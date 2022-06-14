Депутаты подталкивают иностранцев поскорее продать Avito

В Госдуму внесен законопроект, запрещающим иностранцам владеть более чем 20% в российских онлайн-классифайдов. Ранее крупнейшая в России площадка объявлений Avito была выставлена на продажу ее владельцем, южноафриканским холдингом Naspers.

Законопроект о регулировании работы онлайн-классифайдов

В Государственную Думу внесен законопроект о регулировании работы онлайн-площадок объявлений (классифайдов). Документ представляет из себя поправки в Закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации», его автором выступает депутат Антон Горелкин.

Законопроект касается владельцев сайтов или информационных систем или программ для ЭВМ, которые предназначены для организации взаимодействия их пользователей между собой в целях продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг, поиска подходящей работы или подбора необходимых работников за счет предоставления пользователям возможности самостоятельно размещать объявления о продаже товаров, выполнения работ, оказания услуг, поиске подходящей работы или подборе необходимых сотрудников, тематически сгруппированных в зависимости от содержания таких объявлений, а также за счет предоставления пользователям возможности самостоятельно обращаться по таким объявления.

Указанного рода ресурсы должны иметь в России посещаемость более 10 млн пользователей. В этом случае они будут подпадать под действие предлагаемого закона. Владельцем соответствующего сервис может быть только российский гражданин или российское юридическое лицо, не находящее под контролем иностранных лиц и совокупная доля иностранцев в уставном капитале которого не превышает 20%.

В Госдуму внесен законопроект, запрещающим иностранцам владеть более чем 20% в российских онлайн-классифайдов

На сервисах онлайн-объявлений, подпадающих под действие будущего закона, нельзя будет размещать материалы с нецензурной лексикой. При этом предлагается обеспечить интеграцию сервисов онлайн-объявлений с ЕСИА (Единой системой идентификации и аутентификации).

Требования к владельцам онлайн-классифайдов

Владельцы сервисов онлайн-объявлений должны будут не допускать их использования для противоправных целей: совершения уголовно наказуемых деяний, разглашения сведений, содержащих гостайну, распространение призывов к осуществлению террористической и экстремистской деятельности, пропаганде порнографии, культа насилия и жестокости.

Кроме того, не допускается распространение материалов, порочащих граждан или отдельные категории граждан по признакам пола, возраста, расовой или национальной принадлежности, их политическим убеждениям и т.д. Также должны будут соблюдаться запреты, предусмотренные законодательство о выборах и референдуме, и должны будут соблюдаться права и законные интересы граждан и организаций.

Владельцы классифайдов, подпадающие под действие будущего закона, должны будут разместить на своих сайтов контактные данные для направления юридически значимых сообщений и установить один из предлагаемых Роскомнадзором счетчиков посещений. Также для организации, уполномоченной Роскомнадзором, должно быть обеспечено исследование аудитории соответствующего ресурса (таковой организаций выбрана Mediascope).

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Роскомнадзор будет вести реестр сервисов объявлений. Обнаружив ресурс, подпадающий под критерии закона, Роскомнадзор направляет его владельцам соответствующее уведомление, ответ на которое должен быть предоставлен в течение двух месяцев. В случае, если посещаемость ресурса в течение полугода составляет менее 10 млн человек в России, он исключается из реестр сервисов объявлений. За неисполнение требований будущего закона Роскомнадзор должен будет через суд инициировать блокировку доступа к нему.

Продажа Avito

Лидером российского рынка онлайн-классифайдов является Avito. До недавнего времени компания входила в состав голландского холдинга OLX, которой через голландскую инвестиционную компанию Prosus владеет южно-африканский холдинг Naspers. С началом специальной военной операции, проводимой Россией на Украине, Avito объявил о выделении из состава OLX.

Компания по-прежнему принадлежит Prosus, но Avito получила автономность в принятии решений, а также приняла решение более не привлекать акционерное финансирование и выплачивать дивиденды акционерам. Позднее было объявлено о намерении Prosus продать Avito.

В пресс-службе Avito отметили, что организация является российской ИТ-компанией, полноценным российским налогоплательщикам и полностью управляется из России. Компания полностью соблюдает требования российского законодательства и является работодателем для 5 тыс. человек. «Недавно озвученные планы компании ставят под сомнение актуальность самого предложения и целесообразность и вынесения на рассмотрение законодателей подобных актов, - заявили в компании. - Мы предпочитаем ориентироваться на заявление Президента России о сохранении курса на открытость российской экономики».

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Крупным онлайн-классифвайдом также является «Юла», принадлежащий холдингу VK. У «Яндекса» есть свой проект «Яндекс.Сервисы», ранее компания также оперировала сервисам «Яндекс.Мастер» и «Яндекс.Объявления». Крупнейшим классифайдом в сфере недвижимости является ЦИАН, в сфере рекуритинга – HeadHunter. У всех из них в случае принятия закона могут начаться проблемы, так как их акции котируются на иностранных фондовых биржах.