вексин Алексей 13 4
Джанбаев Андрей 14 4
Каменнова Мария 45 4
Кацоев Алексей 17 4
Храмцовская Наталья 48 3
Ковалев Виктор 40 3
Филимонов Сергей 46 3
Ильин Николай 25 3
Павлов Сергей 17 3
Иншаков Дмитрий 51 3
Коробова Анна 25 3
Полтев Сергей 17 3
Новицкий Сергей 25 3
Сайгин Юрий 7 3
Сельков Андрей 15 3
Логинов Сергей 12 3
Чеботова Виктория 12 3
Рябов Сергей 16 3
Лактионов Дмитрий 9 3
Колпаков Иван 7 3
Старков Олег 6 3
Россия - РФ - Российская федерация 166168 106
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 34
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 30
Европа 24964 24
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 19
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 8
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 7
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ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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