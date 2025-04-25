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Advance Capital Адванс Капитал
Advance Capital — независимый инвестиционный банк. Специализируется на сопровождении сделок по слияниям и поглощениям (покупка, продажа, объединение бизнеса), привлечении инвестиций, создании совместных предприятий, реструктуризации бизнеса, а также публичных сделок (IPO).
Advance Capital и организации, системы, технологии, персоны:
|ТилТех капитал - Tealtech capital 15 1
|Kinnevik Investment AB 21 1
|Naspers - Prosus Ventures 20 1
|MTG - Modern Times Group - Модерн Таймс Групп 23 1
|Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 955 1
|Naspers 83 1
|Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3099 1
|International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 80 1
|Kaspersky MLAD - Kaspersky Machine Learning for Anomaly Detection - KMLAD 8 1
|Kaspersky OS 128 1
|Новые облачные технологии - МойОфис 804 1
|СКБ Контур - Контур.Фокус 1119 1
|Apple iPhone 6 4863 1
|Шубаев Артур 2 2
|Духвалов Андрей 25 1
|Канглер Валерий 2 1
|Панченко Константин 1 1
|Правдин Владимир 2 1
|Катомин Михаил 1 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11293 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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