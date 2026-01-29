Разделы

Naspers Prosus Ventures

Naspers - Prosus Ventures

29.01.2026 Veon купил «дочку» экс-владельца Avito за $75 млн 1
14.02.2023 VK переезжает из офшора в Россию 1
26.01.2023 В ИТ-гигантах стартовали многотысячные увольнения сотрудников 1
11.11.2022 Спасаясь от дефолта, VK договорилась с половиной своих кредиторов 1
10.11.2022 Крупнейший акционер VK бесплатно отдал ей все свои акции 2
10.11.2022 Prosus вышла из состава акционеров VK 1
18.07.2022 Власти решили монополизировать размещение объявлений в Рунете, Avito против 1
15.06.2022 VK покупает «Авито» 1
14.06.2022 Депутаты подталкивают иностранцев поскорее продать Avito 1
25.05.2022 VK будет контролировать многолетний пресс-секретарь главы «Газпрома» 1
20.05.2022 Иностранцы выставили на продажу Avito, актив может стоить миллиарды долларов 1
01.04.2022 Ректоры «Вышки» и «Бауманки» заменили иностранцев в VK 1
25.03.2022 Avito лишила прибыли своих иностранных акционеров 2
25.03.2022 «Авито» становится самостоятельным бизнесом в России 1
17.03.2022 HeadHunter и ЦИАН остались без иностранных директоров 1
09.03.2022 VK лишается крупнейшего зарубежного акционера 2
12.10.2021 Mail.ru Group больше нет 1
03.06.2021 Акционеры Mail.ru и «Авито» купили крупнейший в мире форум для программистов 1
19.05.2021 «Яндекс» усилил команду топ-менеджеров 1
17.12.2020 Онлайн-платформа Brainly привлекла $80 млн в инвестиционном раунде серии D 1
10.07.2020 Российский рынок мобильной разработки вырос на 40% 1

VK - Mail.ru Group 3537 12
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4577 12
Yandex - Яндекс 8557 7
МФ технологии - МФТ 37 5
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 350 4
МегаФон 10044 3
VK - Mail.ru Group - Port.ru 91 3
Naver 24 3
Ростелеком 10388 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3147 2
SAP SE 5454 2
Alibaba Group 454 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3315 2
Microsoft Corporation 25311 2
Meta Platforms - Facebook 4546 2
Tencent 173 2
Google LLC 12318 2
Slando - Портал бесплатных объявлений для частных лиц 15 2
Astrum Entertainment - Astrum Online Entertainment - Astrum Nival - Аструм 89 2
Alphabet 159 1
Cisco Systems 5231 1
Amazon Inc - Amazon.com 3154 1
X Corp - Twitter 2913 1
Huawei 4271 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14498 1
Apple Inc 12713 1
Intel Corporation 12569 1
IBM - International Business Machines Corp 9563 1
HP Inc. 5767 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9228 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 801 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 970 1
Salesforce 459 1
RedMadRobot - Рэдмэдробот 77 1
data.ai - App Annie 85 1
PressReader 2 1
KODE - КОДЭ 15 1
Agima - Агима 24 1
Yandex SDG - Yandex Self-Driving Group - Avride 24 1
Zynga Game Network 132 1
Naspers 83 16
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1355 10
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 733 8
Naspers - Prosus Ventures - OLX Group 16 6
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1096 6
Газпром ПАО 1424 6
DST Global - Digital Sky Technologies 227 5
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 264 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8279 4
ГПБ - Газпромбанк 1184 4
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 188 4
VK - Сингулярити Лаб 3 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1392 3
ЦИАН - CIAN 166 3
MTG - Modern Times Group - Модерн Таймс Групп 23 2
Globaltruck Management - Глобалтрак менеджмент - Глобалтрак лоджистик - Глобал Трак Сейлз 9 2
NanduQ - Qiwi 1006 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2764 2
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 280 2
Kinnevik Investment AB 21 2
Bauer Media Group - Heinrich Bauer Verlag KG - Бауэр Медиа ИД 11 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1517 1
Schibsted Media Group - Schibsted ASA 5 1
Advance Capital - Адванс Капитал 5 1
Proptech Group 3 1
Nostrum Oil & Gas 1 1
eBay Inc 1632 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1061 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 569 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1804 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 479 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 503 1
Альфа-Банк 1885 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 509 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 685 1
BlaBlaCar - Сервис поиска попутчиков 41 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 549 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 588 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1130 1
Альфа-Групп 731 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 336 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3565 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2954 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4819 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2265 2
Федеральное казначейство России 1879 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12991 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3405 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3138 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 610 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 95 1
ICAEW - Institute of Chartered Accountants in England and Wales - Институт дипломированных бухгалтеров Англии и Уэльса 1 1
Единая Россия - Политическая партия 318 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 83 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11325 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73658 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57452 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13022 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23037 3
Classified - Классифайд - Доски объявлений - ресурс с объявлениями от физических и юридических лиц с предложениями по темам 98 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17177 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5343 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9786 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4575 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8477 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5887 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5682 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 2
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1217 2
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1788 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17841 2
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1892 1
Application store - магазин приложений 1370 1
HRM - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 1168 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4691 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2378 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6183 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31929 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25689 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 890 1
Оцифровка - Digitization 4936 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3105 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5967 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23215 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5767 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2051 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2824 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2444 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7649 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8781 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5149 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28944 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1212 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8198 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1909 6
Apple iPhone 6 4861 3
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 106 3
VK - My.Games 78 2
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 213 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 990 1
Google Android 14779 1
Apple iOS 8305 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3448 1
Apple - App Store 3018 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 893 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5897 1
Apple Siri - Голосовой помощник 421 1
Microsoft Teams - MS Teams 628 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 884 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1179 1
VK - Mail.Ru Почта 354 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 856 1
Huawei AppGallery 326 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1233 1
Tencent - WeChat - мессенджер 163 1
Google YouTube Music 44 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1328 1
VK Pay - платежная система ВКонтакте 54 1
VK Mini Apps 60 1
Google Maps - Карты Google - GMaps 693 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 658 1
Atlassian - Fog Creek Software - Trello 91 1
Groupon - Групон - ДарБери - скидочный сервис 218 1
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 704 1
Brainly - Знания - Образовательное онлайн-сообщество 11 1
Amazon Prime Video - Amazon Video on Demand - Amazon VoD - Amazon Unbox - Amazon Instant Video - Amazon Flex - онлайн-кинотеатр 68 1
Яндекс.Мастер 7 1
VK Combo 84 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 700 1
Яндекс.Объявления 9 1
VK ID - VK OnePass - VK Бизнес ID - Mail.ru ID - Центр безопасности VK 79 1
IBM Watson Health - Merge Healthcare - IBM Health Integration Framework 19 1
Avito - Авито доставка - Авито логистика 92 1
Кириенко Владимир 144 6
van der Merwe Jaco - ван дер Мерве Джако 5 5
Searle Charles Leger - Сеарл Чарльз Легер 5 5
Кириенко Сергей 149 5
Buné Jan - Буне Жан 5 4
Айвазов Александр 31 4
Hammond Matthew - Хаммонд Мэтью 5 3
Усманов Алишер 305 3
Чудаков Дмитрий 2 2
Яковлева Наталья 5 2
Правдин Владимир 2 2
Антонова Ульяна 2 2
Добродеев Борис 97 2
Горелкин Антон 113 2
Гришин Дмитрий 210 2
Габриелян Владимир 28 2
Правдивый Владимир 15 2
Мильнер Юрий 136 2
Анисимов Никита 16 2
Устинов Антон 8 2
Куприянов Сергей 14 2
Гордин Михаил 14 2
Михеев Иван 3 1
Кирьянов Артем 15 1
Журавлев Денис 3 1
Фингер Грегори 13 1
Худавердян Тимур 5 1
Шубаев Артур 2 1
Cocker Martin - Кокер Мартин 1 1
Стребулаев Илья 1 1
Gardner Douglas - Гарднер Дуглас 4 1
Engelbert Filip - Энгельберт Филип 2 1
Seljeseth Terje - Селжесех Терье 1 1
Baker Simon - Бэйкер Симон 3 1
Otter Thomas - Оттер Томас 1 1
Путин Владимир 3378 1
Дуров Павел 312 1
Худавердян Тигран 92 1
Klein Christian - Кляйн Кристиан 17 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 416 1
Россия - РФ - Российская федерация 158015 19
Нидерланды 3641 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53544 10
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13578 6
Украина 7805 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4109 5
ЮАР - Южно-Африканская Республика 584 5
Южная Корея - Республика 6873 4
Швеция - Королевство 3718 3
Бразилия - Федеративная Республика 2456 3
Казахстан - Республика 5831 2
Индия - Bharat 5720 2
Америка Южная 870 2
США - Нью-Йорк 3154 2
Германия - Федеративная Республика 12953 2
Африка - Африканский регион 3576 2
Франция - Французская Республика 7991 2
Испания - Королевство 3768 2
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1400 2
Португалия - Португальская Республика 938 2
Греция - Греческая Республика 998 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18330 1
Европа 24669 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46017 1
Земля - планета Солнечной системы 10686 1
Беларусь - Белоруссия 6066 1
Дания - Королевство 1318 1
Норвегия - Королевство 1833 1
Польша - Республика 2003 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1719 1
Великобритания - Лондон 2410 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14528 1
Индонезия - Республика 1017 1
Узбекистан - Республика 1886 1
Румыния 742 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1583 1
Европа Западная 1492 1
Великобритания - Виргинские Острова 241 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 833 1
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 439 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 14
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2075 7
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6499 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 6
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3700 6
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 5
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 814 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 6260 4
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1210 4
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 644 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8371 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31950 4
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3772 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8543 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8241 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1868 2
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2328 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7801 2
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1709 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20407 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26005 2
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ, 398-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации - Закон о блокировке экстремистских сайтов - "Закон Лугового" 732 2
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1046 2
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1628 1
Аудит - аудиторский услуги 3113 1
Льготы - Льготные кредиты 154 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2147 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1439 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3671 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6682 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11777 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5411 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4768 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9689 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5297 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6785 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2499 1
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 267 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 778 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1324 2
Bloomberg 1552 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6031 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1270 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 320 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2197 1
Naspers - Prosus Ventures - Stack Overflow - сайт вопросов и ответов для программистов 56 1
Dow Jones - MarketWatch 333 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 175 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8405 1
data.ai - App Annie State of Mobile 6 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1290 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 675 2
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ЦИАМ имени П.И. Баранова - Центральный институт авиационного моторостроения 32 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 631 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 2
