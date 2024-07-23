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Nginx Plus

Nginx Plus

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


23.07.2024 Сбербанк полностью импортозаместил Nginx Plus решением «СберТеха» 1
23.06.2021 Oracle запускает облачные вычисления на базе процессоров ARM по цене один цент за ядро в час 2
11.06.2020 Как бывший ИТ-директор «Рамблера» сдал Мамуту основателей Nginx 2
16.12.2019 Власти: атака Rambler на Nginx не повредит инвестклимату в России 1
10.05.2019 Легендарный российский веб-сервер куплен американцами 1
12.03.2019 Легендарный российский веб-сервер Nginx продан в США 1
21.04.2016 Легендарный российский веб-сервер Nginx привлек $8 млн инвестиций 1
09.12.2014 Легендарный российский веб-сервер Nginx привлек $20 млн инвестиций 1
30.04.2014 Легендарный российский веб-сервер Nginx за год увеличил число обслуживаемых сайтов в 1,5 раза 1
14.01.2014 Читатели CNews выбрали человека 2013 года 1
09.12.2013 Люди года 2013 в отрасли ИТ по версии CNews. Голосование 1
15.10.2013 Легендарный российский веб-сервер привлек $10 млн 1
22.08.2013 Легендарный бесплатный веб-сервер из России выпустил свою первую платную версию 1

Публикаций - 14, упоминаний - 16

Nginx Plus и организации, системы, технологии, персоны:

Nginx - Энджайникс 209 13
Yandex - Яндекс 9216 9
Dropbox 527 7
F5 Networks 77 7
Meta Platforms - Facebook 4621 6
Netcraft 61 5
Box inc - box.com - box.net 375 5
Zynga Game Network 133 5
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 5
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Ростелеком - РТК-ЦОД - Ngenix - Современные сетевые технологии - ССТ 70 3
Adobe Macromedia 219 2
HP 3Com 681 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 2
Microsoft Corporation - GitHub 1075 2
Acronis - Акронис 489 2
VK - Mail.ru Group 3602 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 2
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 301 2
Salesforce 498 2
HPE - Juniper Networks 460 2
Google LLC 12690 2
Lookout 36 1
Ecwid - Эквид 35 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 1
Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель 110 1
DataDog 15 1
Union Bay Networks 1 1
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Веб-Сервер - Angie Software 8 1
Nortel Networks - Bay Networks 23 1
Dell EMC 5180 1
Apple Inc 13156 1
Intel Corporation 12811 1
AMD - Advanced Micro Devices 4641 1
Oracle Corporation 7074 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 532 1
Runa Capital 158 8
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 7
MSD Capital 14 6
NEA - New Enterprise Associates 23 6
BV Capital - Eventure Capitale 10 5
e.ventures 11 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 4
Index Ventures 50 4
Telstra Venture 5 3
Goldman Sachs Investment Partners VC and Growth Equity - Goldman Sachs Capital Partners - Goldman Sachs Venture Capital - Goldman Sachs PCI - Goldman Sachs Private Capital Investing 15 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 2
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 2
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 1
BlaBlaCar - Сервис поиска попутчиков 41 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 1
Lynwood Investments 9 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 2
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 1
Губернатор Калифорнии - органы государственной власти штата Калифорнии США 62 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 1
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OSI - Open Source Initiative 80 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 13
Web-server - WEB-сервер - Веб-сервер - HTTP-сервер 890 11
BSD license - Berkeley Software Distribution license - Программная лицензия университета Беркли 177 8
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ThinkParQ BeeGFS - (ранее FhGFS) - Параллельная файловая система для высокопроизводительных вычислений 4 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 300 1
Ampere Altra 12 1
Canonical - Anbox Cloud 1 1
Oracle GraalVM 7 1
openSUSE - SUSE Linux Rancher 25 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 1
Nginx Unit 4 1
Nginx WAF 1 1
Nginx Controller 4 1
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Веб-Сервер - Angie Software - Angie PRO - Angie ADC - Angie Application Delivery Controller - Angie ANIC - Angie Ingress Controller 30 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V SynGX 9 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 1
Google Android 15244 1
Apple iOS 8583 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 1
Intel x86 - архитектура процессора 2151 1
Microsoft Windows 16882 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1011 1
Oracle Java - язык программирования 3469 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 673 1
JavaScript - JS - язык программирования 1425 1
GitLab Inc - Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 222 1
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Last.fm 55 1
Сысоев Игорь 41 11
Robertson Gus - Робертсон Гас 9 6
Levie Aaron - Леви Аарон 8 5
Dell Michael - Делл Майкл 193 4
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Гаттаров Руслан 144 2
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Чихачев Дмитрий 29 2
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Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 1
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РИА Новости 1033 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
Informa - Ovum - Omdia 156 1
University of Bristol - Бристольский университет 86 1
CNews AWARDS - награда 571 6
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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