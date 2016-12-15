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Макаров Станислав


15.12.2016 OpenText объявил о поглощении бренда Documentum. Что это значит для российского рынка ЕСМ? 1
30.11.2016 Можно ли запустить бизнес без мобильных инструментов? 1
20.02.2015 Видеоконференции ускоряют информационные потоки 1
21.11.2014 Мобильность в бизнесе: новые рубежи 1
01.10.2014 Эффективность BPM зависит от подхода 1
18.06.2014 Строителям нужны решения для управления договорами 1
13.05.2014 Конференция CNews «ИБ бизнеса и госструктур: актуальные решения» 1
17.03.2014 «Инфосистемы Джет» на MWC 2014: Управлять трафиком — это выгодно 1
13.03.2014 MWC как зеркало мобильной революции 1
07.03.2014 Конференция CNews «ECM 2014: мировые тренды в России» 1
14.02.2014 BPM в России: профессионалы есть, но профессии нет 3
16.01.2014 Конференция CNews «BPM: Современные тенденции в управлении» 1
25.12.2013 Компания «Электронная Москва»: опыт использования ITSM 1
13.12.2013 ВКС способна конкурировать с электронной почтой 1
05.12.2013 Развитие СЭД — процесс бесконечный. Опыт бизнеса и госструктур 1
02.12.2013 Мобильный бизнес: новые реалии работы 1
29.11.2013 Рынок СХД в России идет на взлет 1
27.11.2013 3 декабря пройдет конференция «Видеоконференции: новое качество общения» 1
19.11.2013 Конференция CNews «Видеоконференции: новое качество общения» 1
18.11.2013 CNews приглашает на конференцию «Рынок СЭД: новые тренды». 1
11.10.2013 Когда можно отдать call-центр на аутсорсинг: российский опыт 1
10.10.2013 Как APM-решения способны предупредить бизнес-катастрофу 1
04.10.2013 Подробная детализация процессов обеспечит успешный BPM-проект 1
30.09.2013 Конференция CNews: «Call-центры 2013: повышение эффективности и качества сервиса» 1
17.09.2013 Конференция CNews «Call-центры 2013: повышение эффективности и качества сервиса» 1
04.09.2013 Конференция CNews: «ИКТ в ТЭК 2013» 1
29.08.2013 Конференция CNews «BPM: основные тренды» 1
16.08.2013 Конференция CNews «Облачные технологии: инновационность и практика использования» 1
14.08.2013 Конференция CNews «BI: бизнес плюс аналитика» 1
03.07.2013 Киберпреступность набирает обороты 1
02.07.2013 Как и чем наполнить ECM 1
28.06.2013 ИТ в страховании: мобильность и "облака"... подождут 1
18.06.2013 BI: новая волна спроса 1
17.06.2013 Умный город: рождение детальной концепции 1
10.06.2013 Какие ИТ будут нужны страхованию завтра 1
05.06.2013 Информационные системы: правовое поле 1
31.05.2013 ИТ для стройки: масса потребностей, минимум инструментов 1
23.05.2013 Как сделать госуслуги доступнее? Вклад "Саперион" 1
21.05.2013 Конференция CNews "Российский рынок BI: вторая волна спроса". 1
20.05.2013 ТЕЗИС: СЭД как бизнес-приложение 1

Публикаций - 111, упоминаний - 113

Макаров Станислав упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11077 20
SAP SE 3212 17
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 15
OpenText 160 9
CompanyMedia 111 8
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 7
АйТи 751 7
IBM 3539 6
Directum - Директум 645 5
Oracle Corporation 3344 5
3738 5
Google LLC 7148 4
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 240 4
ELMA 106 3
ЭОС - Электронные офисные системы 985 3
Docsvision - ДоксВижн 773 3
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 3
Акадо Телеком - Комкор 609 3
TerraLink - ТерраЛинк 183 3
InterTrust - ИнтерТраст 232 3
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 3
Software AG & IDS Scheer 109 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 2
Логика BPM 39 2
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 413 2
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 489 2
ИнтелТелеком - Инфинити Трейд 19 2
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 261 2
Такском - Taxcom 119 2
Polycom - Поликом Раша 300 2
Логика Бизнеса 141 2
Pegasystems 29 2
Haulmont - Хоулмонт 71 2
Крок 1219 2
AFM Consulting - АФМ Консалтинг 7 2
Samsung Electronics 5666 2
Fujitsu 741 2
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 2
Dell EMC 2400 2
Cisco Systems 2040 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 5
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
HeadHunter Group - HH Group 336 2
ТНК-ВР Холдинг 148 2
Газпромбанк - ГПБ 692 2
СУЭК СГК - Сибирская генерирующая компания 23 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 619 2
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 2
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 67 1
ПетроКазахстан 3 1
Техносила 136 1
Societe Generale Group 42 1
АвтоВАЗ 118 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
Нордеа Банк 49 1
МСП банк 24 1
Citibank - Ситибанк 170 1
Смоленская АЭС - Атомная электростанция 12 1
МДМ Банк 150 1
Nordic Agency AB - Нордик АБ 11 1
Юнистрим - Unistream 167 1
Газпромбанк - Электронная торговая площадка ГПБ - ЭТП ГПБ 33 1
OTP Group - ОТП Банк 125 1
Спортмастер 116 1
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 71 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 215 1
АльфаСтрахование СГ 208 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 1
Татнефть 112 1
Ингосстрах СПАО 210 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
Hyundai Motor 145 1
LinkedIn 520 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1278 1
Газпром ПАО 520 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Почта России ПАО 1572 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 7
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 3
Президент Российской Федерации 1439 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 917 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 3
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 271 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 508 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 2
Росархив - Федеральное архивное агентство 90 2
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1588 2
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 379 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 2
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 183 1
Правительство Самарской области 48 1
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 55 1
Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 59 1
РФ ОИВ - Органы исполнительной власти 14 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 877 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 504 1
Пентагон - Министерство обороны США 277 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1369 1
Правительство РФ 2203 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1332 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 203 2
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 31 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 650 1
АРБ - Ассоциация российских банков 82 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 14
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 12
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 12
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 485 9
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 8
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1450 7
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 5
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 572 5
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 4
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 3
WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 118 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2892 3
ESB - Enterprise Service Bus - Сервисная шина предприятия - Корпоративная шина данных 69 3
BPMN - Business Process Model and Notation - Нотация и модель бизнес-процессов 51 3
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5332 3
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 107 2
Process Mining - Процессная аналитика 50 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1030 2
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 519 2
Безопасный город 347 2
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 372 2
ISO 9000 - стандарты менеджмента качества 29 2
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования 240 2
Flash 474 2
Big Data - Большие данные 1136 2
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 433 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 178 1
BPaaS - Business Process as a Service - Бизнес-процессы как сервис 22 1
DPI - Deep Packet Inspection - Системы глубокой фильтрации (инспекции) трафика 43 1
Lean - Бережливое производство 21 1
Видеоаналитика - VCA - Video Content Analysis - IVS - Intelligent Video Surveillance - IVA - Intelligent Video Analytics 30 1
Microsoft WWF - Windows Workflow Foundation 20 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации 55 1
Collaboration - Совместная работа 14 1
OLTP - Online Transaction Processing - Транзакционная система - Обработка транзакций в реальном времени 66 1
ACL - Access Control List - Access List - Список правил контроля и фильтрации трафика 36 1
Text Mining - Text Analysis - Решение текстовой аналитики - Интеллектуальный анализ текстов 12 1
Google Android 10751 12
Apple iOS 5742 9
OpenText Documentum 189 7
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 344 5
ЭОС Дело СЭД 621 5
Microsoft SharePoint Products and Technologies 829 5
Microsoft Office 1939 5
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 444 3
Логика Бизнеса - ECM-Платформа 36 3
Хоулмонт - Тезис 76 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 3
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 210 2
Microsoft Lync 272 2
Alfresco 114 2
Software AG ARIS 108 2
Autodesk AutoCAD 177 2
Apple iPhone - Серия смартфонов 5132 2
Apple iPad 3263 2
VK - Mail.ru Одноклассники 857 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 2
Microsoft Outlook 642 2
Microsoft Windows 10 6635 2
Microsoft Skype 1467 2
Java - Язык программирования 1176 2
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Axapta 451 2
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 1
Росгидромет ICON 14 1
Microsoft Yammer - корпоративное социальное программное обеспечение 47 1
ELMA BPM 12 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 121 1
Fujitsu Eternus DX - Серия СХД 20 1
Cisco TelePresence MCU - Multipoint Control Unit 43 1
Microsoft Silverlight 138 1
SAP Afaria 17 1
Software AG webMethods 35 1
Microsoft SharePoint 2010 43 1
IBM FileNet 55 1
Huawei Cloud OS 2 1
Honeywell LEAP 16 1
Ипатов Вадим 80 5
Бейдер Александр 74 3
Будин Алексей 20 3
Айвазов Армен 449 3
Четвернин Алексей 651 3
Кузин Вадим 34 3
Волков Максим 25 3
Серова Елена 299 3
Храмцовская Наталья 38 3
Бородин Андрей 31 2
Литвинов Павел 18 2
Борисов Алексей 16 2
Коптелов Андрей 74 2
Антонов Александр 73 2
Теличева Наталья 125 2
Аншина Марина 67 2
Питолин Евгений 5 2
Крысина Ольга 109 2
Селютин Александр 58 2
Савич Александр 7 2
Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 42 2
Сапельников Сергей 100 1
Бутыркин Вячеслав 12 1
Баранов Александр 10 1
Малков Артемий 9 1
Луцкий Алексей 3 1
Казарин Станислав 100 1
Галкин Андрей 19 1
Коровко Вадим 17 1
Корнилов Алексей 8 1
Лукутина Елена 10 1
Савельева Светлана 4 1
Демидов Михаил 125 1
Чимиричкина Мария 30 1
Григорьева Евгения 57 1
Коровин Сергей 4 1
Балуев Евгений 28 1
Кроликов Артём 5 1
Соколов Кирилл 5 1
Прохоров Фёдор 78 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 87
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 26
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 26
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 14
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 7
Европа 3752 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 6
Индия - Республика 2169 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 4
Великобритания - Лондон 819 3
Франция - Французская Республика 2122 3
Германия - Федеративная Республика 3633 3
Восточная Европа 1678 3
Россия - Тюменская область 582 3
Россия - Республика Коми 411 3
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 654 3
Земля - планета Солнечной системы 863 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 2
Казахстан - Республика 2629 2
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 632 2
Испания - Барселона 536 2
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 412 2
Россия - ПФО - Самара 1288 2
Россия - ПФО - Казань 1515 2
Япония 2780 2
Беларусь - Белоруссия 2088 2
Россия - Оренбургская область 293 1
Россия - Ростовская область 862 1
Россия - Хабаровск 622 1
Россия - Ярославская область 332 1
Россия - Республика Северная Осетия-Алания 282 1
Польша - Республика 829 1
Литва - Литовская Республика 329 1
Россия - Крайний Север 93 1
Россия - Республика Карелия 298 1
Россия - Курск 231 1
Ирак - Республика 81 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2231 18
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1204 7
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 6
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1160 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 2
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 300 2
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 2
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 47 2
СРО - саморегулируемые организации 43 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 162 1
ОРД - Оперативно-разыскная деятельность 46 1
Банковский сектор 21 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 1
Фрилансер - Freelancer - свободный специалист, который работает на себя 5 1
Федеральный закон 184-ФЗ - О техническом регулировании 12 1
Федеральный закон 214-ФЗ - Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости 4 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 823 1
ЧС - Чрезвычайная ситуация 63 1
Мошенничество 53 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 70 1
Человеческий фактор 126 1
Федеральное законодательство 254 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 657 1
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 1
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 105 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2130 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 264 1
IDG - International Data Group 20 1
Fortune 95 1
CNews Analytics 1988 18
Gartner 2190 13
Forrester Research 385 4
Markets&Markets Research 78 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 2
IDC - International Data Corporation 2718 1
Fortune Global 500 160 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 91 1
IDC Russia - IDC Россия 115 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 198 1
ЯрГУ - Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова 10 1
ВНИИДАД - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 14 1
ИПС РАН - Институт программных систем им. А. К. Айламазяна Российской академии наук 39 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 3
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 2
Docflow 58 2
Универсиада - Universiade - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 49 1
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 11 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761380, в очереди разбора - 665069.
Создано именных указателей - 46354.
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