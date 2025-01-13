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Канглер Валерий



13.01.2025 Программно-аппаратную платформу для разработки решений на основе нейроморфных технологий выложили в открытый доступ 1
20.06.2022 «Касперский» вложил десятки миллионов в российские нейроморфные процессоры 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Канглер Валерий и организации, системы, технологии, персоны:

Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 265 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Академпарк - Технопарк новосибирского Академгородка - Новосибирский инновационный фонд - Новосибирский инновационный кластер информационно-коммуникационных технологий 94 1
Мотив НТ - Мотив Нейроморфные Технологии 5 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4876 1
ТилТех капитал - Tealtech capital 14 1
Advance Capital - Адванс Капитал 2 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3047 1
NPU - Neural Processing Unit - Нейрочип - Нейронный процессор - ИИ-ускоритель - AI accelerator - Нейроморфные вычисления 76 1
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Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2179 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4999 1
Kaspersky OS 124 1
Kaspersky MLAD - Kaspersky Machine Learning for Anomaly Detection - KMLAD 8 1
Новые облачные технологии - МойОфис 779 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1049 1
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16303 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5767 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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