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Adobe Macromedia
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|09.11.2005
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Macromedia "залатала" критическую уязвимость Flash
в SWF-файлах. Специально сконструированный SWF-файл с отсутствующим компонентом вызывает перенаправление выполнения программы на код внутри файла, куда злоумышленник может поместить вредоносный код. Macromedia, а также исследовательские компании ИТ-безопасности Secunia и eEye Digital, присвоили уязвимости статус критической. В eEye заявили, что эксплуатация возможна через Internet Explorer
|17.10.2005
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Adobe купит Macromedia в течение осени
Adobe близка к сделке по приобретению Macromedia за $3,4 млрд. Согласие от Департамента юстиции США уже получено. Новая компания станет гигантом программного обеспечения для создания веб-страниц и обработки изображений. Возможно, е
|09.08.2005
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Macromedia "перетряхнула" Studio
Компания Macromedia изменила состав новой версии Studio, пакета средств разработки веб-проектов. Она не включит графический редактор FreeHand. Поглощение Macromedia фирмой Adobe, которое планируе
|07.06.2005
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Macromedia поддержит среду разработки Eclipse
Macromedia объявила о намерении встроить поддержку создания Flash-приложений в интегрированную среду разработки (IDE) Eclipse — проект с открытым исходным кодом для программирования на Java. Macromedia вступит в Eclipse Foundation и создаст «расширенный инструмент для разработки интернет-приложений нового поколения» под кодовым названием Zorn на базе Eclipse. Главный программист
|18.04.2005
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Adobe приобретает Macromedia
Как сообщает Reuters, Adobe Systems заявила в понедельник, что согласилась купить производителя программного обеспечения Macromedia за $3,4 млрд. в акциях. Также Adobe сообщила, что ее выручка и прибыль во втором квартале будут соответствовать верхнему уровню предыдущего прогноза — $0,51-$0,55 в расчете на а
|11.02.2005
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Nokia интегрирует технологию Macromedia Flash в мобильники
Компания Nokia и Macromedia подписали соглашение, которое позволит использовать новые версии технологии Macromedia Flash в сотовых телефонах на базе платформы Series 60. Кроме этого, достигнута договорен
|09.02.2005
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Macromedia представила новое решение для мобильных устройств
Компания Macromedia представила свою новую разработку ColdFusion MX 7, ориентированную на решение задач современного бизнеса, сообщает Computer Weekly. Среди многообразия функциональных возможностей Col
|29.06.2004
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Macromedia выпустила Flash-плеер для мобильных устройств
Компания Macromedia выпустила медиаплеер Flash Lite 1.1 - Flash Player для производителей мобильных телефонов. Разработчики будут работать с Flash Lite 1.1 через пакет разработчика Content Development K
|29.04.2004
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Macromedia опубликовала финансовый отчет за квартал и год
шает результаты 2003 года - $336.9 млн. Чистая прибыль при этом составила $14,7 млн., или ¢20 на акцию, за квартал, и $41,5 млн., или ¢60 на акцию, за год. Как отмечает компания, подобных результатов Macromedia добилась благодаря расширению свои интересов в трех основных направлениях – продукты для дизайнеров и разработчиков, деловых клиентов и массового пользователя. Первым предназначались
|05.03.2004
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Macromedia портирует Flash на Linux
Компания Macromedia представила планы по улучшению своих продуктов разработки мультимедийных приложений, включая переделку архитектуры технологии Flash Player и подготовку релиза разрабатываемой в насто
|16.02.2004
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Свет увидела новая версия Macromedia Director MX
Компания Macromedia представила последнюю версию популярного пакета для Mac OS X и Windows - Macromedia Director MX 2004. В новую версию добавлены новые свойства, в том числе поддержка JavaScript
|12.01.2004
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В Macromedia назначен президент подразделения мобильных устройств
Бывший вице-президент по мобильным устройствам корпорации Microsoft Джуа Кристенсен (Juha Christensen) стал президентом бизнес-подразделения мобильных устройств компании Macromedia. Это подразделение занимается в основном продвижением формата Macromedia Flash на мобильный рынок и обеспечением соответствующего контента. Несколько подобных моделей КПК и мо
|23.04.2003
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Macromedia выпустила пакет для интеграции Flash-приложений с разными типами данных
Во вторник, 22 апреля, Macromedia объявила о выпуске пакета Macromedia Flash MX Data Connection Kit — инструментария для разработчиков, позволяющего связывать Flash-приложения с различными типами данных &
|28.03.2003
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Macromedia выпускает новый Flash Player для КПК
Компания Macromedia закончила разработку Flash Player 6 for Pocket PC - специальной версии Flash-плеера для карманных компьютеров на базе Pocket PC. "Карманная" версия Flash Player 6 по своей функционал
|26.02.2003
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Macromedia переиздает продукты приобретенной компании Presedia
Macromedia переиздала два продукта, доставшихся компании вместе с приобретением компании Presedia, под новыми названиями и с “причесанным” интерфейсом. Macromedia Breeze Training (раньше Presedia Express Trainer) позволяет предприятиям заниматься мультимедийным обучением своих сотрудников, давая возможность специалистам внутри компании создава
|13.02.2003
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Macromedia FreeHand MX и Studio MX Plus - уже в России
Macromedia объявила о выходе сразу двух новинок FreeHand MX и Studio MX Plus, которые пополнили новейшее поколение продуктов Macromedia MX, облегчающих работу профессиональных дизайнеров. FreeHand MX – решение для создания иллюстраций для печати, интернета и проектов Macromedia Flash. С помощью FreeHand MX про
|10.02.2003
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Создатель Allaire ушел с поста технологического директора Macromedia
Технологический директор компании Macromedia Джереми Олейр (Jeremy Allaire) объявил об уходе в отставку после восьми лет работы в компании, носящей его имя - Allaire. Последние два года он проработал в Macromedia после т
|09.01.2003
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Macromedia ColdFusion MX переходит на платформу J2EE
IBM и Sun представляют собой обновления, поддерживающие более новые версии этих серверов. Также новинкой является поддержка IBM AIX. В то же время на шоу Macworld, проходящем сейчас в Сан-Франциско, Macromedia расширила свои связи с Apple Computer, сообщив о доступности JRun 4 для "яблочной" ОС. По словам г-на Касты, это подтверждает давнишние отношения компании с Apple. Macromedia
|18.12.2002
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В Macromedia Flash обнаружена "дыра"
Уязвимость в системе безопасности широко распространенного проигрывателя Macromedia Flash могла позволить злоумышленникам захватывать контроль над пользовательским ПК, сообщает eEye Digital Security. Специальным образом созданный flash-файл может вызывать ошибку пер
|11.11.2002
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Macromedia предлагает простое средство редактирования веб-страниц
тке веб-страниц. Contribute базируется на коде весьма популярного средства создания и управления вeб-контентом DreamWeaver, но основной упор в нем сделан на простоте и удобстве пользования. Например, Macromedia отказалaсь в нем от использования плавающих панелей инструментов и перешла на традиционные выпадающие меню. Интерфейс программы приближен к внешнему облику браузера, но после ввода п
|23.10.2002
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Macromedia объявляет войну багам
Компания Macromedia закончила разработку бета-версии Flash Player 6 для ОС Linux. Следует отметить, что Flash 6 Linux Player поддерживает браузер Mozilla 1.1 и все основные нововведения шестой версии
|17.09.2002
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Компания Macromedia анонсировала выход Authorware 6.5
Компания Macromedia объявила о планирующемся выпуске в конце сентября новой версии популярного пакета для разработки интерактивных мультимедийных обучающих приложений Authorware 6.5. Authorware 6.5 - но
|09.09.2002
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Macromedia выпустила набор разработчика
В пятницу Macromedia Inc. сообщила о доступности Macromedia MX Developer Resource Kit, том первы
|27.08.2002
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Macromedia будет сертифицировать Flash-специалистов
Не секрет, что для многих работодателей и заказчиков одним из критериев профессионализма является наличие соответствующих сертификатов. Теперь дошла очередь и до Flash-специалистов. Компания Macromedia представила на своем сайте подробности по сертификации Flash -разработчиков. Полное название программы - Macromedia Certified Professional Program (MMCP), а тестирование осуще
|26.08.2002
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Macromedia будет сотрудничать с Cognos
Macromedia объявила о сотрудничестве с компанией Cognos - мировым лидером в области интеллектуального обеспечения бизнеса. Сотрудничество подразумевает интеграцию продуктов семейства Macromedia MX и Cognos Series 7. Компании-партнеры уже создали образец приложения, совмещающего все преимущества Cognos Web Services и Macromedia Flash, посмотреть которое вы можете здес
|22.08.2002
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"Дыра" в программе Flash Player обнаружена и исправлена
Компания Macromedia предупредила пользователей своей популярной программы Flash Player о новой "дыре", которая позволяет злоумышленникам запускать приложения и получать доступ к файлам на диске в систем
|15.07.2002
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HP iPaq будет поставляться с предустановленным Flash Player
Компании Macromedia и Hewlett-Packard объявили о соглашении, согласно которому новые КПК iPaq 3950 и 3970 будут поставляться с Macromedia Flash Player 5. Кроме того, стало известно, что Macrom
|12.07.2002
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Macromedia поделилась прогнозами развития интернета
В ходе семинара FlashForward 2002, организованного 11 июля корпорацией Macromedia, ведущий разработчик этой компании Кевин Линч (Kevin Lynch) презентовал Macromedia Flash Communication Server MX, мультимедийное серверное решение, поступившее в продажу 09 ию
|11.07.2002
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Macromedia выпустила Flash Communication Server MX
Компания Macromedia объявила о выходе Macromedia Flash Communication Server MX - первого сервера, включающего в себя одновременно поддержку совместной работы в реальном масштабе времени, обмен те
|13.06.2002
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SoftLine займется выпуском российского издания Macromedia Web Essentials
Компания SoftLine, официальный дистрибьютер Macromedia в России объявила о запуске проекта "Web Essentials на русском языке и в России!". В рамках совместного проекта всемирно известный журнал, посвященный продуктам Macromedia, -
|10.06.2002
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"АНД Проджект" поддерживает Macromedia
Специалисты "АНД Проджект" поддержали проведение семинара по новому серверному продукту компании Macromedia - ColdFusion MX, проведенного фирмой Softline, официальным Российским дистрибутором Macromedia. Семинар "ColdFusion MX- новые возможности для создания и развертывания мощных w
|28.05.2002
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SoftLine объявила о начале поставок сервера J2EE-приложений Macromedia JRun4
Компания SoftLine объявила о начале поставок новго сервера J2EE-приложений компании Macromedia. Корпорация Macromedia приняла решение о выпуске своего сервера J2EE-приложений JRun в виде самостоятельного продукта Jrun 4 и 13 мая 2002 года объявила о начале его поставок.
|08.05.2002
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Canon и HI перенесли Macromedia Flash на мобильные телефоны
Японские корпорации Canon и HI сообщили о создании технологии показа роликов Macromedia Flash на мобильных телефонах. Программа-"движок" для Flash появится в продаже летом. Она будет поддерживать 4-ю версию системы и показывать до 15 фреймов в секунду на телефонах 2-го
|07.05.2002
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Adobe против Macromedia - 1:0
Adobe Systems выиграла первый раунд в судебной тяжбе против Macromedia. Жюри oкружного cуда штата Делавер определило, что Macromedia нарушила один из патентов Adobe, и обязало нарушителя выплатить $2,82 млн. в качестве компенсации ущерба. В авгус
|21.03.2002
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Число желающих загрузить Flash MX превысило возможности сервера
Веб-разработчики не смогли получить новую версию ПО от Macromedia для создания Flash из-за перегруженности сайта компании. Многие покупатели, пытавшиеся приобрести и загрузить Flash MX утром в пятницу, 15 марта, т.е. вскоре после того, как программ
|21.03.2002
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PayPal объявила о внедрении продуктов Macromedia в PayPal Developer Network
Платежная система PayPal объявила о внедрении в систему приложений Macromedia Dreamweaver 4 и Dreamweaver UltraDev 4, что, по оценкам представителей системы, позволит веб-разработчикам легко создавать ресурсы электронной коммерции. Напомним, что ранее PayPal в
|06.03.2002
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В середине марта в России будет представлена новая версия пакета Macromedia Flash MX
Корпорация Macromedia объявила о выпуске Macromedia Flash MX, новой версии среды разработки Macromedia Flash, которая является одним из популярных инструментов создания графического наполнен
|26.02.2002
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Adobe бросает вызов Macromedia
Новым версиям GoLive и LiveMotion, которые были анонсированы еще в начале этого года, придется побороться за место под солнцем с продуктами от Macromedia, разработчиком Flash - нынешнего лидера среди анимационных инструментов - и DreamWeaver, занимающего ведущие позиции на рынке профессиональных специализированных систем для создания
|30.01.2002
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Macromedia JRun сертифицирован под J2EE 1.3
Компания Macromedia объявила о том, что разработанный ею сервер приложений успешно прошел тест на совместимость с платформой Java 2 Enterprise Edition (J2EE) 1.3 компании Sun Microsystems. Это означает,
|18.01.2002
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Macromedia объявила о выходе бесплатного ColdFusion Server 5 Developer Edition
Компания Macromedia объявила о выходе бесплатной версии ColdFusion Server 5 Developer Edition, которую уже сейчас можно скачать с сайта компании, сообщает CPS. Эта бесплатная полнофункциональная версия
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