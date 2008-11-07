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Индексная книга (каталог) CNews*
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Великобритания Виргинские Острова

Великобритания - Виргинские Острова

СОБЫТИЯ


07.11.2008 Деньги «питерских» связистов пропали в Бермудском треугольнике

Сенсационную новость сообщил премьер-министр и министр финансов Британских Виргинских островов Ральф О'Нил (Ralph T. O’ Neal). Правительство республики оказа
20.05.2008 «Питерских связистов» лишили спутников и Киргизии

Как уже сообщал CNews, в начале мая суды Бермудских и Британских Виргинских островов приняли решения о ликвидации зарегистрированных в этих юрисдик
12.05.2008 «Питерские связисты» ликвидировали свои офшоры

1 мая Верховный суд Британских Виргинских островов принял решение по иску королевы Великобритании к бермудскому о
25.04.2008 Владельцу «Мегафона» грозит тюрьма

В суде Британских Виргинских островов будет рассмотрен вопрос о предъявлении обвинения датчанину Дже
28.04.2006 МТС одержала победу в суде Британских Виргинских островов

пелляционный Суд своим решением, принятым 24 апреля 2006 г., подтвердил законность назначения судом Британских Виргинских островов внешнего управляющего компании «Fellowes International Holding
16.12.2004 "МегаФон" уплывает из рук "Альфы"

СNews не раз писал о подробностях сделки. В августе прошлого года зарегистрированная на Британских Виргинских островах компания LV Finance продала ООО «ЦТ-Мобайл» структурам, аффили
08.10.2003 IPOC опроверг сообщения о своем поражении в тяжбе за акции "МегаФона"

      IPOC опровергает сообщения о том, что суд Британских Виргинских островов вынес решение по вопросу о собственности на 25,1% пакет акций

06.10.2003 Спор "Альфа-Эко" за акции "Мегафона" продолжается

3 октября Верховный суд Британских Виргинских островов отменил свое решение об обеспечительных мерах в отношении блок

Публикаций - 245, упоминаний - 423

Великобритания и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10742 75
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 59
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 388 41
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 36
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 29
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 26
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 351 24
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 21
Питерская группа связистов 441 20
GDEV - Nexters Global - Nexters Studio, Некстерс студио - NX Studio, Эникс студио - NX Online, Эникс онлайн - Nexters Online, Некстерс онлайн - Lightmap Studio, Лайт мэп - Gamepositive, Гейм-позитив 46 16
Veon - VimpelCom - ВымпелКом - Билайн Украина - Украинские радиосистемы (УРС) 201 16
Kismet Acquisition One - Kismet-I 41 15
ЦТ-Мобайл - CT Mobile 136 15
Bitel - Бител - МобиКард - сотовый оператор Киргизии 101 14
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 352 13
VK - Mail.ru Group 3602 13
Киевстар - Kyivstar 569 13
Альфа-Телеком ГК - Megacom 231 13
Playrix Holding 33 12
Ростелеком 10948 12
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 12
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 11
Ростелеком - Связьинвест 1719 9
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 9
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 9
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 9
Microsoft Corporation 25775 8
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 7
Apple Inc 13156 7
Softline - Софтлайн 3743 7
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 7
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 301 7
Yota Devices - YD 103 7
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 6
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Peterstar 334 6
Yandex - Яндекс 9216 6
ZTE Corporation 800 6
EY - Ernst & Young Global - EY-Parthenon 389 6
Telconet 35 6
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ngenix - Современные сетевые технологии - ССТ 70 5
Альфа-Групп 745 68
IPOC - IPOC International Growth Fund 142 37
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 22
Cukurova 97 19
LV Finance Group - ЛВ Финанс - Transcontinental Mobile Investment Ltd, TMI - Трансконтиненшиал Мобайл Инвестмент 64 17
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 14
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 13
Альфа-Эко 55 13
NanduQ - Qiwi 1013 13
Farimex - Фэримекс 30 12
Fellowes 32 12
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 12
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 12
Everix Investments 15 11
Kismet Sponsor 17 11
ГПБ - Газпромбанк 1273 9
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 9
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Медиа-1 34 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 8
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 7
Polar Asset Management 8 7
Comtel Eastern 19 7
Альфа-Банк 1979 7
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 7
Mubadala Investment - Mubadala Capital - Mubadala Development 36 6
VPE Capital 11 6
Farimex Products 11 6
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 6
Газпром ПАО 1493 6
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 6
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 114 6
DST Global - Digital Sky Technologies 229 5
Metromedia - MIG - Metromedia International Group - Metromedia International Telecommunication 67 5
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 5
Sparrowhill Trading 5 5
Альянс-Капитал 29 5
Runa Capital 158 4
TON Issuer 5 4
Ростелеком - РТК Лизинг - РосТелекомЛизинг - RosTeleComLeasing AG 85 4
Commerzbank AG - Commerzbank Group 52 4
Судебная власть - Judicial power 2500 31
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 29
Верховный суд Восточно-Карибского бассейна - Eastern Caribbean Supreme Court - Восточно-Карибский Апелляционный Суд 20 17
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 16
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 16
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 15
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 10
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 9
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 8
Районный суд Бишкек 27 7
UK Parliament - Парламент Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии - Палата лордов - Палата общин 74 7
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U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 7
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 7
Международный арбитраж 32 6
Президент Киргизии - Президент Киргизской Республики - Кабинет министров Киргизской Республики - Правительство Кыргызской Республики - органы государственной власти 129 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 6
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 6
ВАС РС - Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 87 5
LCIA - the London Court of International Arbitration - Лондонский Суд Международного арбитража 26 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 5
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 5
Районные суды РФ 196 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 4
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Президент Узбекистана - Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti 89 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 3
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 3
Кабинет министров Украины - АМКУ - Антимонопольный комитет Украины 52 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 2
TWF - Turkish Wealth Fund - TVF - Türkiye Varlık Fonu - Турецкий фонд национального благосостояния - Фонд благосостояния Турции 10 2
Международный трибунал Сингапура 3 2
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 2
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ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 9
ICIJ - International Consortium of Investigative Journalists - Международный консорциум журналистских расследований 9 3
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
OSI - Open Source Initiative 80 1
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FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 1
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Apple iPhone 6 4861 5
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Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 4
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TON coin - GRAM - Telegram Gram - криптовалюта 43 4
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Диск - Yandex Disk 239 3
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1С Первый Бит - БИТ.Финанс - БИТ.Управление финансами государственного учреждения 252 3
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Новые облачные технологии - МойОфис Документы - MyOffice Document - МойОфис Документы 94 3
Новые облачные технологии - МойОфис 958 3
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 522 3
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Amazon - Twitch - видеостриминговый сервис 157 3
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Stafory - робот Вера 377 2
PocketBook - серия электронных книг 45 2
Microsoft Windows BitLocker 942 2
Pinterest 84 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 2
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Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Ангара - семейство российских ракет-носителей с кислородно-керосиновыми двигателями 25 2
РЦКС - KazSat - КазСат - телекоммуникационный геостационарный спутник 72 2
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Таврин Иван 120 16
Фадеев Андрей 31 11
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Герцовский Борис 22 11
Фридман Михаил 146 10
Бухман Дмитрий 18 10
Акаев Айдар 29 9
Thygesen Jan Edvard - Тигесен Ян Эдвард 35 8
Мамут Александр 133 7
Кочетков Владислав 248 7
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Авдолян Альберт 32 6
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Хан Герман 56 5
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Дуров Павел 329 5
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Канада 5082 16
Европа 24964 15
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Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 12
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США - Пуэрто-Рико - Свободно ассоциированное государство - Puerto Rico 126 10
Дания - Королевство 1337 10
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