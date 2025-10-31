Получите все материалы CNews по ключевому слову
Дебердеев Максим
СОБЫТИЯ
|31.10.2025
|Студенты ПГУПС будут изучать систему Solvo.TOS на практических занятиях 1
Дебердеев Максим и организации, системы, технологии, персоны:
|Solvo - Солво 30 1
|Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 334 1
|Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 905 1
|Россия - РФ - Российская федерация 155558 1
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18450 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1398875, в очереди разбора - 732100.
Создано именных указателей - 185730.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.