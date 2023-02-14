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VK переезжает из офшора в Россию

Интернет-холдинг VK может сменить место регистрации с Британских Виргинских островов на Россию. Это связано с тем, что основные активы и доходы компании сейчас находятся в России.

VK может поменять место регистрации на Россию

Совет директоров интернет-холдинга VK утвердил возможность изменения места регистрации компании с Британских Виргинских островов в России. Об этом говорится в сообщении компании. Для передислокации необходимо будет получить ряд регуляторных разрешений.

Как пояснили в VK, в настоящее время значительная часть активов компании находится в России, также Россия приносит компанию значительную часть прибыли. Кроме того, увеличилась доля российских акционеров компании. В таких условиях передислокация места регистрации компании будет отвечать интересам VK и ее акционеров.

Также в VK отмечают, что уход из офшорных юрисдикций соответствует лучшим практикам для публичных компаний. У VK есть листинг на Лондонской фондовой бирже, правда, с весны 2022 г., после начала специальной военной операции (СВО) России на Украине, торги акциями этой компании на данной площадке были приостановлены.

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Фото: © Primakov / Фотобанк Фотодженика

В то же время акции VK торгуются на Московской бирже. В VK отметили, что намерены сохранить статус международной публичной компании после переезда в российскую юрисдикцию.

Отказ от офшорной юрисдикции для участия в госзакупках

Отказ от офшорной юрисдикции может помочь компании и с участием в госзакупках. Так, в начале 2022 г. группа Veon (владелец российского «Вымпелкома») приняла решение об изменении места регистрации с Бермудских островов на Великобританию с целью участия «Вымепелкома» в госзакупках. Однако затем от этих планов отказались, и Veon в настоящее время находится в процессе продажи «Вымпелкома».

История холдинга VK

Холдинг VK отсчитывает свою историю с фонда DST, который в начале 2000-х годов был крупным акционером компании Port.Ru (владелец портала Mail.ru, впоследствии компания была переименована в Mail.ru Internet). В 2006 г. DST продал часть своей доли в Port.ru южноафриканскому холдингу Naspers, после чего фонд приобрел доли в целом ряде других активов: социальных сетях «Одноклассники» и «Вконтакте», рекрутинговом сервисе HeadHunter, платежной системе Qiwi, ряде разработчиков онлайн-игр (были объединены в холдинг «Аструм) и т.д.

Также были приобретены доли в зарубежных проектах: социальной сети Facebook (ее нынешний владелец корпорация Meta признана в России экстремистской), разработчике игр для социальных сетей Zynga и скидочном сервисе Groupon. В 2008 г. крупнейшим акционером DST стал холдинг USM Алишера Усманова.

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В 2010 г. DST была переименована в Mail.ru Group и провела IPO (первичное размещение акций) на Лондонской фондовой бирже. К тому моменту Mail.ru Group консолидировала акции Mail.ru Internet, «Одноклассников», HeadHunter и «Аструм» (последний был присоединен к Mail.ru Internet). Naspers обменяла свою долю в Mail.ru Internet на долю в Mail.ru Group.

Naspers должна был стать крупнейшим акционером Mail.ru Group, однако устав компании запрещал иностранцам иметь контроль над ней. В итоге контролирующим акционером Mail.ru Group стали структуры Усманова. Постепенно Mail.ru Group консолидировала «ВКонтакте», а также продала свои доли в HeadHunter, Qiwi и зарубежных активах.

В 2017 г. USM продал свою долю в Mail.ru Group сотовому оператору «Мегафон», который тогда был подконтролен Усманову. В 2018 г. контрольный пакет Mail.ru Group был передан компании «МФ Технологии», владельцами которой являлись USM, «Мегафон», Газпромбанк и госкорпорация «Ростех».

Впоследствии Сбербанк выкупил долю Газпромбанка в «МФ Технологии», однако в конце 2021 г. структуры, связанные с «Газпромом», страховая компания «Согаз» и Газпромбанк стали владельцами 90% в «МФ Технологии». К тому моменту Mail.ru Group была переименована в VK. Компанию возглавил Владимир Кириенко, сын заместителя главы Администрации Президента России Сергея Кириенко.

VK после СВО

После начала СВО Владимир Кириенко оказался под санкциями Великобритании и США. Тем не менее, сама VK под санкции не попала. В 2022 г. VK продала свое игровое подразделение – My.games, которое было единственным подразделением в компании, имевшим успех на международной арене. Naspers в лице своего голландского инвестиционного подразделения Prosus бесплатно отдала свою долю в VK самой компании.

Игорь Королев

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