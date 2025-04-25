Advance Capital - Адванс Капитал

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Advance Capital — независимый инвестиционный банк. Специализируется на сопровождении сделок по слияниям и поглощениям (покупка, продажа, объединение бизнеса), привлечении инвестиций, создании совместных предприятий, реструктуризации бизнеса, а также публичных сделок (IPO).