Российский завод Bosch восстановил производство и получил 192 миллиона прибыли

Завод Bosch по производству бытовой техники в России, находящийся под управлением «дочки» «Газпрома», по итогам 2025 г. показал 192,5 млн руб. прибыли после 1,7 млрд руб. убытка в 2024 г. Управляющие уже начали реализацию продукции на российском рынке, производство которой было остановлено в 2022 г. К 2027 г. предприятие рассчитывает нарастить выпуск холодильников в семь раз.

Восстановление производства

Bosch под управлением «Газпрома» восстановил производство бытовой техники и в 2025 г. получил 200 млн руб. прибыли после 1,7 млрд руб. убытков, пишет РБК. К 2027 г. предприятие рассчитывает нарастить выпуск холодильников в семь раз.

Завод Bosch по производству бытовой техники ООО «БСХ Бытовые приборы» расположенный под Санкт-Петербургом (Россия), находящийся под управлением «дочки» «Газпрома» — «Газпром Бытовые системы», по итогам 2025 г. показал 192,5 млн руб. прибыли после 1,7 млрд руб. в 2024 г., это следует из финансовой отчетности предприятия. Выручка за тот же период выросла со 100 млн до 422,4 млн руб.

В пояснении к отчетности говорится, что компания начала реализацию продукции для перепродажи в России, производство которой было остановлено в 2022 г., и за счет этого смогла увеличить показатели. Это направление принесло компании 271 млн руб. выручки.

Bosch прекратил производство бытовой техники на заводе в России в 2022 г. и в 2024 г. рассчитывал продать его. Но сделка сорвалась из-за того, что в апреле того года Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому российские «дочки» производителей бытовой техники Ariston (Ariston Holding N.V.) и Bosch (BSH Hausgerte GmbH) перешли под управление «Газпром Бытовые системы». В марте 2025 г. Ariston Holding N.V. восстановил контроль над российским активом — ООО «Аристон Термо Русь». Завод Bosch остается под управлением «Газпрома», но по-прежнему на 100% принадлежит немецкому концерну.

ООО «БСХ Бытовые приборы» Завод Bosch под управлением «Газпрома» восстановил производство и в 2025 г. получил прибыли 192,5 млн руб.

Как сообщил РБК представитель ООО «Газпром бытовые системы», в мае 2025 г. завод возобновил производство холодильников как под собственной торговой маркой Darina, так и в рамках контрактного производства под брендами Weissgauff, Kuppersberg и рядом других марок. По словам представителя компании, выпуск в 2026 г. осуществляется в полном соответствии с ранее (до 2022 г.) действовавшими стандартами качества и технологическими требованиями.

Комментарий относительно возможных переговоров «Газпрома» с представителями немецкой группы Bosch, а также по вопросу о том, рассматривает ли немецкий концерн возможность возврата к управлению заводом, представитель компании предоставить журналистам РБК отказался.

Рост в производстве

К концу 2025 г. на производственных мощностях было налажено изготовление более 30 моделей холодильного оборудования различного функционального назначения и цветового исполнения. Заводом заключено свыше 20 контрактов на поставку готовой продукции. Первыми партнерами по закупкам стали ведущие российские розничные сети «М.Видео-Эльдорадо» и DNS, а также отечественный бренд и продавец бытовой техники Weissgauff.

С момента возобновления производства завод выпустил уже более 30 тыс. холодильников. В 2026 г. компания планирует довести объем выпуска до 100 тыс. единиц, а в 2027 г. — до 220 тыс. холодильников. Параллельно ведется работа по организации производства стиральных машин, сообщил представитель ООО «Газпром бытовые системы».

По словам директора практики аудита консалтинговой компании Neo Ольги Кабановой, в 2025 г. у ООО «БСХ Бытовые приборы» существенно возрос остаток готовой продукции собственного производства. Это свидетельствует о возобновлении выпуска и накоплении товарных запасов на складах, при этом часть произведенной продукции уже реализована. Кроме того, в отчетном периоде зафиксировано заметное снижение прочих расходов, связанных с простоем предприятия, по сравнению с 2024 г. Указанный фактор подтверждает фактический выход производственных мощностей из режима консервации и восстановление операционной деятельности. О возобновлении производства также может свидетельствовать восстановление резерва под обесценение запасов на сумму 782 млн руб., говорит Кабанова: «Можно предположить, что резерв был восстановлен в связи с тем, что у общества появились планы по дальнейшему использованию этих запасов в производстве. Эффект от восстановления резерва отражен в составе прочих доходов компании за 2025 г.».

ООО «БСХ Бытовые приборы» Рост в производстве

Представитель пресс-службы торговой сети «Ситилинк» подтвердил РБК, что завод возобновил производство и поставки холодильного оборудования. Вместе с тем, по его оценке, текущие объемы налаженного производства остаются незначительными с точки зрения влияния на общий российский рынок бытовой техники. Для сравнения: согласно финансовой отчетности компании Ariston, в 2025 г. ее выручка составила 7,6 млрд руб., что на 15% ниже показателя 2024 г. При этом чистая прибыль увеличилась на 53% и достигла 477 млн руб.

Локализация для продукции

По словам источника РБК на рынке электроники и бытовой техники, производство холодильников на заводе в марте 2026 г. достигло достаточно высокого уровня локализации. Партии готовой продукции уже начали поступать на рынок. Хотя объемы поставок пока остаются относительно небольшими, они характеризуются стабильностью. «Выпускаемая техника позволяет обеспечить устойчивое присутствие в розничных сетях и планомерно наращивать объемы продаж», — пояснил собеседник. Он также подтвердил РБК, что завод, ранее специализировавшийся на выпуске холодильников под брендом Bosch, постепенно возобновляет производственную деятельность. На текущий момент на площадке осуществляется выпуск холодильного оборудования под торговой маркой Weissgauff. «По сути, речь идет о тех же моделях холодильников, которые ранее собирались на данном предприятии: сохраняется та же производственная база и конструктивно схожие изделия. После ухода Bosch в 2022 г. произошла частичная замена поставщиков комплектующих с 2024 по 2025 г.», — уточнил источник.

По словам еще одного собеседника, внешне некоторые выпускаемые на заводе модели холодильников сохраняют узнаваемые формы Bosch из-за использования тех же пресс-форм, но внутренняя электроника, компрессоры и моторы заменены на компоненты из Китая и Турции, так как Bosch полностью прекратил поставки оригинальных запчастей. «Габариты, объем камер и конфигурация полок остались идентичными. Пластик внутреннего короба сохранил высокое качество, а вот уплотнительные резинки и фурнитура в 2026 г. закупаются у альтернативных поставщиков из Турции и Китая. Используются китайские инверторы и универсальные контроллеры. Интерфейс на дверце может выглядеть так же, но алгоритмы работы стали проще. Пропали некоторые специфические функции, такие как удаленное управление через Home Connect, так как облачные сервисы Bosch для России отключены», — рассказал он. Главный плюс новых моделей, по его словам, — официальная гарантия и доступность запчастей на российском рынке в 2026 г., поскольку обслуживание техники теперь обеспечивает сервисная сеть «Газпром Бытовые системы», а не оригинальный сервис Bosch.

Другие заводы

Bosch ранее владел в России еще одним заводом по производству электроинструментов в Саратовской области — ООО «Энгельс Электроинструменты». Это предприятие не принадлежит немецкому концерну с 2023 г. С начала специальной военной операции (СВО) России на Украине он сменил несколько владельцев, а в феврале 2026 г. вошел в состав недавно учрежденного холдинга АО «Е1 Групп». В марте 2026 г. компания работает в том числе с несколькими брендами по модели контрактного производства, но в дальнейшем планирует расширить производство собственных профессиональных электроинструментов.