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Великобритания Виргинские Острова
СОБЫТИЯ
|07.11.2008
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Деньги «питерских» связистов пропали в Бермудском треугольнике
Сенсационную новость сообщил премьер-министр и министр финансов Британских Виргинских островов Ральф О'Нил (Ralph T. O’ Neal). Правительство республики оказа
|20.05.2008
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«Питерских связистов» лишили спутников и Киргизии
Как уже сообщал CNews, в начале мая суды Бермудских и Британских Виргинских островов приняли решения о ликвидации зарегистрированных в этих юрисдик
|12.05.2008
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«Питерские связисты» ликвидировали свои офшоры
1 мая Верховный суд Британских Виргинских островов принял решение по иску королевы Великобритании к бермудскому о
|25.04.2008
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Владельцу «Мегафона» грозит тюрьма
В суде Британских Виргинских островов будет рассмотрен вопрос о предъявлении обвинения датчанину Дже
|28.04.2006
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МТС одержала победу в суде Британских Виргинских островов
пелляционный Суд своим решением, принятым 24 апреля 2006 г., подтвердил законность назначения судом Британских Виргинских островов внешнего управляющего компании «Fellowes International Holding
|16.12.2004
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"МегаФон" уплывает из рук "Альфы"
СNews не раз писал о подробностях сделки. В августе прошлого года зарегистрированная на Британских Виргинских островах компания LV Finance продала ООО «ЦТ-Мобайл» структурам, аффили
|08.10.2003
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IPOC опроверг сообщения о своем поражении в тяжбе за акции "МегаФона"
IPOC опровергает сообщения о том, что суд Британских Виргинских островов вынес решение по вопросу о собственности на 25,1% пакет акций
|06.10.2003
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Спор "Альфа-Эко" за акции "Мегафона" продолжается
3 октября Верховный суд Британских Виргинских островов отменил свое решение об обеспечительных мерах в отношении блок
Великобритания и организации, системы, технологии, персоны:
|Усманов Алишер 311 17
|Таврин Иван 120 16
|Фадеев Андрей 31 11
|Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 61 11
|Герцовский Борис 22 11
|Фридман Михаил 146 10
|Бухман Дмитрий 18 10
|Акаев Айдар 29 9
|Thygesen Jan Edvard - Тигесен Ян Эдвард 35 8
|Мамут Александр 133 7
|Кочетков Владислав 248 7
|Мартынов Владислав 115 6
|Адоньев Сергей 36 6
|Авдолян Альберт 32 6
|Рожецкин Леонид 48 6
|Бабаев Кирилл 56 6
|Karamehmet Mehmet Emin - Карамехмет Мехмет Эмин 11 6
|Путин Владимир 3454 6
|Рейман Леонид 1065 6
|Солонин Сергей 110 6
|Абрамович Роман 47 5
|Боровиков Игорь 137 5
|Хан Герман 56 5
|Киселев Олег 37 5
|Акаев Аскар 28 5
|Sawiris Naguib - Савирис Наджиб 146 5
|Дуров Павел 329 5
|Чемезов Сергей 147 4
|Сысоев Игорь 41 4
|Лощинин Дмитрий 41 4
|Кириенко Владимир 148 4
|Sie Winston - Си Уинстон 7 4
|Брюквин Юрий 300 4
|Кириенко Сергей 149 4
|Якобашвили Давид 19 4
|Маевский Леонид 57 4
|Кузьмичев Алексей 54 4
|Коновалов Максим 20 4
|Малис Олег 86 4
|Патаркацишвили Бадри 11 4
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