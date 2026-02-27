Разделы

ПГУПС Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I

ПГУПС - Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I

Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I (ПГУПС) — федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования. Первое высшее транспортное учебное заведение России, основанное в 1809 г. манифестом Императора Александра I. На протяжении двух столетий Университет остается ведущим научным и образовательным центром. Сегодня ПГУПС — одно из крупнейших высших политехнических учебных заведений транспортной отрасли России.

27.02.2026 «Группа Астра» внедряет Astra Linux в Петербургском государственном университете путей сообщения императора Александра I 1
31.10.2025 Студенты ПГУПС будут изучать систему Solvo.TOS на практических занятиях 4
08.10.2025 В Курском железнодорожном техникуме открыли лабораторию по изучению операционных систем «Альт» 1
17.02.2025 Дата-центр «Комплит» разместит в своем облаке проекты ПГУПС 3
24.01.2025 Sitronics KT оснастила более 50 учебных и научно-образовательных заведений по всей стране 1
04.04.2024 ГК Softline оборудовала киберлабораторию на базе программно-аппаратного комплекса Ampire для ПГУПС 4
01.09.2023 X-Com оснастила компьютерами и мультимедийным оборудованием аудиторию старейшего технического университета России 1
23.06.2023 Студент из Санкт-Петербурга разработал магнитные передачи для автопрома 2
14.11.2022 МТС «разогнала» мобильный интернет для пассажиров ж/д вокзала Узловая Тульской области 1
01.07.2015 Digital Design и ПГУПС будут сотрудничать в области научных исследований и разработок и подготовки кадров 2
12.05.2015 Инфрафонд РВК инвестировал в создание Центра трансфера технологий в Петербурге, ориентированного на телеком-проекты 2
16.12.2014 Андрей Чапчаев - Завершается эра создания защиты вокруг изолированных серверов приложений и данных 1
12.11.2013 Виктор Шмытинский назначен гендиректором «Акадо Телеком» в Санкт-Петербурге и Ленобласти 1
26.04.2011 Валерий Дегтярев назначен заместителем генерального директора по развитию «Радиозавода имени А.С. Попова» 1
29.08.2008 SAP будет готовить молодых специалистов с квалификацией Associate Consultant 1
28.07.2008 «Ниеншанц» сменил гендиректора 1
25.07.2008 Генеральным директором ЗАО «Ниеншанц» назначен Николай Тамодин 1
22.05.2008 Питерский филиал «Комстар-ОТС» возглавил Виктор Шмытинский 1
15.05.2008 СПбГУПС заказывает имитационный тренажер 3
27.03.2008 В Петербургских вузах курс по СХД будет проходить около 1000 студентов в год 1
01.02.2008 В Digital Design назначен новый руководитель направления ERP 1
27.11.2007 В СПбГУ подвели итоги конкурса высокотехнологичных бизнес-идей 1
16.08.2007 Университет путей сообщения закупает ПО 1
13.04.2007 ПГУПС объявил конкурс на предоставление доступа в интернет 1
12.03.2007 СПбГУПС приобретёт программные средства для АИСУ 2
06.03.2007 ПГУПС закупает компьютеры 1
15.01.2007 ПГУПС объявил конкурс на закупку компьютеров 1
10.01.2007 ПГУПС закупает оргтехнику 1
25.12.2006 ПГУПС закупает компьютеры 1
27.08.2004 Высшая школа экономики переходит на систему управления "Университет" 1
07.04.2004 ПГУПС начал внедрение системы управления университетом на платформе SAP 3

SAP SE 5469 3
Metrocom - Метроком 89 3
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1361 2
Digital Design - Диджитал Дизайн 553 2
Ниеншанц 122 2
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Peterstar 330 2
Litota - RedLab - РэдЛаб - Редлаб - Редцентр - Redcenter - Renort 93 2
РадиоТел - RadioTel 19 1
МКР - Межгосударственная корпорация развития - Радиозавод имени А.С. Попова ОмПО - Омское производственное объединение 25 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - ТКС Нева 13 1
ATGroup - Тетрасвязь 21 1
Samsung Electronics 10739 1
Ростелеком 10453 1
Ростех - Автоматика Концерн 1754 1
Dell EMC 5111 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14719 1
Softline - Софтлайн 3355 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2093 1
Комплит - Complete 108 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 520 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 807 1
Pantum - Пантум 70 1
Yota Devices - YD 101 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 814 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1767 1
НИИ СОКБ - Научно-испытательный институт систем обеспечения комплексной безопасности 57 1
X-Com - Икс ком 174 1
АйТи 1440 1
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 349 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1390 1
National Instruments - NI 27 1
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 615 1
Цифра Один 7 1
Solvo - Солво 32 1
InfoTeCS - Перспективный мониторинг - ПМ 45 1
Ситроникс КТ - Кронштадт Технологии - Sitronics KT - 117 1
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 474 1
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 515 1
МТС - Комстар ОТС Регионы 165 1
РЖД - Российские железные дороги 2022 3
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 666 1
Высокие промышленные технологии - Северо-западный технопарк 1 1
РВК - Российская венчурная компания 559 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1148 1
РЖД МЖД - Московская железная дорога 66 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Промтех ГК - Промышленные технологии 74 1
Иртыш ОмПО - Омское производственное объединение Иртыш 19 1
Газпром трансгаз 155 1
Северо-западный Региональный венчурный фонд 2 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3431 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6359 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1487 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2830 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 920 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 337 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 372 1
Петербургский метрополитен ГУП 145 1
Минтранс РФ - Росжелдор - Федеральное агентство железнодорожного транспорта Российской Федерации 26 1
РВК Инфрафонд - Infra Fund 18 1
Международная академия связи - МАС 43 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 789 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74161 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57839 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32079 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14998 4
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9913 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16706 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23403 4
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3116 3
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4399 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12390 3
Сетевой фильтр 51 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11220 2
HRM - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 1175 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13086 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12137 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32222 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11541 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15039 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27247 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7381 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23137 2
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6567 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8189 2
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6104 2
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5803 2
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1525 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11633 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22076 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6047 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10546 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25615 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14409 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3932 1
Вибрация - Vibratio - Виброзвонок - Вибро-функции - Вибрационные нагрузки 979 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9523 1
Трансфер технологий 157 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3351 1
Монохромное изображение - Monochrome image 635 1
Финансовое планирование 106 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9421 1
ASUS F - серия ноутбуков 3 2
Intel Celeron - Серия процессоров 977 2
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1007 2
InfoTeCS - Перспективный мониторинг - Ampire Киберполигон 24 1
Seiko Epson Perfection 27 1
Минобрнауки РФ - Платформа университетского технологического предпринимательства - Федеральный проект 5 1
МКР - Межгосударственная корпорация развития - Радиозавод имени А.С. Попова ОмПО - HPIP - Hybrid Public Intellectual Platform - мультипротокольная платформа подвижной связи 4 1
National Instruments - LabVIEW - Laboratory Virtual Instrumentation Engineering Workbench 10 1
Solvo TOS 6 1
Solvo EDU 2 1
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 340 1
Google Android 14851 1
Linux OS 11063 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1429 1
Microsoft Windows 16463 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1405 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 942 1
НИИ СОКБ - SafePhone - Mobile Device Management (MDM) 30 1
InfoTeCS - ViPNet Client 97 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1482 1
HP LaserJet - серия лазерных принтеров 177 1
Microsoft Dynamics CRM 546 1
SAP Business Suite - mySAP Business Suite 206 1
Panasonic KX IP-АТС UC-платформа - Panasonic SIP-телефоны 108 1
Microsoft Dynamics 1185 1
СКФУ ЦОД - Северо-Кавказский федеральный университет 15 1
Yota Devices - YotaPhone - Йотафон - Xinhua 99 109 1
InfoTeCS - ViPNet Coordinator 76 1
InfoTeCS - ViPNet TDR - ViPNet IDS/NIDS СЗИ 22 1
Microsoft Windows 2000 8679 1
TETRA - ТЕТРАРУС - ТЕТРАРУС - проект создания российской федеральной сети профессиональной мобильной связи 8 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо ТВ - Комкор ТВ 126 1
Тамодин Николай 47 2
Шмытинский Виктор 6 2
Ярутов Виктор 6 2
Пшеницын Сергей 2 1
Болгаров Кирилл 1 1
Селезнев Константин 2 1
Рыбин Петр 1 1
Зарубин Антон 5 1
Хомичев Евгений 2 1
Енькин Евгений 1 1
Шишенин Евгений 26 1
Бакшаев Илья 1 1
Пасынкова Татьяна 3 1
Тарицын Данил 1 1
Соломатова Мария 1 1
Подукова Светлана 2 1
Агеев Владимир 1 1
Дебердеев Максим 1 1
Коровяковский Евгений 1 1
Макаров Валентин 243 1
Чапчаев Андрей 55 1
Ермаков Сергей 5 1
Строгов Алексей 1 1
Локтев Александр 9 1
Кореш Виктор 82 1
Кашников Артемий 32 1
Губина Татьяна 18 1
Смородин Геннадий 16 1
Дегтярев Валерий 16 1
Лысов Олег 9 1
Таратухин Виктор 1 1
Бабайлова Елена 1 1
Грачев Михаил 17 1
Кирсанов Дмитрий 3 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18862 23
Россия - РФ - Российская федерация 158984 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46225 7
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3254 3
Европа 24706 2
Россия - ЦФО - Тульская область - Узловский район - Узловая 29 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53640 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1315 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13598 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1369 1
Германия - Федеративная Республика 12975 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2728 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3437 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14562 1
Россия - ЦФО - Курская область 711 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1639 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 585 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика 707 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 833 1
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 393 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Адлер 153 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1057 1
Украина - Киев 1142 1
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 727 1
СССР - Ленинград 112 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1700 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Кисловодск 114 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55253 18
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32097 16
Образование в России 2582 10
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20492 10
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2603 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8207 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51514 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17498 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10545 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6409 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5527 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2276 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5923 2
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2258 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5755 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3689 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6305 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7029 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6988 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2967 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2506 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1836 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5297 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1207 1
Информатика - computer science - informatique 1145 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1558 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1449 1
Транспорт общественный - Метрополитен - подземка, metro, subway, underground 603 1
Социоцентр ФГАНУ - Приоритет 2030 - Государственная программа поддержки университетов Российской Федерации - Программа академического стратегического лидерства 273 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 441 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4276 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6712 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5353 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7386 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3262 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2318 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2988 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3749 1
ОКР - Опытно-конструкторские работы 212 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5936 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3775 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8435 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 257 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 614 10
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1310 4
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 132 3
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 268 3
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 341 3
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 133 3
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 85 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1667 2
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 109 2
УлГУ - Ульяновский государственный университет 14 1
РАН СПИИРАН - Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации Российской академии наук 9 1
ДГТУ - Дагестанский государственный технический университет 5 1
Минтранс РФ - Росжелдор - УрГУПС - Уральский государственный университет путей сообщения 13 1
ГИЭФПТ - Государственный институт экономики, финансов, права и технологий 8 1
Базальт СПО - Альт академия 33 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 271 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 533 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 155 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 578 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 450 1
АГУ - АлтГУ - Алтайский государственный университет 45 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 687 1
SAP Education CIS Учебный Центр - SAP University Alliances - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab - SAP S/4HANA Academy - SAP Young Thinkers 59 1
НТУУ КПИ - Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского - Национальный технический университет Украины 14 1
ГУАП СПб - Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 43 1
ГУМРФ - Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова - Государственная морская академия имени адмирала C.О. Макарова - Ленинградское высшее инженерное морское училище им. Адмирала С.О.Макарова 14 1
ОмГУПС - Омский государственный университет путей сообщения 8 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 74 1
БФУ им. И. Канта - Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта - Калининградский государственный университет 39 1
САФУ - Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова 44 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 113 1
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 81 1
УГТУ-УПИ - Уральский государственный технический университет - УПИ имени первого президента России Б. Н. Ельцина - УПИ имени С.М. Кирова 39 1
УрГУ - Уральский государственный университет имени А.М. Горького 31 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС Академия - учебный центр НОЧУ ДПО 12 1
МГУПИ - Московский государственный университет приборостроения и информатики 6 1
День молодёжи - 27 июня 1013 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
