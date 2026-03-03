Получите все материалы CNews по ключевому слову
Softline Интернет-Проекты Энгельс Электроинструменты
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Softline и организации, системы, технологии, персоны:
|S8 Capital - С8 Капитал 32 1
|Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 487 1
|Кабаков Ярослав 64 1
|Терентьев Павел 4 1
|Сергеев Дмитрий 61 1
|Мордашов Алексей 61 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1422833, в очереди разбора - 726561.
Создано именных указателей - 191202.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.