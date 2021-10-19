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Великобритания
Виргинские Острова


19.10.2021 Легендарный российский интегратор раскрыл оценку своего бизнеса и зависимость от Microsoft 1
21.09.2021 Власти уничтожили первую в России платежную систему 1
20.09.2021 Власти отобрали лицензию у банка - пионера интернет-платежей в России 1
24.08.2021 Компания экс-главы «Мегафона» без пяти минут поглощена разработчиком игр 1
21.07.2021 Арабы вложили $50 млн в российского разработчика мобильных игр 1
04.06.2021 Владелец российских агрегаторов услуг получил инвестиции в 1,6 миллиарда 1
28.04.2021 «МойОфис Документы» установили более 1 миллиона пользователей по всему миру 1
12.04.2021 Зарубежные инвесторы расхватывают акции компании экс-главы «Мегафона» 1
02.04.2021 Новая компания основателя IBS хочет подмять под себя рынок ПО для общения с государством 1
22.03.2021 Компания экс-главы «Мегафона» получила десятки миллионов долларов от канадского фонда 1
16.02.2021 Крупнейший хедж-фонд Канады вложился в компанию экс-главы «Мегафона» 2
09.02.2021 Американский миллиардер крупно вложился в компанию экс-главы «Мегафона» 2
02.02.2021 Экс-глава «Мегафона» покупает крупного разработчика, созданного россиянами 2
05.10.2020 Совладелец «Юлмарта» получил год тюрьмы 1
29.09.2020 Как семья покойного соратника Березовского лишила американцев постсоветского сотового оператора 2
23.06.2020 Как хозяева «Билайна» помогли турецким властям овладеть главным местным сотовым оператором 1
19.06.2020 Закончилась 15-летняя телеком-война. Экс-акционер «Мегафона» распрощался с владельцем «Билайна» 1
11.06.2020 Как бывший ИТ-директор «Рамблера» сдал Мамуту основателей Nginx 2
13.05.2020 Павел Дуров отказался от «революционной» криптовалюты, потому что мир находится под контролем США 1
29.01.2020 МТС, «Билайн» и «Мегафон» пострадали из-за «Ростелекома» 1
16.12.2019 Власти: атака Rambler на Nginx не повредит инвестклимату в России 1
16.12.2019 «Рамблер» требует запретить в России один из крупнейших видеосервисов в мире 1
12.12.2019 Пользователи легендарного российского веб-сервера под угрозой: «Рамблер» отбирает права на Nginx у его создателей 1
12.11.2019 «ГЛОНАСС» нацелилась купить «дочку» Luxoft 2
12.10.2019 США запрещают криптовалюту Павла Дурова за полмесяца до начала продаж 1
13.08.2019 Началось банкротство «Техносерва» 1
20.05.2019 Как китайцы покупали YotaPhone и почему не остановили его банкротство 2
28.02.2019 Производителю Yota Phone грозит банкротство 1
25.02.2019 Американские фонды придумали хитрый способ нажиться на продаже Luxoft в США 1
31.01.2019 Американцы бросились скупать акции Luxoft 1
17.01.2019 Как Luxoft разрывалась между покупателями, чтобы дорого продаться в Америку 4
09.01.2019 Luxoft продан в США. Сколько на этом заработают Карачинский, Мацоцкий и Лощинин 2
08.08.2018 «Мегафон» переехал из Кипра под контроль российских структур 1
24.07.2018 Россия избавилась от доли в Yota Devices. YotaPhone стал китайским 1
03.05.2018 Telegram отменил крупнейшее в мире ICO 1
02.04.2018 При каких условиях Telegram вернет инвесторам собранные $2,55 миллиарда 1
07.11.2017 Утечка. Как ВТБ и «Газпром» помогали Мильнеру и Усманову покупать Facebook и Twitter 1
26.09.2017 «Ростех» готовится продать производителя YotaPhone полностью 2
13.03.2017 Консьерж Фридмана продал долю в партнере «Билайна» 1
10.02.2017 Luxoft купил украинского ИТ-поставщика, работающего на Америку 1

Публикаций - 110, упоминаний - 138

Великобритания упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 19
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 8
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 6
Nexters 9 6
Kismet Acquisition One 9 6
Питерская группа связистов 114 6
SEC Consult Services 929 5
DXC Technology 17 5
Luxoft - Люксофт 233 5
VK - Mail.ru Group 2483 5
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 5
Ngenix 42 4
Telegram Group 702 4
Nginx - Энджайникс 100 4
F5 Networks 81 4
Rambler Group - Рамблер ГК 485 4
Rex Global - China Baoli 11 3
Telconet 24 3
TWC - Trinity World Managment 6 3
China Baoli 12 3
Yota Devices - YD 94 3
Yota - Скартел 623 3
TON Foundation 4 3
Telia Company 348 3
Ростех - Ростехнологии 2230 3
Синтерра - Synterra 565 3
Акадо Телеком - Комкор 609 2
LeEco - LeTV 46 2
МегаФон ПетерСтар 145 2
LeeCo Coolpad 12 2
Google LLC 7148 2
CTH - Cukurova Telecom Holdings 31 2
ZTE Corporation 550 2
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 779 2
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 2
Turkcell 179 2
Hi-p Electronics 4 2
CSC - Corporation 22 1
GitHub 412 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 619 7
Газпромбанк - ГПБ 692 6
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 5
Farimex - Фэримекс 14 4
Qiwi 783 4
TON Issuer 5 4
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 186 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 3
Nexters BVI 3 3
Luna Innovations Incorporated - Luna Equites 3 3
ВБД - Вимм-Билль-Данн 35 3
Альфа-Групп 319 3
LetterOne Holdings - L1 Technology 43 2
DXC Global 2 2
Garsdale Services 36 2
Sino Advisor International 3 2
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 2
Visa International 1345 2
Franklin Resources - Franklin Templeton 2 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 2
Runa Capital 153 2
Magnetar Financial 2 2
HeadHunter Group - HH Group 336 2
CyberPlat - КиберПлат 202 2
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 2
Sun Capital 1 1
Magnetar Capital Partners 1 1
Mubadala Capital 8 1
Сбербанк Инвестиции 9 1
United Traders 2 1
Credit Suisse 68 1
Buselten 1 1
M&G Investment Management 2 1
FinEx - Финэкс - Международная финансовая группа 4 1
Magnetar Constellation Fund 1 1
HKEX - Hong Kong Stock Exchange - Гонконгская фондовая биржа 3 1
Ризус-проект ООО 3 1
Latham & Watkins 6 1
Croyton 5 1
Ziraat Bank - Zirat Bankasii - Зираат Банк 3 1
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 252 5
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 3
Президент Российской Федерации 1439 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 3
Верховный суд Каймановых островов 4 2
TWF - Turkish Wealth Fund - TVF - Türkiye Varlık Fonu - Турецкий фонд национального благосостояния 3 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 1
Арбитражный суд города Москвы 339 1
Правительство РФ 2203 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 1
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 1
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 1
Верховный суд Восточно-Карибского бассейна - Eastern Caribbean Supreme Court 7 1
LCIA - the London Court of International Arbitration - Лондонский Суд Международного арбитража 17 1
Международный арбитраж 11 1
Международный трибунал Сингапура 2 1
ASF - Apache Software Foundation 60 1
Free TON Community 5 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1030 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 3
Валидатор - valid - устройство для проверки документов на электронных носителях 3 2
E-ink - electronic ink - E-Ink Carta - "Электронные чернила" - EDP - Electronic Paper Display - электронная бумага 179 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1697 1
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 17 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4515 1
BSD license - Berkeley Software Distribution license - Программная лицензия университета Беркли 93 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2447 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 1
I2P - Invisible Internet Project - IIP - Проект «Невидимый интернет» - Анонимная компьютерная сеть 11 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 626 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2892 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1341 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 1
DevOps - Development и Operations 297 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 1
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 255 4
TON - The Open Network - Telegram Open Network 29 4
Telegram Gram - Криптовалюта 32 4
Google Play - Google Store - Android Market 2515 3
Yota Devices - YotaPhone - Xinhua 99 93 3
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 225 2
Google YouTube - Видеохостинг 1715 2
Новые облачные технологии - МойОфис 311 2
Twitch - Видеостриминговый сервис 70 2
Nginx Plus 12 2
TON Proxy 1 1
Java - Язык программирования 1176 1
VK - Mail.ru Облако 77 1
Filecoin - криптовалюта 7 1
Ростелеком ЦОД Москва-I и Москва-II 7 1
Yota Egg - Wi-Fi-роутер 1 1
Apple iPad 3263 1
TON Storage 1 1
TON Crystal 2 1
TON DNS 1 1
Garantex - криптовалютная биржа 3 1
Сбербанк Инвестор - СберИнвестор 5 1
VK - Mail.ru Одноклассники 857 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 1
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5132 1
Amazon Alexa 138 1
СПАРК-Интерфакс 104 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 1
UNIX FreeBSD - Свободная операционная система 135 1
Dropbox - Файловый хостинг 390 1
Microsoft Skype 1467 1
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 193 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1356 1
Apple - App Store 2198 1
Apache HTTP Server 222 1
Таврин Иван 83 6
Фадеев Андрей 11 5
Абрамович Роман 23 5
Солонин Сергей 82 4
Дуров Павел 216 4
Коновалов Максим 15 4
Сысоев Игорь 31 4
Якобашвили Давид 14 4
Мартынов Владислав 78 3
Мацоцкий Сергей 150 3
Карачинский Анатолий 74 3
Sie Winston - Си Уинстон 7 3
Лощинин Дмитрий 31 3
Адоньев Сергей 32 3
Авдолян Альберт 28 3
Дуров Николай 17 2
Медведев Дмитрий 1433 2
Белоусов Сергей 217 2
Мамут Александр 109 2
Чемезов Сергей 121 2
Путин Владимир 1824 2
Моносов Александр 8 1
Lawrie Mike - Лори Майк 3 1
Мошири Фархад 2 1
Корепанов Алексей 3 1
Peikin Steven - Пейкин Стивен 1 1
Avakian Stephanie - Авакян Стефания 1 1
Lui Lai Yan - Луи Лаи Ян 1 1
Anthony Yeung Chun Wai - Энтони Янг Чун Вай 1 1
Johnson Charles B. - Джонсон Чарльз 1 1
Зайцев Василий 2 1
Griffin David - Гриффин Давид 3 1
Taylor Joshua James - Тейлора Джошуа Джеймс 3 1
Saleh Paul - Салех Пол 1 1
Морошкин Александр 106 1
Bogart Spencer - Богарт Спенсер 1 1
Морозов Олег 7 1
Johnson Rupert H. - Джонсон Руперт 1 1
Никитин Алексей 11 1
Патаркацишвили Бадри 4 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 48
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 24
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 15
Украина 3365 13
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 7
Казахстан - Республика 2629 7
Германия - Федеративная Республика 3633 6
Восточная Европа 1678 5
Кипр - Республика 247 5
Великобритания - Острова Кайман 17 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 4
Европа 3752 4
США - Делавэр 53 3
Франция - Французская Республика 2122 3
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 459 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1113 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 2
Турция - Турецкая республика 952 2
Великобритания - Лондон 819 2
Индия - Республика 2169 2
Беларусь - Белоруссия 2088 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 759 2
США - Нью-Йорк 1093 2
Карибский бассейн - Карибы 22 1
Прибалтика - Балтия 592 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 1
Швейцария - Женева 86 1
Китай - Специальный административный район Макао (Аомынь) 41 1
США - Иллинойс 75 1
Княжество Монако 63 1
Европа Центральная 106 1
Китай - Тайвань 589 1
Азия - Азиатский регион 1514 1
Швеция - Королевство 752 1
Польша - Республика 829 1
Америка 460 1
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 91 4
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 823 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2231 1
GDR - Global Depositary Receipt - Глобальная депозитарная расписка 61 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 47 1
Русский язык 982 1
АПК РФ - Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации 9 1
ЮТВ Холдинг - United Television Holding Russia 26 6
Коммерсантъ - Издательский дом 480 4
Forbes - Форбс 442 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 2
Прайм - Агентство экономической информации 528 1
Wikipedia - Википедия 276 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2130 1
The Wall Street Journal 709 1
Bloomberg 785 1
РИА Новости 654 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 29 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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