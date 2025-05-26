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Xiaomi Mi Smart Home


УПОМИНАНИЯ


26.05.2025 Самые умные гаджеты для кухни: выбор ZOOM 1
15.12.2022 Какие системы умного дома работают в России 2
25.10.2022 Умная охрана дома: лучшие системы безопасности с датчиками движения и сиреной 2
07.06.2019 8 гаджетов для умного дома, которые пригодятся в быту 1
23.07.2018 Лучшие беспроводные системы «умного» дома. Выбор ZOOM 1

Публикаций - 5, упоминаний - 7

Xiaomi Mi Smart Home и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 11946 3
Yandex - Яндекс 7705 3
Xiaomi 1816 3
Amazon Inc - Amazon.com 3047 2
Apple Inc 12270 2
Redmond - Редмонд - Илот - Инновационные решения 120 2
Стелс НПП - Stels - Smart Telematic Systems 2 2
Aqara - Акара.Ру 30 2
СмартЛок - SmartLoc 21 1
Samsung Electronics 10370 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13215 1
LG Electronics 3637 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 342 1
Philips 2064 1
Rubetek - Рубетек 23 1
Perenio IoT spol.s.r.o. 8 1
Haier Group 179 1
HiPER - High Perfomance - Хайпер Ритейл 75 1
Broadlink 2 1
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 228 1
Bose corp 32 1
Ballu Industrial Group 47 1
Fibaro 4 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7582 1
Лента - Сеть розничной торговли 2144 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6301 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 694 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12589 4
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Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8861 4
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Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1054 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7817 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24699 3
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 728 3
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Электрочайник - Чайник - Teapot 211 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11528 3
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2152 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4894 3
Видеокамера IP - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 547 3
Motion sensor - Сенсор движения - Датчик движения - Детектор движения 182 3
HVAC - Отопление - Отопительная система - искусственный обогрев - Heating - artificial heating - Тепловентилятор - Fan heater 574 2
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Кофемашина - Кофеварка - Coffee machine 380 2
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1070 2
Оповещение и уведомление - Notification 4871 2
БТиЭ - Умная колонка - Smart speaker - Смарт-динамик - Устройство класса интеллектуальной (умной) бытовой техники 538 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6998 2
IEEE 802.15.4 - ZigBee - Спецификация сетевых протоколов 171 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4150 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3103 2
БТиЭ - Робот-пылесос - Умный пылесос - Robot Vacuum Cleaner - RoboCleaner 236 2
HVAC - Климатическое оборудование - Увлажнитель воздуха - Humidifier - Вентилятор-увлажнитель воздуха - Air Multiplier and Humidifier 92 2
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2661 2
Кнопочное управление - Кнопочный телефон - Push-button phone 565 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10261 2
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1969 2
Stealth - Стелс-технология 203 2
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Духовка - Духовой шкаф - Ovens 214 2
БТиЭ - Электрообогреватели - Масляный обогреватель - Масляный электрический радиатор - Конвекторный обогреватель - Инфракрасный конвектор 150 2
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Мультиварки с функцией Мультиповар - Мультиварка-скороварка 97 2
Zensys - Z-Wave 28 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24907 1
БТиЭ - Утюг - Глаженье - Глажка - Гладильные доски 191 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14023 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6120 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9840 1
Xiaomi Mi Home 75 4
Google Nest Hub - Google Home Hub - Google Nest CamIQ 75 2
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 173 2
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 695 2
Apple HomeKit 41 2
Стелс НПП - Stels Livicom Livi Smart Home 3 2
Aqara Home 8 2
Redmond SkyKettle - электрочайник 11 1
Redmond SkySocket RSP - умный цоколь 2 1
Xiaomi Viomi VioBrain - смарт-холодильник 1 1
Google Android 14259 1
Apple iOS 7964 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1186 1
Google Play - Google Store - Android Market 3345 1
Apple - App Store 2931 1
Apple Siri - Голосовой помощник 402 1
Google Android Auto 39 1
Apple iPhone 6 4863 1
Apple WatchOS 73 1
Сбер - Сбер ID - Сбербанк ID - Sber ID - Sberbank ID - СберБизнес ID 87 1
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 179 1
Philips Hue - Умные лампы и светильники 25 1
Bosch Home Connect 9 1
Gen Digital - Avast Smart Life 22 1
Samsung SmartThings 44 1
Сбер - SberBox - ТВ-приставка-медиаплеер 61 1
Microsoft Windows 2000 8663 1
TP-Link Kasa 8 1
Сбер - SberPortal 31 1
Elgato Eve Room - комнатный анализатор воздуха 1 1
Сбер - SberBox Time 8 1
Polaris IQ Home 29 1
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 210 1
HiPER Smart Home 3 1
HiPER IoT 10 1
Яндекс.Станция - Умный дом с Алисой 65 1
Redmond Smart Home 4 1
TP-Link HS 1 1
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 431 1
Samsung SmartTag 6 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17456 2
Россия - РФ - Российская федерация 148812 2
Европа 24383 1
Польша - Республика 1971 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5664 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11124 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5318 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1849 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5004 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6553 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1609 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49194 1
Зоология - наука о животных 2691 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1668 1
Китайский язык - китайские, синитские, синитические языки 97 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1256 1
Пищевая промышленность - Кулинария, Cooking - Гастрономия, Gastronomy - наука, изучающая связь между культурой и пищей 426 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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