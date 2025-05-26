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Xiaomi Mi Smart Home
УПОМИНАНИЯ
|26.05.2025
|Самые умные гаджеты для кухни: выбор ZOOM 1
|15.12.2022
|Какие системы умного дома работают в России 2
|25.10.2022
|Умная охрана дома: лучшие системы безопасности с датчиками движения и сиреной 2
|07.06.2019
|8 гаджетов для умного дома, которые пригодятся в быту 1
|23.07.2018
|Лучшие беспроводные системы «умного» дома. Выбор ZOOM 1
Xiaomi Mi Smart Home и организации, системы, технологии, персоны:
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7582 1
|Лента - Сеть розничной торговли 2144 1
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17456 2
|Россия - РФ - Российская федерация 148812 2
|Европа 24383 1
|Польша - Республика 1971 1
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