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Adobe Macromedia

Adobe Macromedia

СОБЫТИЯ

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09.11.2005 Macromedia "залатала" критическую уязвимость Flash

в SWF-файлах. Специально сконструированный SWF-файл с отсутствующим компонентом вызывает перенаправление выполнения программы на код внутри файла, куда злоумышленник может поместить вредоносный код. Macromedia, а также исследовательские компании ИТ-безопасности Secunia и eEye Digital, присвоили уязвимости статус критической. В eEye заявили, что эксплуатация возможна через Internet Explorer
17.10.2005 Adobe купит Macromedia в течение осени

Adobe близка к сделке по приобретению Macromedia за $3,4 млрд. Согласие от Департамента юстиции США уже получено. Новая компания станет гигантом программного обеспечения для создания веб-страниц и обработки изображений. Возможно, е
09.08.2005 Macromedia "перетряхнула" Studio

Компания Macromedia изменила состав новой версии Studio, пакета средств разработки веб-проектов. Она не включит графический редактор FreeHand. Поглощение Macromedia фирмой Adobe, которое планируе
07.06.2005 Macromedia поддержит среду разработки Eclipse

Macromedia объявила о намерении встроить поддержку создания Flash-приложений в интегрированную среду разработки (IDE) Eclipse — проект с открытым исходным кодом для программирования на Java. Macromedia вступит в Eclipse Foundation и создаст «расширенный инструмент для разработки интернет-приложений нового поколения» под кодовым названием Zorn на базе Eclipse. Главный программист

18.04.2005 Adobe приобретает Macromedia

Как сообщает Reuters, Adobe Systems заявила в понедельник, что согласилась купить производителя программного обеспечения Macromedia за $3,4 млрд. в акциях. Также Adobe сообщила, что ее выручка и прибыль во втором квартале будут соответствовать верхнему уровню предыдущего прогноза — $0,51-$0,55 в расчете на а
11.02.2005 Nokia интегрирует технологию Macromedia Flash в мобильники

Компания Nokia и Macromedia подписали соглашение, которое позволит использовать новые версии технологии Macromedia Flash в сотовых телефонах на базе платформы Series 60. Кроме этого, достигнута договорен
09.02.2005 Macromedia представила новое решение для мобильных устройств

Компания Macromedia представила свою новую разработку ColdFusion MX 7, ориентированную на решение задач современного бизнеса, сообщает Computer Weekly. Среди многообразия функциональных возможностей Col
29.06.2004 Macromedia выпустила Flash-плеер для мобильных устройств

Компания Macromedia выпустила медиаплеер Flash Lite 1.1 - Flash Player для производителей мобильных телефонов. Разработчики будут работать с Flash Lite 1.1 через пакет разработчика Content Development K
29.04.2004 Macromedia опубликовала финансовый отчет за квартал и год

шает результаты 2003 года - $336.9 млн. Чистая прибыль при этом составила $14,7 млн., или ¢20 на акцию, за квартал, и $41,5 млн., или ¢60 на акцию, за год. Как отмечает компания, подобных результатов Macromedia добилась благодаря расширению свои интересов в трех основных направлениях – продукты для дизайнеров и разработчиков, деловых клиентов и массового пользователя. Первым предназначались
05.03.2004 Macromedia портирует Flash на Linux

Компания Macromedia представила планы по улучшению своих продуктов разработки мультимедийных приложений, включая переделку архитектуры технологии Flash Player и подготовку релиза разрабатываемой в насто
16.02.2004 Свет увидела новая версия Macromedia Director MX

Компания Macromedia представила последнюю версию популярного пакета для Mac OS X и Windows - Macromedia Director MX 2004. В новую версию добавлены новые свойства, в том числе поддержка JavaScript
12.01.2004 В Macromedia назначен президент подразделения мобильных устройств

Бывший вице-президент по мобильным устройствам корпорации Microsoft Джуа Кристенсен (Juha Christensen) стал президентом бизнес-подразделения мобильных устройств компании Macromedia. Это подразделение занимается в основном продвижением формата Macromedia Flash на мобильный рынок и обеспечением соответствующего контента. Несколько подобных моделей КПК и мо
23.04.2003 Macromedia выпустила пакет для интеграции Flash-приложений с разными типами данных

Во вторник, 22 апреля, Macromedia объявила о выпуске пакета Macromedia Flash MX Data Connection Kit — инструментария для разработчиков, позволяющего связывать Flash-приложения с различными типами данных &
28.03.2003 Macromedia выпускает новый Flash Player для КПК

  Компания Macromedia закончила разработку Flash Player 6 for Pocket PC - специальной версии Flash-плеера для карманных компьютеров на базе Pocket PC. "Карманная" версия Flash Player 6 по своей функционал
26.02.2003 Macromedia переиздает продукты приобретенной компании Presedia

Macromedia переиздала два продукта, доставшихся компании вместе с приобретением компании Presedia, под новыми названиями и с “причесанным” интерфейсом. Macromedia Breeze Training (раньше Presedia Express Trainer) позволяет предприятиям заниматься мультимедийным обучением своих сотрудников, давая возможность специалистам внутри компании создава
13.02.2003 Macromedia FreeHand MX и Studio MX Plus - уже в России

Macromedia объявила о выходе сразу двух новинок FreeHand MX и Studio MX Plus, которые пополнили новейшее поколение продуктов Macromedia MX, облегчающих работу профессиональных дизайнеров. FreeHand MX – решение для создания иллюстраций для печати, интернета и проектов Macromedia Flash. С помощью FreeHand MX про
10.02.2003 Создатель Allaire ушел с поста технологического директора Macromedia

Технологический директор компании Macromedia Джереми Олейр (Jeremy Allaire) объявил об уходе в отставку после восьми лет работы в компании, носящей его имя - Allaire. Последние два года он проработал в Macromedia после т
09.01.2003 Macromedia ColdFusion MX переходит на платформу J2EE

IBM и Sun представляют собой обновления, поддерживающие более новые версии этих серверов. Также новинкой является поддержка IBM AIX. В то же время на шоу Macworld, проходящем сейчас в Сан-Франциско, Macromedia расширила свои связи с Apple Computer, сообщив о доступности JRun 4 для "яблочной" ОС. По словам г-на Касты, это подтверждает давнишние отношения компании с Apple. Macromedia

18.12.2002 В Macromedia Flash обнаружена "дыра"

Уязвимость в системе безопасности широко распространенного проигрывателя Macromedia Flash могла позволить злоумышленникам захватывать контроль над пользовательским ПК, сообщает eEye Digital Security. Специальным образом созданный flash-файл может вызывать ошибку пер
11.11.2002 Macromedia предлагает простое средство редактирования веб-страниц

тке веб-страниц. Contribute базируется на коде весьма популярного средства создания и управления вeб-контентом DreamWeaver, но основной упор в нем сделан на простоте и удобстве пользования. Например, Macromedia отказалaсь в нем от использования плавающих панелей инструментов и перешла на традиционные выпадающие меню. Интерфейс программы приближен к внешнему облику браузера, но после ввода п
23.10.2002 Macromedia объявляет войну багам

Компания Macromedia закончила разработку бета-версии Flash Player 6 для ОС Linux. Следует отметить, что Flash 6 Linux Player поддерживает браузер Mozilla 1.1 и все основные нововведения шестой версии

17.09.2002 Компания Macromedia анонсировала выход Authorware 6.5

Компания Macromedia объявила о планирующемся выпуске в конце сентября новой версии популярного пакета для разработки интерактивных мультимедийных обучающих приложений Authorware 6.5. Authorware 6.5 - но
09.09.2002 Macromedia выпустила набор разработчика

В пятницу Macromedia Inc. сообщила о доступности Macromedia MX Developer Resource Kit, том первы
27.08.2002 Macromedia будет сертифицировать Flash-специалистов

Не секрет, что для многих работодателей и заказчиков одним из критериев профессионализма является наличие соответствующих сертификатов. Теперь дошла очередь и до Flash-специалистов. Компания Macromedia представила на своем сайте подробности по сертификации Flash -разработчиков. Полное название программы - Macromedia Certified Professional Program (MMCP), а тестирование осуще
26.08.2002 Macromedia будет сотрудничать с Cognos

Macromedia объявила о сотрудничестве с компанией Cognos - мировым лидером в области интеллектуального обеспечения бизнеса. Сотрудничество подразумевает интеграцию продуктов семейства Macromedia MX и Cognos Series 7. Компании-партнеры уже создали образец приложения, совмещающего все преимущества Cognos Web Services и Macromedia Flash, посмотреть которое вы можете здес
22.08.2002 "Дыра" в программе Flash Player обнаружена и исправлена

Компания Macromedia предупредила пользователей своей популярной программы Flash Player о новой "дыре", которая позволяет злоумышленникам запускать приложения и получать доступ к файлам на диске в систем
15.07.2002 HP iPaq будет поставляться с предустановленным Flash Player

Компании Macromedia и Hewlett-Packard объявили о соглашении, согласно которому новые КПК iPaq 3950 и 3970 будут поставляться с Macromedia Flash Player 5. Кроме того, стало известно, что Macrom
12.07.2002 Macromedia поделилась прогнозами развития интернета

В ходе семинара FlashForward 2002, организованного 11 июля корпорацией Macromedia, ведущий разработчик этой компании Кевин Линч (Kevin Lynch) презентовал Macromedia Flash Communication Server MX, мультимедийное серверное решение, поступившее в продажу 09 ию
11.07.2002 Macromedia выпустила Flash Communication Server MX

Компания Macromedia объявила о выходе Macromedia Flash Communication Server MX - первого сервера, включающего в себя одновременно поддержку совместной работы в реальном масштабе времени, обмен те
13.06.2002 SoftLine займется выпуском российского издания Macromedia Web Essentials

Компания SoftLine, официальный дистрибьютер Macromedia в России объявила о запуске проекта "Web Essentials на русском языке и в России!". В рамках совместного проекта всемирно известный журнал, посвященный продуктам Macromedia, -

10.06.2002 "АНД Проджект" поддерживает Macromedia

Специалисты "АНД Проджект" поддержали проведение семинара по новому серверному продукту компании Macromedia - ColdFusion MX, проведенного фирмой Softline, официальным Российским дистрибутором Macromedia. Семинар "ColdFusion MX- новые возможности для создания и развертывания мощных w
28.05.2002 SoftLine объявила о начале поставок сервера J2EE-приложений Macromedia JRun4

Компания SoftLine объявила о начале поставок новго сервера J2EE-приложений компании Macromedia. Корпорация Macromedia приняла решение о выпуске своего сервера J2EE-приложений JRun в виде самостоятельного продукта Jrun 4 и 13 мая 2002 года объявила о начале его поставок.
08.05.2002 Canon и HI перенесли Macromedia Flash на мобильные телефоны

Японские корпорации Canon и HI сообщили о создании технологии показа роликов Macromedia Flash на мобильных телефонах. Программа-"движок" для Flash появится в продаже летом. Она будет поддерживать 4-ю версию системы и показывать до 15 фреймов в секунду на телефонах 2-го

07.05.2002 Adobe против Macromedia - 1:0

Adobe Systems выиграла первый раунд в судебной тяжбе против Macromedia. Жюри oкружного cуда штата Делавер определило, что Macromedia нарушила один из патентов Adobe, и обязало нарушителя выплатить $2,82 млн. в качестве компенсации ущерба. В авгус
21.03.2002 Число желающих загрузить Flash MX превысило возможности сервера

Веб-разработчики не смогли получить новую версию ПО от Macromedia для создания Flash из-за перегруженности сайта компании. Многие покупатели, пытавшиеся приобрести и загрузить Flash MX утром в пятницу, 15 марта, т.е. вскоре после того, как программ
21.03.2002 PayPal объявила о внедрении продуктов Macromedia в PayPal Developer Network

Платежная система PayPal объявила о внедрении в систему приложений Macromedia Dreamweaver 4 и Dreamweaver UltraDev 4, что, по оценкам представителей системы, позволит веб-разработчикам легко создавать ресурсы электронной коммерции. Напомним, что ранее PayPal в
06.03.2002 В середине марта в России будет представлена новая версия пакета Macromedia Flash MX

Корпорация Macromedia объявила о выпуске Macromedia Flash MX, новой версии среды разработки Macromedia Flash, которая является одним из популярных инструментов создания графического наполнен
26.02.2002 Adobe бросает вызов Macromedia

Новым версиям GoLive и LiveMotion, которые были анонсированы еще в начале этого года, придется побороться за место под солнцем с продуктами от Macromedia, разработчиком Flash - нынешнего лидера среди анимационных инструментов - и DreamWeaver, занимающего ведущие позиции на рынке профессиональных специализированных систем для создания

30.01.2002 Macromedia JRun сертифицирован под J2EE 1.3

Компания Macromedia объявила о том, что разработанный ею сервер приложений успешно прошел тест на совместимость с платформой Java 2 Enterprise Edition (J2EE) 1.3 компании Sun Microsystems. Это означает,
18.01.2002 Macromedia объявила о выходе бесплатного ColdFusion Server 5 Developer Edition

Компания Macromedia объявила о выходе бесплатной версии ColdFusion Server 5 Developer Edition, которую уже сейчас можно скачать с сайта компании, сообщает CPS. Эта бесплатная полнофункциональная версия


Публикаций - 219, упоминаний - 229

Adobe Macromedia и организации, системы, технологии, персоны:

Adobe Systems 1597 82
Microsoft Corporation 25775 64
Apple Inc 13156 38
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 22
Intel Corporation 12811 22
Google LLC 12690 21
Yahoo! 3726 19
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 18
IBM - International Business Machines Corp 9699 16
Amazon Inc - Amazon.com 3277 14
Oracle Corporation 7074 14
Softline - Софтлайн 3743 11
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 10
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 9
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 9
Meta Platforms - Facebook 4621 8
Autodesk 639 8
OpenText - Micro Focus - Borland - Inprise - Inspire 250 7
RealNetworks Products and Services 355 7
HP - Palm Inc - Palm Computing - palmOne - Handspring 469 7
Dell EMC 5180 7
Cisco Systems 5372 7
Yandex - Яндекс 9216 7
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 7
OpenText - Micro Focus - Novell 880 7
Mozilla Foundation 208 7
Yahoo! Inktomi - WebSpective Software 118 6
Avesta Design Studio 15 6
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 6
Check Point Software Technologies 829 6
BSA - Business Software Alliance - Ассоциация производителей программного обеспечения - Альянс производителей ПО 226 6
Netscape Communications Corporation 426 6
Oracle - BEA Systems 162 5
JDSU - JDS Uniphase 219 5
Samsung Electronics 11065 5
Qualcomm Technologies 1974 5
Dell Technologies - Dell Computer 2219 5
AMD - Advanced Micro Devices 4641 5
Broadcom Inc - Avago Technologies 605 5
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 337 5
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 22
eBay Inc 1640 14
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 11
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 7
Enron - Enrongate 122 4
Expedia - Travelocity 60 4
McDonald’s - Макдоналдс 220 4
Boeing 1031 4
Coca-Cola Company 261 3
Kleiner Perkins - Kleiner Perkins Caufield & Byers (KPCB) 59 2
MSD Capital 14 2
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 222 2
Morgan Stanley - E*Trade Group - E*Trade Securities - E*Trade Bank - E*Trade Asset Management - E*Trade International Capital 113 2
Prudential Financial 52 2
Seiko Instruments Inc - SII 19 2
Dow Chemical Company (TDCC) 34 2
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 286 2
RBC Dain Rauscher Wessels 27 2
Cowen - SG Cowen 66 2
Global Partners Securities 42 2
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 2
Amgen 25 2
Sears Holdings - Kmart Holding Corporation Sears - Roebuck and Co 47 2
RTL Group - Radio Télévision Luxembourg - RTL Deutschland - Gruner + Jahr 10 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 2
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 2
Walt Disney Company 647 2
Runa Capital 158 2
Expedia Group 136 2
Merck - Мерк - МСД Фармасьютикалс - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 96 2
Sequoia Capital 115 2
Starbucks 91 2
Рапида НКО - платежные система 145 2
NEA - New Enterprise Associates 23 2
Michelin - Мишлен 36 2
Otto Group - Отто Групп Раша - Директ Каталог Сервис 38 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 2
Index Ventures 50 2
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - OSMP - Группа E-port 266 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 4
Судебная власть - Judicial power 2500 3
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 2
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 2
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 1
Правительство Израиля - Кабинет министров Израиля 34 1
МВД Украины - Министерство внутренних дел Украины - ГАИ - Национальная полиция Украины 23 1
ФСБ РФ - ФПС РФ - Федеральная пограничная служба Российской Федерации 46 1
Кабинет министров Украины - Правительство Украины 147 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 67 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 1
Европол - Полицейская служба Европейского союза 92 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 1
СБУ - Служба безопасности Украины 98 1
МВД Украины - Национальная полиция Украины - Департамент киберполиции 8 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 1
U.S. Department of Labor - Министерство труда США 70 1
U.S. Federal Chief Information Officer of the United States - Федеральный совет ИТ-директоров США - Федеральный директор по информационным технологиям США 7 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 6
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 67 3
Eclipse Foundation 26 2
Apache Software Foundation - ASF 231 2
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
NVCA - National Venture Capital Association - Национальная Ассоциация Венчурного капитала США 22 1
Международный Союз Молодежи - Всемирная ассамблея молодежи - World Assembly of Youth 2 1
Ассоциация менеджеров 107 1
SIIA - Software & Information Industry Association - Ассоциация информационной и софтверной индустрии - Ассоциация индустрии ПО и информатики 20 1
IIPC - International Internet Preservation Consortium - Международный консорциум сохранения Интернета 4 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 1187 74
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 36
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 36
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 33
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 30
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 29
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 21
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HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете - .hta - HTML Application 1976 20
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Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 13
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 13
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 12
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 12
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 12
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 12
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ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 11
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1717 10
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1888 10
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 10
Plug-in - Плагин - Независимо компилируемый программный модуль 907 10
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2843 10
PDA - Personal Digital Assistant - КПК - Карманный персональный компьютер - H/PC - Handheld PC - Персональный компьютер, удерживаемый в руке 1418 9
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 9
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 9
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 9
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 9
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 9
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 7
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 7
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 7
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2352 7
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 7
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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