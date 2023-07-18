Власти составили список сайтов объявлений, которые не должны принадлежать иностранцам

Роскомнадзор составил список площадок, которые должны соблюдать требования закона в отношении владельцев сервисов онлайн-объявлений. В их числе «Авито», HeadHunter, ЦИАН, проекты VK, Сбербанка и «Яндекса». Многие из них пока не соответствуют требованию закона об ограничении иностранного владения.

12 российских сервисов онлайн-объявлений

Роскомнадзор составил список интернет-сервисов объявлений, которые должны соответствовать новым требованиям закона. Согласно сообщению ведомства, в списке 12 ресурсов.

В их числе: «Авито», рекрутинговые сервисы HeadHunter и SuperJob, маркетплейс в сфере недвижимости ЦИАН, сервис по поиску исполнителей «Профи.ру», принадлежащая холдингу VK площадка объявлений «Юла», принадлежащие Сбербанку рекрутинговый сервис «Зарплата.ру» и площадка для ипотечного кредитования «Домклик». Также в перечень вошли три проекта «Яндекса»: «Яндекс.недвижимость», «Яндекс.Услуги» и Auto.ru.

Кто из российских сервисов объявлений принадлежит иностранцам

Принятие в 2022 г. закона об онлайн-классифайдах совпало по времени со сменой владельца крупнейшей в России площадки онлайн-объявлений – «Авито». В конце 2022 г. голландский холдинг OLX (подразделение южно-африканского Naspers) за 150 млрд руб. продал ресурс компании Kismet Capital, принадлежащей владельцу холдингу «Медиа-1» и бывшему гендиректору «Мегафона» Ивану Таврину. Сумма сделки составила 150 млрд руб. В пресс-службе «Авито» сообщили CNews, что соответствуют требованиям закона.

В то же время ряд названных Роскомнадзора ресурсов пока не соответствуют требованиям закона в части иностранного владения. Так, «Яндекс» принадлежит голландской компании Yandex. Правда, в настоящее время Yandex находится в процессе реструктуризации и выделения российских активов в отдельное юридическое лицо, которое будет подконтрольно менеджменту компании и в которые будет привлечена группа российских инвесторов.

VK, Headhunter и ЦИАН также принадлежат иностранным структурам. До начала 2022 г. акции этих трех компаний, как и акции Yandex, котировались на западных фоновых биржах. «Профи.ру», по данным базы «Контур – Фокус», принадлежит кипрской Roverdale holdings. В пресс-службе HeadHunter отказались от комментариев относительно выполнения требований закона. В пресс-службах Yandex, ЦИАН, VK и «Профи.ру» к моменту публикации не ответили на соответствующие запросы CNews.

Кто считается владельцем сервиса размещения объявлений

В конце 2022 г. в России были приняты поправки в Закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации», которые вводят понятия владельца сервиса размещений объявлений. К таковым относятся владельцы странци в интернете или программ для ЭВМ, которые предназначены для организации взаимодействия их пользователей между собой в целях купли-продажи, мены или передачи в пользование движимого и недвижимого имущества, выполнения работ, оказания услуг, поиска подходящей работы и подбора необходимых работников за счет предоставления их пользователям возможности самостоятельно размещать объявления на русском языке (или языке субъектов и народов России).

При этом соответствующие объявления тематически сгруппированы в зависимости от их содержания, а также за счет предоставления их пользователям возможности самостоятельно обращаться по таким объявлениям. Еще одним требованием для получения соответствующего статуса является более наличие ежесуточной посещаемости более 100 тыс. с территории России.

Требования к владельцам сервисов размещения объявлений

Владельцы сервисов размещения объявлений не должны допускать использование их для совершения уголовно наказуемых деяний, разглашения сведений, составляющих государственную тайну, распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, материалов, пропагандирующих порнографию, насилие и жестокость, материалов с нецензурной бранью. В числе запрещенного контента содержатся и материалы, порочащие честь гражданина или отдельные категории граждан по признакам пола, возраста, расовой или национальной принадлежности, языка, отношения к религии, профессии, места жительства и работы, а также в связи с их политическими убеждениями.

Что делать в случае потери доступа к ключевым ИТ-системам?

Также владельцы сервисов размещения объявлений должны: соблюдать запреты и ограничения, установленные законодательством о выборах и референдуме; соблюдать права и законные интересы граждан и организаций, в том числе честь, достоинство и деловую репутацию; размещать адреса электронной почты для направления юридически значимых сообщений; разместить одну из предлагаемых Роскомнадзором программ для определения количества посетителей (онлайн-счетчиков).

Еще одно требование касается непосредственно самих владельцев указанных ресурсов. Владельцем сервиса размещения объявлений может быть российский гражданин, не имеющий двойного гражданства, или российское юридическое лицо, находящееся под контролем российских лиц (граждан или органов государственной или муниципальной власти). Под контролем понимается возможность распоряжаться более чем 50% от общего числа голосов. В первоначальной версии законопроекта, одобренной Госдумой в первом чтении, иностранцам запрещалось владеть более чем 20% в сервисах объявлений.

Роскомнадзор и санкции в отношении владельцев сервисов объявлений

Перечень владельцев ресурсов размещения объявлений составляет Роскомнадзор. Обнаружив ресурс, соответствующий требованиям закона, ведомство отправляет соответствующий запрос его владельцам и хостинг-провайдера. В течение трех рабочих дней ведомству должен быть предоставлен ответ с данными, позволяющими идентифицировать владельца ресурса. Еще в течение двух месяцев должен быть предоставлен ответ о соответствие требованиям закона в части ограничения иностранного владения.

В случае нарушения требований закона, а именно размещения незаконного контента или несоответствия требования об иностранном владении, Роскомнадзор через суд инициирует процедуру блокировки доступа к ресурсу.