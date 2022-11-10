Крупнейший акционер VK бесплатно отдал ей все свои акции

Южноафриканский холдинг Naspers вышел из капитала холдинга VK. 25,7% акций был бесплатно передан самой компании, которая затем продала его своему менеджменту за 24,8 млрд руб.

Naspers попрощался с VK

Интернет-холдинг VK сообщил о том, что его крупнейший (по размеру экономической доли) акционер голландская инвестиционная компания Prosus бесплатно передала VK принадлежавший ей пакет акций.

Prosus является подразделением южноафриканского холдинга Naspers, ей принадлежало 25,7% акций VK.

Затем VK продал полученный таким образом пакет казначейских акций АО «Сингулярити Лаб». Сумма сделки составила 24,8 млрд руб. Утверждается, что данная структура находится под контролем менеджмента VK и полученные ей акции будут использоваться для программы долгосрочной мотивации сотрудников VK.

Согласно данным базы «Контур.Фокус», АО «Сингулярити Лаб» была создана в 2021 г. Денисом Журавлевым, который был ее гендиректором. В октябре 2022 г. гендиректором данной структуры стал старший вице-президент VK по инвестициями и развитию бизнеса Александр Айвазов. В VK не стали комментировать, каков состав акционеров АО «Сингулярити Лаб» и откуда у компании денежные средства.

Южноафриканский холдинг Naspers вышел из капитала VK, бесплатно передав ей все 25,7% имевшихся у него акций

Каких-либо публичных заявлений от Naspers/Prosus об этой сделке пока не поступало. Prosus не ответила на запрос по поводу сделки. Источник CNews на российском интернет-рынке полагает, что после того, как весной Prosus сделала заявление о списании своей доли в VK, компании ничего не оставалось, как отказаться от данной доли.

Как Naspers выходила из VK

Весной 2022 г. после начала специальной военной операции (СВО) России на Украине, Prosus объявил о списании своей доли в VK.

Тогда стоимость принадлежащей компании доли оценивалась в $700 млн (42,74 млрд руб. по текущему курсу). Одновременно Prosus вывела из состава совета директоров VK трех своих представителей: директора публичных интернет-активов Naspers Чарльза Легера Сеарле (Charles Leger Searle), главу казначейства Naspers Джако ван дер Мерве (Jaco van der Merwe) и члена советов директоров Naspers и Prosus Марка Ремона Сороура (Mark Remon Sorour).

Как Naspers инвестировала в VK

Naspers в 2007 г. приобрел 30% акций компании Port.ru (впоследствии была переименована в Mail.ru Internet), владевшей порталом Mail.ru, за $165 млн. Основным акционером port.ru был холдинг DST (Digital Sky Technology), созданный Юрием Мильнером. В 2008 г. крупным акционером DST стал холдинг USM Алишера Усманова.

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В те годы DST активно скупал доли в российских интернет-компаниях: социальные сети «Одноклассники» и «Вконтакте», рекрутинговый сервис HeadHunter, платежная система Qiwi, ряд разработчиков онлайн-игр (были объединены в холдинг «Аструм»). Также были приобретены миноритарные доли в ряде иностранных интернет-компаниях, включая социальную сеть Facebook (ее владелец корпорация Meta признана в России экстремистской).

В 2010 г. Naspers обменял свою долю в Mail.ru Internet на долю в DST, который, в свою очередь, был переименован в Mail.ru Group. В том же году Mail.ru Group провела IPO (первичное размещение акций) на Лондонской фондовой бирже (LSE).

Naspers должен был стать владельцем контрольного пакета (голосующего большинства) в Mail.ru Group, однако устав Mail.ru Group не позволял одному иностранному лицу владеть более чем 35% голосов, а всем вместе иностранным акционерам владеть голосующим большинством. В результате владеть голосующего большинства в Mail.ru Group стал холдинг USM.

В конце 2021 г. Mail.ru Group был переименован в VK. Тогда же компания «МФ Технологии», владеющая голосующим большинством в VK (53,7% от общего числа голосов и 4,8% от общего числа акций), была продана структурам, связанным с «Газпромом» - Газпромбанку и страховой компании «Согаз».

Жизнь VK после СВО

После этого компанию возглавил Владимир Кириенко, сын заместителя главы Администрации Президента России Сергея Кириенко.

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После начала СВО Владимир Кириенко оказался под санкциями Великобритании и Евросоюза, а листинг акций VK на LSE был приостановлен. Источник CNews на российском интернет-рынке полагает, что Владимира Кириенко не будет в числе совладельцев АО «Сингулярити Лаб», так как он находится под санкциями.