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«Яндекс услуги» запустили онлайн-заказ химчистки в Москве

«Яндекс услуги» запустили онлайн-заказ химчистки в Москве. Теперь, чтобы привести одежду в порядок, не обязательно нести объемные пакеты в пункт приёма: достаточно сделать заказ на сайте или в мобильном приложении, перечислить вещи и указать, где и когда их забрать. Время можно выбрать с точностью до часа – курьер бесплатно приедет за вещами и привезет заказ обратно, когда вещи будут готовы.

«Яндекс услуги» принимают в чистку куртки, пуховики, повседневную одежду, вечерние платья, сумки, обувь и домашний текстиль. Минимальной суммы заказа нет: можно отправить в чистку даже одну рубашку. Цена известна заранее: например, почистить пуховик стоит 1,9 тыс. руб., а брюки — 800 руб.

«Яндекс услуги» работают с проверенными фабриками-химчистками: всю одежду проверяет технолог, а в случае если нужна какая-то особая обработка, специалист обсуждает это с заказчиком дополнительно. Чистка повседневной одежды занимает 2-3 дня без учёта доставки, а верхней одежды — 5-7 дней. Когда заказ готов, оператор звонит клиенту и согласовывает время доставки.

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