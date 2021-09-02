«Яндекс.Услуги» вводят стандарты для бытового сервиса

«Яндекс.Услуги» переходят на сервисную модель работы. Теперь сервис будет принимать заказы на бытовые услуги, передавать их партнёрам и определять стандарты работы. Пользователи получат качественные услуги по заранее известной цене, а партнёры — стабильный поток заказов.

Новая модель запущена в категории бытовых услуг в Москве, позже она будет работать и в других городах. Сервис принимает заявки на уборку квартир, химчистку мебели и ремонт телефонов. Со временем этот список будет расширяться. Сделать заказ можно на сайте или в мобильном приложении. Цены известны заранее, так что неожиданностей не будет.

Благодаря переходу на новую модель, вызвать мастера стало гораздо проще. Людям больше не нужно искать специалистов и обговаривать с ними условия. А единые требования к качеству и составу работ делают результат предсказуемым. Клиент знает, что входит в ту или иную услугу, сколько она стоит и сколько времени займёт.

«Потенциал российского рынка услуг огромен, но только 10% пользователей ищут специалистов в сети. Если заказывать бытовые услуги онлайн будет так же удобно, как еду или такси, то люди будут чаще этим пользоваться. Мы первыми из маркетплейсов переходим в этой категории на сервисную модель, и думаю, что за нами последуют и другие участники рынка», — рассказывает руководитель «Яндекс.Услуг» Максим Борисов.

«Яндекс.Услуги» получают заказы и передают их своим партнерам. Это клининговые компании, ремонтные мастерские и другие организации из сферы услуг. Партнером сервиса может стать организация или индивидуальный предприниматель. Все партнеры имеют необходимые документы и работают по единым стандартам, чтобы результат не зависел от конкретного исполнителя. «Яндекс.Услуги» контролируют качество, отслеживая оценки пользователей и разбирая все случаи с низкой оценкой.

Чтобы партнерам было удобно работать с сервисом, для них разработали ПО и мобильное приложение — оно стоит на смартфоне каждого специалиста. Яндекс.Услуги чаще всего передают заказы тем из них, кто находится ближе к клиенту, чтобы мастера не тратили время на разъезды.