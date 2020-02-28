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В «Яндекс.услугах» появилась возможность для продвижения

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Частные специалисты и представители малого бизнеса получили возможность продвигать себя в «Яндекс.услугах». Продвижение карточки с информацией об исполнителе позволит показать ее большему количеству заказчиков. По итогам тестового периода, в зависимости от выбранной стратегии, подключение приоритетного размещения может увеличить количество новых просмотров до 2,5 раз.

Настроить продвижение профиля можно в личном кабинете в «Яндекс.услугах». Карточка исполнителя будет показана над остальной выдачей сервиса и отмечена специальной меткой. Исполнитель платит только за переход пользователя на карточку профиля. Стоимость перехода рассчитывается по аукционной модели в момент показа.

Инструмент доступен для широкого круга специалистов, ставки на каждую кампанию исполнитель определяет самостоятельно. Минимальный бюджет для начала продвижения составляет 1 тыс. руб. без учета НДС.

Для удобства настройки, в личном кабинете доступна статистика просмотров профиля за последние семь дней и прогноз количества переходов. Прогноз может меняться в зависимости от количества участников аукциона и ставок.

«Яндекс.услуги» — это сервис, который связывает исполнителей с потенциальными заказчиками и помогает найти специалистов для решения различных задач, например, отремонтировать технику, организовать фотосессию или отправить посылку курьером. Разместить информацию об услугах может как частный специалист, так и организация. На сегодняшний день на сервисе доступно более 450 различных категорий услуг. Количество исполнителей, по данным «Яндекса», превышает 300 тыс. человек в разных регионах России.

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