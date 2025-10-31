Разделы

Студенты ПГУПС будут изучать систему Solvo.TOS на практических занятиях

29 октября 2025 г. ИT-компания «Солво» и Петербургский государственный университет путей сообщения заключили соглашение о сотрудничестве. Работая в учебной версии системы Solvo.TOS, студенты первого транспортного вуза страны смогут наглядно изучить, как устроены бизнес-процессы в порту и на грузовом терминале. Полученные знания и навыки в будущем помогут выпускникам при трудоустройстве. Об этом CNews сообщили представители «Солво».

В 2024 году дефицит квалифицированных работников в России достиг исторического максимума за 16 лет: Росстат сообщает о нехватке 2,2 млн специалистов. Среди прочих, кадровый голод ощущается в транспортно-логистическом секторе: по прогнозам Минтруда к 2030 г. нехватка персонала в логистике, в том числе в морской и железнодорожной отраслях, составит не менее 400 тыс. человек. В связи с этим растет нагрузка на образовательную систему: учебным заведениям среднего и высшего звена предстоит в краткие сроки покрыть кадровый дефицит и обеспечить рынок сотрудниками, готовыми приступить к работе здесь и сейчас.

Проект Solvo.EDU, запущенный в 2024 г. разработчиком ИT-решений для логистики «Солво», направлен на подготовку квалифицированных кадров для транспортной отрасли. Колледжи и вузы, заключающие соглашение о сотрудничестве с «Солво», получают доступ к учебной версии Solvo.TOS – системы управления терминалом, которая установлена во многих крупных морских портах и ТЛЦ России.

Изучая систему Solvo.TOS на практических занятиях, студенты профильных специальностей получают представление о том, как устроены реальные бизнес-процессы перегрузочного комплекса, работа с документами, взаимодействие между участниками цепочки поставок, площадками предприятия и ролями на производстве. Эти навыки дают выпускникам весомое преимуществе при трудоустройстве и позволяют быстро влиться в рабочий процесс.

Соглашение о сотрудничестве с «Солво» уже заключили такие вузы, как РУТ (МИИТ), ГУМРФ им. адм. Макарова и НИУ ВШЭ. 29 октября 2025 г. к их списку присоединился Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I (ПГУПС) – первый инженерный транспортный вуз России, основанный в 1809 г. Университет входит в список подведомственных учебных заведений Росжелдора и занимается подготовкой специалистов в области железнодорожного транспорта.

«Индустриальное партнерство с компаниями, создающими и внедряющими инновационные решения, помогает сформировать у студентов практико-ориентированный подход. Это особенно важно в условиях кадрового дефицита: выпускники, знакомые с реальными ИT-инструментами, смогут быстрее адаптироваться к требованиям работодателей и эффективнее включаться в производственные процессы», — Евгений Коровяковский, доцент ФГБОУ ВО ПГУПС

«Мы развиваем свои учебные продукты в диалоге с академическим сообществом, внимательно отслеживаем обратную связь от студентов и преподавателей и учитываем её при доработках, чтобы решения «Солво» максимально эффективно помогали колледжам и вузам выполнять образовательные задачи», — Максим Дебердеев, директор по продажам и маркетингу, «Солво».

