«Яндекс.Услуги» обезопасили сделки

«Яндекс.Услуги» запустили «Безопасную сделку». Это способ расчетов, когда деньги сначала резервируют на карте заказчика, а после выполнения работы переводят исполнителю. Заказчик может быть уверен, что оплатит услугу уже после её оказания, а исполнитель — что получит гонорар.

Безопасная сделка полезна в разных ситуациях. Например, когда люди не готовы платить наличными, хотят перед оплатой убедиться в качестве работы или просто защитить себя от мошенников. Такие сделки можно заключать на суммы до 50 тысяч рублей, максимальный срок исполнения заказа — 50 дней.

Оформить безопасную сделку можно при заказе любой услуги, от уборки квартиры до ремонта автомобиля. Комиссию за неё платит исполнитель, она составляет 3%.

Чтобы провести безопасную сделку, нужно выбрать специалиста и обсудить с ним сроки и стоимость работы. Эта сумма будет зарезервирована на карте клиента на оговорённый срок.

Когда заказчик сообщит, что заказ выполнен, будет перечислена исполнителю. Если человек по каким-то причинам не сделает работу, деньги вернутся заказчику. В спорных ситуациях арбитром выступает команда Яндекс.Услуг, на решение таких вопросов отводится десять дней.

Новая возможность доступна при оплате услуг частных лиц. Сейчас на сервисе свою помощь предлагают более 610 тысяч исполнителей — от парикмахеров и курьеров до юристов и дизайнеров.