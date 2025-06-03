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Индексная книга (каталог) CNews*
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Рябов Сергей


УПОМИНАНИЯ


03.06.2025 ГК InfoWatch запатентовала технологию для анализа поведения сотрудников 1
26.11.2024 «РДТех» создала отказоустойчивый кластер СУБД PostgreSQL для компании «Ультрамар» 1
01.11.2017 Форум FinCore-2017 состоится 14 ноября в Москве 1
05.08.2014 Конференция CNews: «ИКТ в финансовом секторе 2014» 1
08.07.2014 Конференция CNews. «BPM: Управление бизнес-процессами 2014» 1
16.01.2014 Конференция CNews «BPM: Современные тенденции в управлении» 1
29.08.2013 Конференция CNews «BPM: основные тренды» 1
05.12.2012 BPMs в банковском секторе: акцент на скорость 1
02.04.2012 Управление бизнес-процессами: смена ориентации? 1
27.03.2012 BPM в России: более половины компаний уже описали ключевые процессы 1
15.03.2012 Конференция CNews: «BPM 2012: новые пути развития» 1
11.03.2011 Экспертное мнение: в BPM без практики - никуда 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

Рябов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9473 3
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 240 3
БИС - Банковские информационные системы 100 3
Software AG 198 2
OpenText 211 2
BI Telecom - БиАй Телеком 29 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1651 1
Oracle Corporation 6761 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1807 1
Газпром информ - Информгаз 41 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 514 1
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 239 1
Мегаплан 82 1
Росэлторг ЕЭТП - Единая электронная торговая площадка 143 1
Pega - Pegasystems - Пегасистемс Рус 38 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 361 1
Tibco Software 84 1
Appian Corporation - Appian Communications 11 1
Software AG & IDS Scheer 199 1
Metasonic AG 23 1
ПрограмБанк 95 1
SAP SE 5334 1
АйТи 1382 1
АСис Софт 1 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 807 1
Vitria Technology 8 1
VK - Mail.Ru Молоток.ру 93 1
Bosch SoftTec - Bosch Software Innovations 4 1
Trilogy - Aurea Software - Versata Enterprises - Sonic, Savvion, Actional, DXSI - Artemis International Solutions - ArtemisSoft 9 1
Бизнес-Консоль 18 1
SoftMart - СофтМарт 18 1
Деметра-Холдинг - СИАМ консалтинг 15 1
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 248 1
Solvo - Солво 25 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7610 9
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 934 3
ВТБ - ВТБ24 666 3
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1118 2
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 167 2
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 143 2
ПСБ - Промсвязьбанк 872 2
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 112 2
Сургутнефтегаз - СНГ 271 2
Nordea Bank - Нордеа Банк - Оргрэсбанк АБ 101 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 192 2
СБ Банк - Судостроительный банк 58 2
Фора Банк 60 2
РосЕвроГрупп - РосЕвроБанк 61 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 373 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
МКБ - Московский кредитный банк 580 1
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 57 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 346 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 477 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 204 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 247 1
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 210 1
Юнипро ПАО - Э.ОН Россия - ОГК-4 - Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Э.ОН Инжиниринг 68 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 378 1
Снежная Королева - СК Трейд 55 1
Петропавловск Финанс - АТБ - Азиатско-Тихоокеанский Банк 53 1
Новатэк Новафининвест 56 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 252 1
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 104 1
Пробизнесбанк АКБ 134 1
ТКБ - ТрансКапиталБанк 87 1
Quelle - Квелли - Майл Ордер Сервис 22 1
УВЗ Электромашина НПО 6 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 1
РусславБанк - РСБ - Русский Славянский банк 165 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 318 1
ББР банк - Балтийский Банк Развития 38 1
Газпром ПАО 1368 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6082 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68236 9
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10681 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31929 8
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1294 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16235 3
ESB - Enterprise Service Bus - Сервисная шина предприятия - Корпоративная шина данных - Корпоративная интеграционная шина 310 3
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 682 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6878 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4890 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21851 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12855 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12996 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11419 2
BPM - iBPMS - Intelligent Business Process Management Suites - Интеллектуальные пакеты управления бизнес-процессами 31 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52969 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14104 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7076 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24868 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2259 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5510 2
Кредитование - Скоринг - Score - Скоринговая модель - Статистическая модель прогноза вероятности, например, оценки кредитоспособности (кредитных рисков) 254 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3725 2
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1099 2
ChaRM - Change Request Management - Управление запросами на изменение 459 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8650 1
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 418 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 771 1
BPMN - Business Process Model and Notation - Нотация и модель бизнес-процессов - Системы моделирования бизнес-процессов 125 1
EDA - Electronic design automation - Автоматизация проектирования электронных устройств 87 1
PI - Process Intelligence - комбинация технологий управления бизнес-процессами (BPM) и бизнес-аналитики (BI) 43 1
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 821 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3357 1
Workflow - Поток работ 337 1
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 567 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2255 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4177 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2750 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6892 1
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 824 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11894 1
БИС QBIS.Platform 14 1
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 293 1
Software AG - webMethods HIP - webMethods Hybrid Integration Platform 104 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 530 1
Software AG - ARIS Platform 177 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1010 1
Metasonic Suite BPM 12 1
Neoflex FrontOffice 13 1
Software AG - webMethods BPM Suite 6 1
Microsoft Visio - MS Visio 154 1
Intalio BPM 4 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1003 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1335 1
Solvo TOS 2 1
Сафиуллин Рахим 4 4
Кузин Вадим 36 3
Макаров Станислав 117 3
Ткачёв Роман 27 3
Коптелов Андрей 111 2
Будин Алексей 22 2
Захаров Дмитрий 46 2
Волков Максим 34 2
Алешин Владимир 20 2
Серова Елена 320 2
Литвинов Павел 22 2
Машков Илья 6 2
Алдошин Леонид 7 2
Латыпова Ольга 4 2
Крылосов Юрий 3 2
Жирнов Сергей 3 2
Дорохов Александр 4 2
Николенко Николай 11 2
Соколовский Александр 40 1
Анохин Сергей 82 1
Иванов Сергей 388 1
Попов Андрей 111 1
Суворов Антон 22 1
Федотов Алексей 9 1
Казаков Александр 53 1
Овсянников Андрей 15 1
Бурилов Андрей 113 1
Григорьев Владимир 14 1
Дмитриев Дмитрий 12 1
Шаров Сергей 11 1
Афанасьев Денис 71 1
Леушев Андрей 73 1
Каменнова Мария 44 1
Аншина Марина 78 1
Квашук Сергей 14 1
Гатин Артур 2 1
Телятников Алексей 21 1
Емельянов Алексей 10 1
Соболев Алексей 4 1
Бунто Алексей 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 149251 10
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1525 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44254 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14256 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1786 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49284 10
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5938 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24818 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14148 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52666 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19258 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5994 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5027 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2507 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3684 1
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 389 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11141 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11259 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5725 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16734 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2571 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7039 1
Энергетика - Energy - Energetically 5238 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7998 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1433 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4539 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6877 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2817 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6563 1
Федеральный закон 173-ФЗ - О валютном регулировании и валютном контроле - Валютный контроль - Валютное регулирование 196 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11309 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 107 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8218 7
Gartner - Гартнер 3574 3
IDC - International Data Corporation 4921 2
Forrester Research 823 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 551 1
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 34 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2067 4
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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