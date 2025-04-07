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Solvo TOS
|07.04.2025
|Компания «Солво» сообщила о совместимости Solvo.TOS и «Ред ОС» 7.3 1
|26.11.2024
|«РДТех» создала отказоустойчивый кластер СУБД PostgreSQL для компании «Ультрамар» 1
Solvo TOS и организации, системы, технологии, персоны:
|Python - высокоуровневый язык программирования 971 1
|PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1299 1
|Шмелев Павел 17 1
|Рябов Сергей 11 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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