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Bosch Home Connect

СОБЫТИЯ

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16.03.2026 Российский завод Bosch восстановил производство и получил 192 миллиона прибыли 1
25.10.2022 Умная охрана дома: лучшие системы безопасности с датчиками движения и сиреной 1
09.09.2022 «Яндекс» разрабатывает шлюз «умного» дома на замену импортным решениям 1
21.06.2022 11 функций индукционных варочных панелей, за которые действительно стоит платить 1
02.12.2021 Лучшие встраиваемые посудомоечные машины с половинной загрузкой: выбор ZOOM 1
01.11.2021 Обзор Amazfit GTR 3 Pro: умные часы с GPS и AMOLED 1
23.05.2019 Российское подразделение Bosch отчиталось о годовой выручке в 91 млрд рублей 1
09.08.2018 BSH начала продажу в России бытовой техники, которой можно управлять со смартфона 1
10.01.2000 3Com выпускает новый модем для подключения нескольких компьютеров к широкополосным линиям 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Bosch Home Connect и организации, системы, технологии, персоны:

Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 497 7
Siemens AG - Siemens Group 2673 4
Aqara - Акара.Ру 38 3
Yandex - Яндекс 9216 3
Xiaomi - Сяоми 2232 3
Tuya Inc 18 2
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 435 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 2
Samsung - Harman - JBL 243 2
Perenio IoT spol.s.r.o. 9 1
HP 3Com 681 1
Xiaomi - Zepp Health - Amazfit 109 1
Midea Group - Midea Russia - Мидеа РУС - Мидеа Онлайн 54 1
BSH - БСХ Бытовая техника 4 1
Xiaomi - Zepp Health Corporation - Huami 42 1
Стелс НПП - Stels - Smart Telematic Systems 2 1
Softline - Интернет-Проекты - Энгельс Электроинструменты 3 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 1
Amazon Inc - Amazon.com 3277 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 1
Bosch - Gaggenau 36 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 3
БКС Мир инвестиций - БрокерКредитСервис - БКС Брокер 94 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
Valeo 9 1
Промтех ГК - Промышленные технологии 75 1
Miele - Миле 139 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 155 1
Международный аэропорт Красноярск имени Д. А. Хворостовского - Международный аэропорт Красноярск (Емельяново) - ИАТА: KJA, ИКАО: UNKL 44 1
Ariston Thermo Group - Аристон Термо Русь 4 1
НАМИ ГНЦ РФ ФГУП - Bosch - Роберт Бош 10 1
Международный Аэропорт Казань имени Габдуллы Тукая - ИАТА: KZN, ИКАО: UWKD 11 1
Kuppersberg - Купперсберг - Monsher - MG - Эм-Джи Русланд 16 1
Buderus - Будерус - отопительная техника 2 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 1
Газпром ПАО 1493 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 1
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 132 1
Assist - Ассист 218 1
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 128 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 131 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
CSA - Connectivity Standards Alliance 7 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 6
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2253 5
Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1212 4
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 4
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 4
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 785 3
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 3
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Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2974 3
CSA - Connectivity Standards Alliance - ZigBee - Matter over Wi-Fi - Спецификация сетевых протоколов 205 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 2
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CSA - Connectivity Standards Alliance - Matter - Project CHIP 56 2
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IEEE 802.15.4 - стандарт, который определяет физический слой и управление доступом к среде для беспроводных персональных сетей с низким уровнем мощности сигнала и скоростями до 480 Мбит/с 13 2
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WiFi 5 - IEEE 802.11ac - IEEE 802.11n 1155 2
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Gen Digital - Avast Smart Life 33 1
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Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
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