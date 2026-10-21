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Индексная книга (каталог) CNews*
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Шубаев Артур

СОБЫТИЯ


21.10.2026 ГК Swordfish Security привлекла инвестиции для развития направлений защиты ИИ-систем и безопасной разработки ПО 1
20.06.2022 «Касперский» вложил десятки миллионов в российские нейроморфные процессоры 1
20.05.2022 Иностранцы выставили на продажу Avito, актив может стоить миллиарды долларов 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Шубаев Артур и организации, системы, технологии, персоны:

Slando - Портал бесплатных объявлений для частных лиц 16 1
РАН СО - ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Академпарк - Технопарк новосибирского Академгородка - Новосибирский инновационный фонд - Новосибирский инновационный кластер информационно-коммуникационных технологий - ИТЦ Академический 105 1
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 313 1
Мотив НТ - Мотив Нейроморфные Технологии 7 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3397 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5740 1
Advance Capital - Адванс Капитал 7 2
ТилТех капитал - Tealtech capital 15 1
Kinnevik Investment AB 21 1
Naspers - Prosus Ventures 21 1
MTG - Modern Times Group - Модерн Таймс Групп 25 1
Naspers - Prosus Ventures - OLX Group 18 1
Naspers 85 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1797 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3474 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 85 1
Classified - Классифайд - Доски объявлений - ресурс с объявлениями от физических и юридических лиц с предложениями по темам 113 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2520 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29958 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4771 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14223 1
NPU - Neural Processing Unit - Нейрочип - Нейронный процессор - ИИ-ускоритель - AI accelerator - Нейроморфные вычисления 239 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4882 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10313 1
Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер 1136 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6740 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24179 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55065 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22856 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28645 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 5153 1
Kaspersky MLAD - Kaspersky Machine Learning for Anomaly Detection - KMLAD 12 1
Kaspersky OS 156 1
Новые облачные технологии - МойОфис 973 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1392 1
Apple iPhone 6 4860 1
Духвалов Андрей 27 1
Правдин Владимир 2 1
Канглер Валерий 2 1
Панченко Константин 1 1
Катомин Михаил 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 169022 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48210 1
Швеция - Королевство 3801 1
Индия - Bharat 5923 1
Америка Южная 885 1
Бразилия - Федеративная Республика 2536 1
Украина 7973 1
Испания - Королевство 3856 1
Нидерланды 3778 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1444 1
Португалия - Португальская Республика 964 1
Греция - Греческая Республика 1019 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1577 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18467 2
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 319 1
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1291 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27753 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34418 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6894 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2159 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5874 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11614 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7634 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1480558, в очереди разбора - 724512.
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