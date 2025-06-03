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Рябов Сергей
УПОМИНАНИЯ
|03.06.2025
|ГК InfoWatch запатентовала технологию для анализа поведения сотрудников 1
|26.11.2024
|«РДТех» создала отказоустойчивый кластер СУБД PostgreSQL для компании «Ультрамар» 1
|01.11.2017
|Форум FinCore-2017 состоится 14 ноября в Москве 1
|05.08.2014
|Конференция CNews: «ИКТ в финансовом секторе 2014» 1
|08.07.2014
|Конференция CNews. «BPM: Управление бизнес-процессами 2014» 1
|16.01.2014
|Конференция CNews «BPM: Современные тенденции в управлении» 1
|29.08.2013
|Конференция CNews «BPM: основные тренды» 1
|05.12.2012
|BPMs в банковском секторе: акцент на скорость 1
|02.04.2012
|Управление бизнес-процессами: смена ориентации? 1
|27.03.2012
|BPM в России: более половины компаний уже описали ключевые процессы 1
|15.03.2012
|Конференция CNews: «BPM 2012: новые пути развития» 1
|11.03.2011
|Экспертное мнение: в BPM без практики - никуда 1
Рябов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Сафиуллин Рахим 4 4
|Кузин Вадим 36 3
|Макаров Станислав 117 3
|Ткачёв Роман 27 3
|Коптелов Андрей 111 2
|Будин Алексей 22 2
|Захаров Дмитрий 46 2
|Волков Максим 34 2
|Алешин Владимир 20 2
|Серова Елена 320 2
|Литвинов Павел 22 2
|Машков Илья 6 2
|Алдошин Леонид 7 2
|Латыпова Ольга 4 2
|Крылосов Юрий 3 2
|Жирнов Сергей 3 2
|Дорохов Александр 4 2
|Николенко Николай 11 2
|Соколовский Александр 40 1
|Анохин Сергей 82 1
|Иванов Сергей 388 1
|Попов Андрей 111 1
|Суворов Антон 22 1
|Федотов Алексей 9 1
|Казаков Александр 53 1
|Овсянников Андрей 15 1
|Бурилов Андрей 113 1
|Григорьев Владимир 14 1
|Дмитриев Дмитрий 12 1
|Шаров Сергей 11 1
|Афанасьев Денис 71 1
|Леушев Андрей 73 1
|Каменнова Мария 44 1
|Аншина Марина 78 1
|Квашук Сергей 14 1
|Гатин Артур 2 1
|Телятников Алексей 21 1
|Емельянов Алексей 10 1
|Соболев Алексей 4 1
|Бунто Алексей 5 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11309 1
|НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 107 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8218 7
|Gartner - Гартнер 3574 3
|IDC - International Data Corporation 4921 2
|Forrester Research 823 1
|Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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