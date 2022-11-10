Крупнейший акционер VK бесплатно отдал ей все свои акции ейший (по размеру экономической доли) акционер голландская инвестиционная компания Prosus бесплатно передала VK принадлежавший ей пакет акций. Prosus является подразделением южноафриканского холдинга Naspers, ей принадлежало 25,7% акций VK. Затем VK продал полученный таким образом пакет казначейских акций АО «Сингулярити Лаб». Сумма сделки составила 24,8 млрд руб. Утверждается, что данная с

Иностранцы выставили на продажу Avito, актив может стоить миллиарды долларов us объявила о намерении уйти с российского рынка и продать свой актив – площадку объявлений Avito. Об этом говорится в сообщении Prosus. Голландская компания является частью южноафриканского холдинга Naspers. В марте 2022 г. Avito объявила о намерении выйти из состава голландского холдинга OLX Group (подконтролен Prosus), объединяющего площадки объявлений (классифайды) по всему миру. Тогда

VK лишается крупнейшего зарубежного акционера Naspers прощается с VK Голландская инвестиционная компания Prosus, созданная южноафриканским холдингом Naspers для управления своими зарубежными активами, объявила о намерении списать свою долю в российском интернет-холдинге VK. Prosus владеет 25,7% акций VK, стоимость данного пакета сама компан

Совладельцы Mail.ru из Африки почти целиком овладели Avito Naspers увечил долю в Avito за $1,16 млрд Южноафриканский холдинг Naspers увеличил свою долю в российском сервисе онлайн-объявлений Avito. Согласно сообщению холдинга, размер принадлежащего ему пакета вырос с 70,4% до 99,6% акций. Приобретенные 29,2% акций Av

Африканский акционер Mail.ru купил Avito Африка получила контроль над Avito Южноафриканский медийный холдинг Naspers объявил о приобретении доли в российской онлайновой системе объявлений широкого профиля Avito за $1,2 млрд. Таким образом, увеличив свой портфель акций 17,4%, компания Naspers ст

Усманов получил полный контроль над Mail.ru Group Mail.ru Group сообщила о решении своих основных акционеров - USM Holdings Алишера Усманова и южно-африканского холдинга Naspers - о конвертации принадлежащих им пакетов акций. Naspers конвертирует все принадлежащие ей акции класса «А» - 43,1 млн (холдинг владеет ими через офшор MIH Mail Inestment Company)

Усманову разрешили продать контроль над Mail.ru Group мпании относительно продажи ее акций. Как говорится в сообщении Mail.ru Group, такое решение было поддержано структурами Алишера Усманова, (контролирующего акционера Mail.ru Group), южно-африканского Naspers и китайской Tencent. Акции Mail.ru Group разделены на два типа: класс «А» и обыкновенные акции. Одна обыкновенная акция обладает одним голосом, тогда как одна акция класса «A» имеет 25

Россия: Крупнейший сайт объявлений по-братски поглощает конкурентов Avito Holding и Naspers объединяют свои российские сервисы бесплатных объявлений: сайты Slando.ru и OLX.ru, принадлежащие Naspers, станут частью Avito.ru. Вне России сервисы Slando и OLX будут, как и пр

Холдинг Naspers купил украинский сервис объявлений Slandо за $29 млн Один из крупнейших в Украине сервисов бесплатных объявлений Slando обошелся южноафриканскому медиахолдингу Naspers в $29 млн. Как сообщается в отчете Naspers, сделка состоялась в июле 2011 года. Вместе со Slando, покупатель получил нематериальные активы на сумму 21 млн южноафриканских рандов

Холдинг Naspers купил 70% крупнейшего турецкого шопинг-клуба Markafoni Южно-африканский мультимедийный холдинг Naspers, владеющий активами во многих крупных интернет-компаниях по всему миру, включая и Россию, вышел на турецкий веб-рынок. Naspers через свое подразделение MIH-Allegro приобрел около

Россияне получили полный контроль над Mail.ru Южно-африканский медиахолдинг Naspers Limited и российский инвестиционный фонд Digital Sky Technologies (DST) сегодня, 14 июля, объявили о том, что фонд Myriad International Holdings B.V., дочерняя компания Naspers,

Mail.ru: выручка растет, рентабельность падает Медиахолдинг Naspers, владеющий 42,9% акций Mail.ru, опубликовал аудированные результаты своей деятельности за 1-е полугодие 2009 г., закончившееся 30 сентября. Исходя из этих данных, выручка Mail.ru за это

Российского разработчика игр продают в ЮАР Сегодня, 24 ноября, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила продажу дочке Naspers (компании MIH Internet BV, зарегистрированной в Нидерландах) 100% акций в уставном капитале компании Astrum Online Entertainment. Также было удовлетворено ходатайство о покупке 38% акци

Mail.ru оценили в $1 млрд Naspers опубликовал аудированные результаты своей деятельности за 2008 финансовый год, завершившийся 31 марта 2009 г. В отчете говорится, что в декабре 2008 г. Naspers приобрел еще 10% российской компании Mail.ru за $101 млн, тем самым оценив ее общую стоимость в $1,01 млрд. На сегодняшний день, как уже писал CNews, доля Naspers в Mail.ru соста

Naspers: выручка Mail.ru в 2007 г. увеличилась на 90% Южноафриканский мультимедийный гигант Naspers опубликовал свой финансовый отчет за 2008 финансовый год, который завершился 31 марта. По данным отчета, выручка портала Mail.ru, 33% которого принадлежит холдингу Naspers, в 200

Naspers ведет переговоры о покупке Tradus за $1,5 млрд. Южноафриканский мультимедийный гигант Naspers ведет переговоры о покупке британской компании Tradus (бывшая QXL Ricardo), которая владеет сетью онлайн-аукционов, за $1,5 млрд. Об этом сообщило издание The Sunday Times, со ссылкой н

Naspers Limited купила 2,6% Mail.ru за $26 млн. Южноафриканская компания Naspers Limited в понедельник, 26 ноября, объявила о покупке 2,6% портала Mail.ru за $26 млн. Таким образом, доля Naspers в этой компании увеличилась до 33%. Общую стоимость Mail.ru оцен

Naspers купил 55,05% польского IM-сервиса Gadu Gadu Южноафриканский мультимедийный гигант Naspers приобрел 55,05% крупнейшего польского IM-сервиса Gadu Gadu. Об этом сообщила пресс-служба Gadu-Gadu сегодня, 12 октября. О свои планах по покупке 100% Gadu-Gadu представители Naspers

Медиагигант Naspers купит IM-сервис Gadu Gadu за $155 млн. $155 млн. Gadu Gadu является крупнейшим польским IM-сервисом, количество его пользователей составляет 6 млн. Также Gadu Gadu принадлежит социальная сеть и еще ряд различных сайтов, сообщает Mashable. Naspers уже имеет в своем владении большое количество компаний и сервисов по всему миру, включая Россию, Китай, Таиланд и США.