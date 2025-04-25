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Advance Capital Адванс Капитал

Advance Capital - Адванс Капитал

Advance Capital — независимый инвестиционный банк. Специализируется на сопровождении сделок по слияниям и поглощениям (покупка, продажа, объединение бизнеса), привлечении инвестиций, создании совместных предприятий, реструктуризации бизнеса, а также публичных сделок (IPO). 

Судебные дела (1) на сумму 0 ₽
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25.04.2025 Продается бывший российский завод Bosch. Хозяева выставили его на продажу через полгода после покупки 1
20.06.2022 «Касперский» вложил десятки миллионов в российские нейроморфные процессоры 1
20.05.2022 Иностранцы выставили на продажу Avito, актив может стоить миллиарды долларов 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Advance Capital и организации, системы, технологии, персоны:

Slando - Портал бесплатных объявлений для частных лиц 15 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Академпарк - Технопарк новосибирского Академгородка - Новосибирский инновационный фонд - Новосибирский инновационный кластер информационно-коммуникационных технологий 95 1
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 272 1
Мотив НТ - Мотив Нейроморфные Технологии 5 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2943 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5007 1
ТилТех капитал - Tealtech capital 15 1
Kinnevik Investment AB 21 1
Naspers - Prosus Ventures 20 1
MTG - Modern Times Group - Модерн Таймс Групп 23 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 955 1
Naspers 83 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3099 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 80 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12219 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28177 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3853 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2219 1
NPU - Neural Processing Unit - Нейрочип - Нейронный процессор - ИИ-ускоритель - AI accelerator - Нейроморфные вычисления 82 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9847 1
Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер 1053 1
Classified - Классифайд - Доски объявлений - ресурс с объявлениями от физических и юридических лиц с предложениями по темам 81 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14525 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67364 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21082 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25861 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5254 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3261 1
Kaspersky MLAD - Kaspersky Machine Learning for Anomaly Detection - KMLAD 8 1
Kaspersky OS 128 1
Новые облачные технологии - МойОфис 804 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1119 1
Apple iPhone 6 4863 1
Шубаев Артур 2 2
Духвалов Андрей 25 1
Канглер Валерий 2 1
Панченко Константин 1 1
Правдин Владимир 2 1
Катомин Михаил 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 147823 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2490 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43933 1
Швеция - Королевство 3640 1
Индия - Bharat 5522 1
Америка Южная 856 1
Бразилия - Федеративная Республика 2388 1
Украина 7657 1
Испания - Королевство 3733 1
Нидерланды 3555 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1374 1
Португалия - Португальская Республика 925 1
Греция - Греческая Республика 984 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1320 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16622 2
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1167 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29860 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24611 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5917 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 233 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1992 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5197 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11293 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1356001, в очереди разбора - 758812.
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