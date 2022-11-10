Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Naspers

Naspers – крупнейший глобальный холдинг, владеющий интернет-компаниями в потребительском секторе. Naspers осуществляет часть своих вложений через дочернюю структуру Prosus, которая инвестирует в интернет-бизнесы во всем мире. Naspers – публичная компания, акции которой обращаются на Йоханнесбургской фондовой бирже. Prosus имеет первичный листинг на Euronext Amsterdam, а вторичный листинг на Йоханнесбургской фондовой бирже (NPN.SJ),  вторичный листинг на бирже A2X (NPN.AJ) в Южной Африке, а также листинг АДР на Лондонской фондовой бирже (LSE: NPSN). В Южной Африке Naspers является одним из инвесторов в технологический сектор и стремится развивать свои интернет-компании и компании электронной коммерции. К ним относятся Takealot, Mr D Food, Superbalist, Autotrader, Property24 и PayU, а также Media24, южноафриканский печатный и цифровой медиа-бизнес.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


10.11.2022 Крупнейший акционер VK бесплатно отдал ей все свои акции

ейший (по размеру экономической доли) акционер голландская инвестиционная компания Prosus бесплатно передала VK принадлежавший ей пакет акций. Prosus является подразделением южноафриканского холдинга Naspers, ей принадлежало 25,7% акций VK. Затем VK продал полученный таким образом пакет казначейских акций АО «Сингулярити Лаб». Сумма сделки составила 24,8 млрд руб. Утверждается, что данная с
20.05.2022 Иностранцы выставили на продажу Avito, актив может стоить миллиарды долларов

us объявила о намерении уйти с российского рынка и продать свой актив – площадку объявлений Avito. Об этом говорится в сообщении Prosus. Голландская компания является частью южноафриканского холдинга Naspers. В марте 2022 г. Avito объявила о намерении выйти из состава голландского холдинга OLX Group (подконтролен Prosus), объединяющего площадки объявлений (классифайды) по всему миру. Тогда

09.03.2022 VK лишается крупнейшего зарубежного акционера

Naspers прощается с VK Голландская инвестиционная компания Prosus, созданная южноафриканским холдингом Naspers для управления своими зарубежными активами, объявила о намерении списать свою долю в российском интернет-холдинге VK. Prosus владеет 25,7% акций VK, стоимость данного пакета сама компан
28.01.2019 Совладельцы Mail.ru из Африки почти целиком овладели Avito

Naspers увечил долю в Avito за $1,16 млрд Южноафриканский холдинг Naspers увеличил свою долю в российском сервисе онлайн-объявлений Avito. Согласно сообщению холдинга, размер принадлежащего ему пакета вырос с 70,4% до 99,6% акций. Приобретенные 29,2% акций Av
23.10.2015 Африканский акционер Mail.ru купил Avito

Африка получила контроль над Avito Южноафриканский медийный холдинг Naspers объявил о приобретении доли в российской онлайновой системе объявлений широкого профиля Avito за $1,2 млрд. Таким образом, увеличив свой портфель акций 17,4%, компания Naspers ст
21.07.2014 Усманов получил полный контроль над Mail.ru Group

Mail.ru Group сообщила о решении своих основных акционеров - USM Holdings Алишера Усманова и южно-африканского холдинга Naspers - о конвертации принадлежащих им пакетов акций. Naspers конвертирует все принадлежащие ей акции класса «А» - 43,1 млн (холдинг владеет ими через офшор MIH Mail Inestment Company)
26.04.2014 Усманову разрешили продать контроль над Mail.ru Group

мпании относительно продажи ее акций. Как говорится в сообщении Mail.ru Group, такое решение было поддержано структурами Алишера Усманова, (контролирующего акционера Mail.ru Group), южно-африканского Naspers и китайской Tencent. Акции Mail.ru Group разделены на два типа: класс «А» и обыкновенные акции. Одна обыкновенная акция обладает одним голосом, тогда как одна акция класса «A» имеет 25

12.03.2013 Россия: Крупнейший сайт объявлений по-братски поглощает конкурентов

Avito Holding и Naspers объединяют свои российские сервисы бесплатных объявлений: сайты Slando.ru и OLX.ru, принадлежащие Naspers, станут частью Avito.ru. Вне России сервисы Slando и OLX будут, как и пр
06.12.2011 Холдинг Naspers купил украинский сервис объявлений Slandо за $29 млн

Один из крупнейших в Украине сервисов бесплатных объявлений Slando обошелся южноафриканскому медиахолдингу Naspers в $29 млн. Как сообщается в отчете Naspers, сделка состоялась в июле 2011 года. Вместе со Slando, покупатель получил нематериальные активы на сумму 21 млн южноафриканских рандов

07.07.2011 Холдинг Naspers купил 70% крупнейшего турецкого шопинг-клуба Markafoni

Южно-африканский мультимедийный холдинг Naspers, владеющий активами во многих крупных интернет-компаниях по всему миру, включая и Россию, вышел на турецкий веб-рынок. Naspers через свое подразделение MIH-Allegro приобрел около
14.07.2010 Россияне получили полный контроль над Mail.ru

Южно-африканский медиахолдинг Naspers Limited и российский инвестиционный фонд Digital Sky Technologies (DST) сегодня, 14 июля, объявили о том, что фонд Myriad International Holdings B.V., дочерняя компания Naspers,

26.11.2009 Mail.ru: выручка растет, рентабельность падает

Медиахолдинг Naspers, владеющий 42,9% акций Mail.ru, опубликовал аудированные результаты своей деятельности за 1-е полугодие 2009 г., закончившееся 30 сентября. Исходя из этих данных, выручка Mail.ru за это
24.11.2009 Российского разработчика игр продают в ЮАР

Сегодня, 24 ноября, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила продажу дочке Naspers (компании MIH Internet BV, зарегистрированной в Нидерландах) 100% акций в уставном капитале компании Astrum Online Entertainment. Также было удовлетворено ходатайство о покупке 38% акци
30.06.2009 Mail.ru оценили в $1 млрд

Naspers опубликовал аудированные результаты своей деятельности за 2008 финансовый год, завершившийся 31 марта 2009 г. В отчете говорится, что в декабре 2008 г. Naspers приобрел еще 10% российской компании Mail.ru за $101 млн, тем самым оценив ее общую стоимость в $1,01 млрд. На сегодняшний день, как уже писал CNews, доля Naspers в Mail.ru соста
27.06.2008 Naspers: выручка Mail.ru в 2007 г. увеличилась на 90%

Южноафриканский мультимедийный гигант Naspers опубликовал свой финансовый отчет за 2008 финансовый год, который завершился 31 марта. По данным отчета, выручка портала Mail.ru, 33% которого принадлежит холдингу Naspers, в 200
17.12.2007 Naspers ведет переговоры о покупке Tradus за $1,5 млрд.

Южноафриканский мультимедийный гигант Naspers ведет переговоры о покупке британской компании Tradus (бывшая QXL Ricardo), которая владеет сетью онлайн-аукционов, за $1,5 млрд. Об этом сообщило издание The Sunday Times, со ссылкой н
28.11.2007 Naspers Limited купила 2,6% Mail.ru за $26 млн.

Южноафриканская компания Naspers Limited в понедельник, 26 ноября, объявила о покупке 2,6% портала Mail.ru за $26 млн. Таким образом, доля Naspers в этой компании увеличилась до 33%. Общую стоимость Mail.ru оцен
12.10.2007 Naspers купил 55,05% польского IM-сервиса Gadu Gadu

Южноафриканский мультимедийный гигант Naspers приобрел 55,05% крупнейшего польского IM-сервиса Gadu Gadu. Об этом сообщила пресс-служба Gadu-Gadu сегодня, 12 октября. О свои планах по покупке 100% Gadu-Gadu представители Naspers
05.10.2007 Медиагигант Naspers купит IM-сервис Gadu Gadu за $155 млн.

$155 млн. Gadu Gadu является крупнейшим польским IM-сервисом, количество его пользователей составляет 6 млн. Также Gadu Gadu принадлежит социальная сеть и еще ряд различных сайтов, сообщает Mashable. Naspers уже имеет в своем владении большое количество компаний и сервисов по всему миру, включая Россию, Китай, Таиланд и США.
24.01.2007 Mail.ru стал на треть африканским

Инвестиционная компания Naspers объявила о приобретении 30% акций американской фирмы Port.ru, владеющей одним из крупнейших российских интернет-ресурсов Mail.ru. Сумма сделки составила $165 млн, финансовым консультант

Публикаций - 85, упоминаний - 90

Naspers и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group 3602 60
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 32
Yandex - Яндекс 9216 23
Tencent 190 18
МегаФон 10742 17
Meta Platforms - Facebook 4621 12
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 11
Slando - Портал бесплатных объявлений для частных лиц 16 9
Alibaba Group 473 9
МФ технологии - МФТ 37 9
VK - Mail.ru Group - Port.ru 91 8
Zynga Game Network 133 8
Softline - Интернет-Проекты - Subscribe.ru 258 7
Astrum Entertainment - Astrum Online Entertainment - Astrum Nival - Аструм - Astrum Soft - IT Territory Nord - АйТи Территория Норд 94 6
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 6
PayU - ПэйЮ НКО - Твои платежи НКО 41 5
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 360 5
Google LLC 12690 4
VK - Mail.Ru Молоток.ру 95 4
Myriad Group - Purple Labs - Esmertec 22 4
AOL Inc - America Online 1883 3
Kismet Acquisition One - Kismet-I 41 3
Новые башни ГК 17 3
Naver 26 3
Tradus - QXL Ricardo 20 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 3
Amazon Inc - Amazon.com 3277 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 3
Pixonic 23 2
Orbotix 8 2
GDEV - Nexters Global - Nexters Studio, Некстерс студио - NX Studio, Эникс студио - NX Online, Эникс онлайн - Nexters Online, Некстерс онлайн - Lightmap Studio, Лайт мэп - Gamepositive, Гейм-позитив 46 2
Kismet Acquisition Two - Kismet-II 11 2
Ростелеком 10948 2
SAP SE 5601 2
X Corp - Twitter 2938 2
Microsoft Corporation 25775 2
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 2
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 2
EY - Ernst & Young Global - EY-Parthenon 389 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 27
DST Global - Digital Sky Technologies 229 25
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 20
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 17
Naspers - Prosus Ventures 21 16
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 15
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 13
Naspers - Prosus Ventures - OLX Group 18 11
Tiger Global Management 44 9
Газпром ПАО 1493 9
ГПБ - Газпромбанк 1273 9
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 9
NanduQ - Qiwi 1013 8
Kinnevik Investment AB 21 7
USM Holdings - Ardoe Finance 13 7
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 265 7
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 7
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 6
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 6
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 151 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 5
Россети Ленэнерго 1699 4
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Медиа-1 34 4
eBay Inc 1640 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 4
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Ситимобил - Citimobil - Такси ВКонтакте - ТаксовичкоФ - Служба такси - ГрузовичкоФ 174 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 4
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 4
ЦИАН - CIAN 192 4
New Media Technologies Capital Partners 6 3
Accel Partners 49 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 3
Kismet Capital Group - KCG - Кисмет Капитал Груп 15 3
VK - Mail.ru Group - netBridge 36 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 3
Эльбрус Капитал - Elbrus Capital 53 3
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 3
DC Daily 5 2
Kayne Anderson Rudnik Management Investment 15 2
Vostok New Ventures 10 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 6
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 4
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 2
Федеральное казначейство России 1949 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 95 1
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 53 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по вопросам собственности 5 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Единая Россия - Политическая партия 321 2
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 1
ICIJ - International Consortium of Investigative Journalists - Международный консорциум журналистских расследований 9 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 1
ICAEW - Institute of Chartered Accountants in England and Wales - Институт дипломированных бухгалтеров Англии и Уэльса 1 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 23
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 16
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 10
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 10
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 10
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1899 9
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 8
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 8
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 8
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 6
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 5
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 4
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1258 4
Classified - Классифайд - Доски объявлений - ресурс с объявлениями от физических и юридических лиц с предложениями по темам 111 4
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 4
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3257 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 3
O2O - Online-to-Offline - "из онлайна в офлайн" - digital-маркетинг привода клиентов из интернета в реальные точки продаж 28 3
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 3
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1250 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 3
C2C - consumer-to-consumer - потребитель для бизнеса 80 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 3
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3583 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 2
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3236 2
Электронный акцион - интернет-аукцион - онлайновый аукцион - online auction 501 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 2
B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1267 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 2
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3240 2
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 18
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 891 9
Apple iPhone 6 4861 7
Groupon - Групон - ДарБери - скидочный сервис 218 5
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 109 4
Brainly - Знания - Образовательное онлайн-сообщество 11 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 3
Ventail Limited - Клименко и Ко ГК - LiveInternet - блог-платформа 193 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 2
Яндекс.Объявления 9 2
Бегун - Begun - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета - Бегун.Смарт - Бегун.Автоконтекст - Бегун.Фотоконтекст - Бегун.Видеоконтекст 338 2
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 225 2
Google Android 15244 2
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 2
VK - My.Games 81 2
Сбер - СберФуд - SberFood 19 2
VK - Mail.ru Мой мир - МойМир@Mail.ru - социальная сеть 176 1
SAP C/4HANA - SAP Hybris 96 1
Stafory - робот Вера 377 1
Фотострана - Социально-развлекательная сеть 14 1
Яндекс.Вертикали - Яндекс.Недвижимость 36 1
Суперчек 5 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 1
Сбер - Сбербанк СберСпасибо - Спасибо от Сбербанка - СберБизнес Спасибо 141 1
Atlassian - Fog Creek Software - Trello 107 1
SAP Commerce - SAP Hybris Commerce Suite - SAP Hybris Commerce Cloud - SAP Hybris B2C Commerce Accelerator 40 1
DataSpace ЦОД - DataSpace Cloud 51 1
Biglion - Биглион 59 1
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 751 1
Amazon Prime Video - Amazon Video on Demand - Amazon VoD - Amazon Unbox - Amazon Instant Video - Amazon Flex - онлайн-кинотеатр 70 1
"Российский Amazon" 7 1
Яндекс.Услуги 25 1
Яндекс.Мастер 7 1
Pidgin - Libgaim - Gaim - libpurple - мессенджер 58 1
VK Combo 86 1
Omni - криптовалюта 99 1
QIP - Мессенджер 122 1
VK ID - VK OnePass - VK Бизнес ID - Mail.ru ID - Центр безопасности VK 86 1
VK - Mail.ru Агент - Mail.ru Agent - мессенджер 200 1
Усманов Алишер 311 25
Мильнер Юрий 137 15
Гришин Дмитрий 210 11
Таврин Иван 120 7
Фингер Грегори 13 7
Nordlander Jonas - Нордландер Йонас 12 6
Кириенко Владимир 148 6
Кириенко Сергей 149 5
van der Merwe Jaco - ван дер Мерве Джако 5 5
Searle Charles Leger - Сеарл Чарльз Легер 5 5
Buné Jan - Буне Жан 5 5
Носик Антон 106 4
Фингер Григорий 17 4
Hammond Matthew - Хаммонд Мэтью 5 4
Добродеев Борис 97 4
Айвазов Александр 32 3
Габриелян Владимир 28 3
Engуlbert Filip - Энгельберт Филип 5 3
Устинов Антон 9 3
Дуров Павел 329 3
Горелкин Антон 118 3
Фролкин Михаил 17 2
Кочетков Владислав 248 2
Миллер Алексей 21 2
Правдивый Владимир 15 2
Анисимов Никита 16 2
Левиев Лев 31 2
Менькова Татьяна 62 2
Мацанюк Игорь 23 2
Куприянов Сергей 14 2
Гордин Михаил 17 2
Чудаков Дмитрий 2 2
Винчер Михаил 4 2
Яковлева Наталья 5 2
Правдин Владимир 2 2
Антонова Ульяна 2 2
Borkowski Michal - Борковски Михал 4 2
Путин Владимир 3454 2
Делицын Леонид 137 2
Ванин Андрей 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 69
ЮАР - Южно-Африканская Республика 594 35
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 27
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 23
Африка - Африканский регион 3641 20
Нидерланды 3746 17
Украина 7928 16
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 12
Швеция - Королевство 3782 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 7
Польша - Республика 2031 7
Европа 24964 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 5
Южная Корея - Республика 7052 5
Индия - Bharat 5870 5
Казахстан - Республика 6048 4
Европа Восточная 3138 4
Америка Южная 884 4
Израиль 2856 4
Германия - Федеративная Республика 13221 4
Бразилия - Федеративная Республика 2520 4
Чехия - Чешская Республика 1349 4
Испания - Королевство 3840 4
Португалия - Португальская Республика 956 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 3
Ближний Восток 3154 3
США - Калифорния 4829 3
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1438 3
Румыния 753 3
Африка Южная - Южно-Африканского плоскогорье 399 3
Греция - Греческая Республика 1017 3
Украина - Киев 1151 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 2
Азия - Азиатский регион 5920 2
Норвегия - Королевство 1858 2
Сингапур - Республика 1953 2
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 2
США - Нью-Йорк 3180 2
Франция - Французская Республика 8177 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 44
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 23
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 23
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 20
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3791 10
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 8
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 8
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 8
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 7
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1273 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 6
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 6
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 6
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1843 6
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 6
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 6
Фондовая биржа - GDR - Global Depositary Receipt - Глобальная депозитарная расписка 114 5
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 5
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 5
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 868 5
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 4
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ, 398-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации - Закон о блокировке экстремистских сайтов - "Закон Лугового" 748 4
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1108 4
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 731 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 4
Фондовая биржа - Золотая акция - ценная бумага, позволяющая государству сохранить контроль над приватизируемым предприятием на определенный срок 54 4
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 4
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1768 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 3
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 3
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 850 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 3
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 4
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - ЮТВ Холдинг - United Television Holding Russia 33 3
Bloomberg 1627 3
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 3
Forbes - Форбс 1002 2
FT - Financial Times 1296 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 2
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 2
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 2
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 1
Naspers - Prosus Ventures - Stack Overflow - сайт вопросов и ответов для программистов 63 1
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 202 1
Mashable 372 1
Из рук в руки - irr.ru 73 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 1
AIN.UA 103 1
Wikipedia - Википедия 650 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
РИА Новости 1033 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
The Bell - Издание 42 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 131 1
Rambler Group - Rambler News Services - RNS - Рамблер Новости - Информационное агентство 56 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 2
Рустелеком ТК 305 1
data.ai - App Annie State of Mobile 6 1
comScore 379 1
Венчурный барометр 2 1
CB Insights 10 1
SimilarWeb 62 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 1
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 126 1
Emory University - Университет Эмори - Эморийский университет 33 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ЦИАМ имени П.И. Баранова - Центральный институт авиационного моторостроения 33 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 11
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще