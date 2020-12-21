Получите все материалы CNews по ключевому слову
|21.12.2020
Как работает сетевой фильтр?
Несмотря на схожесть сетевого фильтра с обычным удлинителем, это совершенно разные устройства. В отличие от обычного тройника сетевой фильтр предохраняет технику от поломок, вызванных помехами и перепадами напряжения в электросети. Рассказываем подробнее, как он это делает. Сначала представим, как течет ток в нашей ро
|31.05.2017
Зачем нужны сетевые фильтры? Выбор сетевого фильтра на примере модели APC PM5U-RS
Как устроен сетевой фильтр? Что же это, собственно, такое – сетевой фильтр? Это устройство, предназначенное для защиты подключённых к электросети устройств от скачков напряжения. В частности, от рез
|16.03.2010
Defender представила сетевой фильтр повышенного класса защиты
Компания Defender представила сетевой фильтр Defender Smart 100, призванный оградить владельцев ПК и Hi-Fi-систем от большинства проблем, связанных с низким качеством энергоснабжения, и продлить срок службы техники. Новинка
|02.03.1999
АРС представила новый сетевой фильтр для портативных компьютеров
Корпорация American Power Conversion (АРС), один из крупнейших в мире производителей источников бесперебойного питания, выпустила новый сетевой фильтр для портативных компьютеров SurgeArrest Notebook Pro. Он совместим с портативными компьютерами, имеющими 2-контактный адаптер (разъем C8), и функционирует при рабочем напряжении
|17.02.1999
|15.02.1999
