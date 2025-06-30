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Яндекс.Услуги


УПОМИНАНИЯ


30.06.2025 Росреестр с 2024 г. добился блокировки 130 сайтов-двойников, осуществлявших незаконный оборот сведений из ЕГРН 1
28.01.2025 55% работодателей считают, что в 2024 г. подбирать сотрудников было сложнее, чем в предыдущие годы 1
25.01.2024 Конкурент YouDo ищет 200 миллионов для создания собственной ИТ-системы 1
11.08.2023 В России новая супервостребованная профессия - веб-мастер. Спрос вырос в разы, на работу нанимают даже джунов 1
18.07.2023 Власти составили список сайтов объявлений, которые не должны принадлежать иностранцам 1
06.12.2022 Росреестр и «Яндекс услуги» приняли меры по пресечению незаконного оборота выписок из ЕГРН 1
25.04.2022 «Яндекс маркет» поможет подобрать и установить автошины 2
21.04.2022 «Яндекс услуги» запустили онлайн-заказ химчистки в Москве 1
29.11.2021 «Яндекс.маркет» поможет купить бытовую технику с установкой в тот же день 2
02.09.2021 «Яндекс.Услуги» вводят стандарты для бытового сервиса 2
25.08.2021 Модульбанк запустил сервис размещения рекламы на базе «Яндекс.Бизнеса» 1
28.04.2021 Реклама впервые перестала быть для «Яндекса» главным источником денег. Теперь это «Такси» 1
26.02.2021 «Яндекс» выделяет «Такси», «Маркет» и «Еду» в отдельную бизнес-группу 1
18.11.2020 «Яндекс.Услуги» обезопасили сделки 2
11.08.2020 «Яндекс» запускает единую платформу для самозанятых 1
23.07.2020 «Беру» предложил клиентам установку бытовой техники 2
28.02.2020 В «Яндекс.услугах» появилась возможность для продвижения 2
01.11.2018 Поднятые из мертвых «Яндекс.Услуги» заработали для всех желающих 2
01.11.2018 «Яндекс» запустил сервис «Услуги» для всех желающих 1
06.09.2018 «Яндекс» поднял из мертвых свой сервис для поиска электриков и репетиторов 3
06.09.2018 «Яндекс» открывает сервис для поиска услуг 1
19.01.2011 "Яндекс" вырос на 43% 1
09.09.2010 «Яндекс» ищет, где взять кредит и куда вложить деньги 2

Публикаций - 23, упоминаний - 33

Яндекс.Услуги и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7851 18
Google LLC 11993 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4211 2
VK - Mail.ru Group 3489 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 937 1
Yandex SDG - Yandex Self-Driving Group - Avride 21 1
Meta Platforms - Facebook 4478 1
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 191 1
МегаФон 9377 1
Яндекс Белоруссия 6 1
Telegram Group 2268 1
Цифра ГК 2487 1
Искусство автоматизации - ИСА - BotCreators 3 1
Click.ru - PromoPult - SeoPult 5 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 262 3
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 159 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1059 3
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 24 3
YouDo Web Technologies Limited 46 2
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 209 2
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 262 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7737 2
Superjob - Суперджоб 629 2
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 201 1
Альфа-Банк 1804 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 935 1
МКБ - Московский кредитный банк 584 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1123 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1265 1
Русский стандарт Банк 454 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 1
ВТБ - ВТБ24 666 1
Uber 333 1
ЦИАН - CIAN 150 1
Зарплата.ру 42 1
Kismet Capital Group - KCG - Кисмет Капитал Груп 15 1
Naspers 83 1
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Медиа-1 33 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 489 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 249 1
ПСБ - Промсвязьбанк 873 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 377 1
Assist - Ассист 210 1
Группа Самолет 86 1
MR Group - МР Групп 37 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 826 1
Microsoft - LinkedIn 665 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1481 1
HeadHunter Group - Job.ru - Джоб.Ру 30 1
Get experts - Гет Экспертс 18 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2995 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5007 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2835 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3440 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1244 1
Росреестр - ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 133 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 98 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2535 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25006 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11667 4
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 737 4
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4940 4
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2155 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4691 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68957 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16341 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8676 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12472 2
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2965 2
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Посудомоечная машина - Посудомойки - Мойки - Dishwasher 355 2
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1100 2
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1077 2
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Варочные панели - Cooktops 145 2
HoReCa - FoodTech - Фудтех - Производство, приготовление и доставка еды с использованием ИТ-решений 97 2
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Духовка - Духовой шкаф - Ovens 214 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53667 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7624 2
БТиЭ - Водонагреватель - Water heater 46 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24834 2
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1394 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3141 1
Таксометр - Taximètre - счётчик цены 25 1
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IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5913 1
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Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5423 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4236 1
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Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7201 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 2996 1
БТиЭ - Сушильная машина - Сушка - Drying Machine 152 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9893 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2991 1
Apple iOS 8007 4
Google Android 14345 4
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1048 4
Яндекс.Лавка 254 3
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 633 3
Яндекс.Мастер 7 2
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 527 2
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 286 2
VK - Яндекс.Дзен 206 2
Яндекс.Вертикали - Яндекс.Недвижимость 36 2
Ventail Limited - Клименко и Ко ГК - LiveInternet - блог-платформа 191 2
Яндекс.Бизнес 38 2
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 164 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 719 1
Google Play - Google Store - Android Market 3362 1
Apple - App Store 2946 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 554 1
Яндекс.Вертикали - Яндекс.Работа 26 1
Яндекс.Студия 6 1
ФНС РФ - Мой налог - Кабинет налогоплательщика НПД - Налог на профессиональный доход 85 1
Яндекс.Таксометр 3 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 242 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1142 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 630 1
Сбер - ДомКлик - DomClick - Центра недвижимости Сбербанка 106 1
Яндекс.Поиск - поисковая система и интернет-портал 78 1
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 106 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1848 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Почта 360 - Yandex Mail 173 1
Yandex N.V. - Toloka AI - Яндекс.Толока 34 1
Яндекс.Маркет - Яндекс Фабрика - Электронная коммерция, Райдтех и Доставка 25 1
Yandex Pay - Яндекс Пэй 75 1
Сбер - Работа.ру - Rabota.ru 121 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 301 1
Avito - Авито работа - Авито подработка 298 1
Avito - Авито услуги 78 1
TechMedia - Habr - Хабр Карьера 20 1
Яндекс Про 26 1
Худавердян Тигран 91 2
Волож Аркадий 255 1
Чернин Роман 10 1
Борисов Максим 2 1
Семенов Павел 29 1
Менькова Татьяна 62 1
Репин Игорь 23 1
Таврин Иван 119 1
Abovsky Gregory - Абовски Грегори 32 1
Манджиков Очир 56 1
Стыскин Андрей 9 1
Шулейко Даниил 16 1
Журба Алексей 2 1
Тулин Михаил 1 1
Смирнов Максим 56 1
Боровков Евгений 4 1
Штарев Алексей 1 1
Устименко Наталья 1 1
Акопян Георгий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 150298 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44441 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17969 3
Казахстан - Республика 5674 2
Украина 7684 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3243 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1634 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1519 1
Беларусь - Белоруссия 5861 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7795 1
Африка - Африканский регион 3525 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14286 1
Испания - Королевство 3739 1
Ближний Восток 2991 1
Европа 24422 1
Нидерланды 3564 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 576 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4108 1
Россия - СФО - Новосибирск 4468 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1165 1
Россия - УФО - Тюменская область 1206 1
Москва МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 302 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49565 6
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5069 5
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5701 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11336 4
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1294 4
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6140 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24967 3
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Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3712 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19404 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5050 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6032 2
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Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 560 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30486 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2183 1
GMV - Gross Merchandise Volume - Gross Merchandise Value - Общий объём оборота товаров - Общая стоимость того, что было продано в определенный промежуток времени 113 1
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 530 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10254 1
Аренда 2505 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7657 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6193 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1606 1
Кредитование - Потребительское кредитование - потребительский кредит 158 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5773 1
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 326 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1677 1
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 311 1
Кредитование - Автокредитование - Сar loans 93 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7125 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11177 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1608 1
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 80 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2001 1
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 95 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1368852, в очереди разбора - 750246.
Создано именных указателей - 177786.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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