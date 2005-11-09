Adobe Macromedia

Macromedia "залатала" критическую уязвимость Flash в SWF-файлах. Специально сконструированный SWF-файл с отсутствующим компонентом вызывает перенаправление выполнения программы на код внутри файла, куда злоумышленник может поместить вредоносный код. Macromedia, а также исследовательские компании ИТ-безопасности Secunia и eEye Digital, присвоили уязвимости статус критической. В eEye заявили, что эксплуатация возможна через Internet Explorer

Adobe купит Macromedia в течение осени Adobe близка к сделке по приобретению Macromedia за $3,4 млрд. Согласие от Департамента юстиции США уже получено. Новая компания станет гигантом программного обеспечения для создания веб-страниц и обработки изображений. Возможно, е

Macromedia "перетряхнула" Studio Компания Macromedia изменила состав новой версии Studio, пакета средств разработки веб-проектов. Она не включит графический редактор FreeHand. Поглощение Macromedia фирмой Adobe, которое планируе

Macromedia поддержит среду разработки Eclipse Macromedia объявила о намерении встроить поддержку создания Flash-приложений в интегрированную среду разработки (IDE) Eclipse — проект с открытым исходным кодом для программирования на Java. Macromedia вступит в Eclipse Foundation и создаст «расширенный инструмент для разработки интернет-приложений нового поколения» под кодовым названием Zorn на базе Eclipse. Главный программист

Adobe приобретает Macromedia Как сообщает Reuters, Adobe Systems заявила в понедельник, что согласилась купить производителя программного обеспечения Macromedia за $3,4 млрд. в акциях. Также Adobe сообщила, что ее выручка и прибыль во втором квартале будут соответствовать верхнему уровню предыдущего прогноза — $0,51-$0,55 в расчете на а

Nokia интегрирует технологию Macromedia Flash в мобильники Компания Nokia и Macromedia подписали соглашение, которое позволит использовать новые версии технологии Macromedia Flash в сотовых телефонах на базе платформы Series 60. Кроме этого, достигнута договорен

Macromedia представила новое решение для мобильных устройств Компания Macromedia представила свою новую разработку ColdFusion MX 7, ориентированную на решение задач современного бизнеса, сообщает Computer Weekly. Среди многообразия функциональных возможностей Col

Macromedia выпустила Flash-плеер для мобильных устройств Компания Macromedia выпустила медиаплеер Flash Lite 1.1 - Flash Player для производителей мобильных телефонов. Разработчики будут работать с Flash Lite 1.1 через пакет разработчика Content Development K

Macromedia опубликовала финансовый отчет за квартал и год шает результаты 2003 года - $336.9 млн. Чистая прибыль при этом составила $14,7 млн., или ¢20 на акцию, за квартал, и $41,5 млн., или ¢60 на акцию, за год. Как отмечает компания, подобных результатов Macromedia добилась благодаря расширению свои интересов в трех основных направлениях – продукты для дизайнеров и разработчиков, деловых клиентов и массового пользователя. Первым предназначались

Macromedia портирует Flash на Linux Компания Macromedia представила планы по улучшению своих продуктов разработки мультимедийных приложений, включая переделку архитектуры технологии Flash Player и подготовку релиза разрабатываемой в насто

Свет увидела новая версия Macromedia Director MX Компания Macromedia представила последнюю версию популярного пакета для Mac OS X и Windows - Macromedia Director MX 2004. В новую версию добавлены новые свойства, в том числе поддержка JavaScript

В Macromedia назначен президент подразделения мобильных устройств Бывший вице-президент по мобильным устройствам корпорации Microsoft Джуа Кристенсен (Juha Christensen) стал президентом бизнес-подразделения мобильных устройств компании Macromedia. Это подразделение занимается в основном продвижением формата Macromedia Flash на мобильный рынок и обеспечением соответствующего контента. Несколько подобных моделей КПК и мо

Macromedia выпустила пакет для интеграции Flash-приложений с разными типами данных Во вторник, 22 апреля, Macromedia объявила о выпуске пакета Macromedia Flash MX Data Connection Kit — инструментария для разработчиков, позволяющего связывать Flash-приложения с различными типами данных &

Macromedia выпускает новый Flash Player для КПК Компания Macromedia закончила разработку Flash Player 6 for Pocket PC - специальной версии Flash-плеера для карманных компьютеров на базе Pocket PC. "Карманная" версия Flash Player 6 по своей функционал

Macromedia переиздает продукты приобретенной компании Presedia Macromedia переиздала два продукта, доставшихся компании вместе с приобретением компании Presedia, под новыми названиями и с “причесанным” интерфейсом. Macromedia Breeze Training (раньше Presedia Express Trainer) позволяет предприятиям заниматься мультимедийным обучением своих сотрудников, давая возможность специалистам внутри компании создава

Macromedia FreeHand MX и Studio MX Plus - уже в России Macromedia объявила о выходе сразу двух новинок FreeHand MX и Studio MX Plus, которые пополнили новейшее поколение продуктов Macromedia MX, облегчающих работу профессиональных дизайнеров. FreeHand MX – решение для создания иллюстраций для печати, интернета и проектов Macromedia Flash. С помощью FreeHand MX про

Создатель Allaire ушел с поста технологического директора Macromedia Технологический директор компании Macromedia Джереми Олейр (Jeremy Allaire) объявил об уходе в отставку после восьми лет работы в компании, носящей его имя - Allaire. Последние два года он проработал в Macromedia после т

Macromedia ColdFusion MX переходит на платформу J2EE IBM и Sun представляют собой обновления, поддерживающие более новые версии этих серверов. Также новинкой является поддержка IBM AIX. В то же время на шоу Macworld, проходящем сейчас в Сан-Франциско, Macromedia расширила свои связи с Apple Computer, сообщив о доступности JRun 4 для "яблочной" ОС. По словам г-на Касты, это подтверждает давнишние отношения компании с Apple. Macromedia

В Macromedia Flash обнаружена "дыра" Уязвимость в системе безопасности широко распространенного проигрывателя Macromedia Flash могла позволить злоумышленникам захватывать контроль над пользовательским ПК, сообщает eEye Digital Security. Специальным образом созданный flash-файл может вызывать ошибку пер

Macromedia предлагает простое средство редактирования веб-страниц тке веб-страниц. Contribute базируется на коде весьма популярного средства создания и управления вeб-контентом DreamWeaver, но основной упор в нем сделан на простоте и удобстве пользования. Например, Macromedia отказалaсь в нем от использования плавающих панелей инструментов и перешла на традиционные выпадающие меню. Интерфейс программы приближен к внешнему облику браузера, но после ввода п

Macromedia объявляет войну багам Компания Macromedia закончила разработку бета-версии Flash Player 6 для ОС Linux. Следует отметить, что Flash 6 Linux Player поддерживает браузер Mozilla 1.1 и все основные нововведения шестой версии

Компания Macromedia анонсировала выход Authorware 6.5 Компания Macromedia объявила о планирующемся выпуске в конце сентября новой версии популярного пакета для разработки интерактивных мультимедийных обучающих приложений Authorware 6.5. Authorware 6.5 - но

Macromedia выпустила набор разработчика В пятницу Macromedia Inc. сообщила о доступности Macromedia MX Developer Resource Kit, том первы

Macromedia будет сертифицировать Flash-специалистов Не секрет, что для многих работодателей и заказчиков одним из критериев профессионализма является наличие соответствующих сертификатов. Теперь дошла очередь и до Flash-специалистов. Компания Macromedia представила на своем сайте подробности по сертификации Flash -разработчиков. Полное название программы - Macromedia Certified Professional Program (MMCP), а тестирование осуще

Macromedia будет сотрудничать с Cognos Macromedia объявила о сотрудничестве с компанией Cognos - мировым лидером в области интеллектуального обеспечения бизнеса. Сотрудничество подразумевает интеграцию продуктов семейства Macromedia MX и Cognos Series 7. Компании-партнеры уже создали образец приложения, совмещающего все преимущества Cognos Web Services и Macromedia Flash, посмотреть которое вы можете здес

"Дыра" в программе Flash Player обнаружена и исправлена Компания Macromedia предупредила пользователей своей популярной программы Flash Player о новой "дыре", которая позволяет злоумышленникам запускать приложения и получать доступ к файлам на диске в систем

HP iPaq будет поставляться с предустановленным Flash Player Компании Macromedia и Hewlett-Packard объявили о соглашении, согласно которому новые КПК iPaq 3950 и 3970 будут поставляться с Macromedia Flash Player 5. Кроме того, стало известно, что Macrom

Macromedia поделилась прогнозами развития интернета В ходе семинара FlashForward 2002, организованного 11 июля корпорацией Macromedia, ведущий разработчик этой компании Кевин Линч (Kevin Lynch) презентовал Macromedia Flash Communication Server MX, мультимедийное серверное решение, поступившее в продажу 09 ию

Macromedia выпустила Flash Communication Server MX Компания Macromedia объявила о выходе Macromedia Flash Communication Server MX - первого сервера, включающего в себя одновременно поддержку совместной работы в реальном масштабе времени, обмен те

SoftLine займется выпуском российского издания Macromedia Web Essentials Компания SoftLine, официальный дистрибьютер Macromedia в России объявила о запуске проекта "Web Essentials на русском языке и в России!". В рамках совместного проекта всемирно известный журнал, посвященный продуктам Macromedia, -

"АНД Проджект" поддерживает Macromedia Специалисты "АНД Проджект" поддержали проведение семинара по новому серверному продукту компании Macromedia - ColdFusion MX, проведенного фирмой Softline, официальным Российским дистрибутором Macromedia. Семинар "ColdFusion MX- новые возможности для создания и развертывания мощных w

SoftLine объявила о начале поставок сервера J2EE-приложений Macromedia JRun4 Компания SoftLine объявила о начале поставок новго сервера J2EE-приложений компании Macromedia. Корпорация Macromedia приняла решение о выпуске своего сервера J2EE-приложений JRun в виде самостоятельного продукта Jrun 4 и 13 мая 2002 года объявила о начале его поставок.

Canon и HI перенесли Macromedia Flash на мобильные телефоны Японские корпорации Canon и HI сообщили о создании технологии показа роликов Macromedia Flash на мобильных телефонах. Программа-"движок" для Flash появится в продаже летом. Она будет поддерживать 4-ю версию системы и показывать до 15 фреймов в секунду на телефонах 2-го

Adobe против Macromedia - 1:0 Adobe Systems выиграла первый раунд в судебной тяжбе против Macromedia. Жюри oкружного cуда штата Делавер определило, что Macromedia нарушила один из патентов Adobe, и обязало нарушителя выплатить $2,82 млн. в качестве компенсации ущерба. В авгус

Число желающих загрузить Flash MX превысило возможности сервера Веб-разработчики не смогли получить новую версию ПО от Macromedia для создания Flash из-за перегруженности сайта компании. Многие покупатели, пытавшиеся приобрести и загрузить Flash MX утром в пятницу, 15 марта, т.е. вскоре после того, как программ

PayPal объявила о внедрении продуктов Macromedia в PayPal Developer Network Платежная система PayPal объявила о внедрении в систему приложений Macromedia Dreamweaver 4 и Dreamweaver UltraDev 4, что, по оценкам представителей системы, позволит веб-разработчикам легко создавать ресурсы электронной коммерции. Напомним, что ранее PayPal в

В середине марта в России будет представлена новая версия пакета Macromedia Flash MX Корпорация Macromedia объявила о выпуске Macromedia Flash MX, новой версии среды разработки Macromedia Flash, которая является одним из популярных инструментов создания графического наполнен

Adobe бросает вызов Macromedia Новым версиям GoLive и LiveMotion, которые были анонсированы еще в начале этого года, придется побороться за место под солнцем с продуктами от Macromedia, разработчиком Flash - нынешнего лидера среди анимационных инструментов - и DreamWeaver, занимающего ведущие позиции на рынке профессиональных специализированных систем для создания

Macromedia JRun сертифицирован под J2EE 1.3 Компания Macromedia объявила о том, что разработанный ею сервер приложений успешно прошел тест на совместимость с платформой Java 2 Enterprise Edition (J2EE) 1.3 компании Sun Microsystems. Это означает,