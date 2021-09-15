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Adobe Macromedia FreeHand

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


15.09.2021 Microsoft представила новые функции для поддержки гибридной работы 1
17.10.2005 Adobe купит Macromedia в течение осени 1
09.08.2005 Macromedia "перетряхнула" Studio 1
13.02.2003 Macromedia FreeHand MX и Studio MX Plus - уже в России 2
21.10.2002 VIA приобрела шведскую фирму Freehand 2
13.06.2002 SoftLine займется выпуском российского издания Macromedia Web Essentials 1
01.10.2001 SoftLine продлит срок действия программы "Сделаем Web лучше!" до 31 декабря 1
05.07.2001 Macromedia и "СофтЛайн" объявили о начале маркетинговой программы "Cделаем web лучше!" 2
16.11.2000 Macromedia планирует выпуск программного обеспечения для ОС Mac X 1
30.08.2000 Corel представила пакет программ CorelDRAW 10 Graphics Suite 1
25.08.2000 Macromedia начала поставки Flash 5 1

Публикаций - 12, упоминаний - 15

Adobe Macromedia FreeHand и организации, системы, технологии, персоны:

Adobe Macromedia 219 9
Microsoft Corporation 25775 5
Softline - Софтлайн 3743 4
Adobe Systems 1597 3
Apple Inc 13156 2
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 2
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
Oracle Corporation 7074 2
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 337 2
OpenText - Micro Focus - Novell 880 2
OpenText - Micro Focus - Borland - Inprise - Inspire 250 2
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 1
Autodesk 639 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 1
Corel Corporation 341 1
Formosa Plastics Group - VIA Technologies 320 1
Broadcom Inc - Avago Technologies - Avago Technologies - LSI Corporation - LSI Logic - Calimetrics - C-Cube Microsystems 145 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 1187 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 2
W3C - SVG - Scalable Vector Graphics - язык разметки масштабируемой векторной графики 167 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете - .hta - HTML Application 1976 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7062 1
GIF - Растровый формат графических изображений - GIF-анимация 478 1
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 481 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 1
Машинное зрение - FRT - Facial Recognition Technology - Face Detection - Технология распознавания лица - Лицевая биометрия 702 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 1
DSP - Digital Signal Processor - Процессор цифрового сигнала - Digital Signal Processing - Технология обработки цифровых сигналов 356 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 1
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1764 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2721 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 1
Web development - Веб-разработка 313 1
Машинное зрение - Видеоаналитика - Распознавание жестов - Жестовый интерфейс - Управление жестами - Gesture Recognition - Gesture Interface - Gesture control 1177 1
CSS - Cascading Style Sheets - каскадные таблицы стилей 115 1
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 557 8
Adobe Dreamweaver - Adobe Macromedia Dreamweaver 72 6
Adobe Fireworks - Adobe Macromedia Fireworks 21 6
Adobe Macromedia ColdFusion 36 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 2
Adobe Macromedia Studio MX 6 2
Adobe Macromedia Shockwave 39 1
Google Android 15244 1
Apple macOS 2419 1
Microsoft Windows 16882 1
Oracle Java - язык программирования 3469 1
Apple Siri - Голосовой помощник 441 1
Microsoft Teams - MS Teams 670 1
Microsoft Office 365 1042 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 857 1
Mozilla Firefox - браузер 1951 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 652 1
Microsoft Visio - MS Visio 194 1
Autodesk AutoCAD 376 1
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 1
Corel - CorelDRAW Graphics Suite - графический редактор 113 1
Microsoft Silverlight - Smooth Streaming 167 1
Microsoft Teams Rooms 11 1
Microsoft Whiteboard 15 1
Apple Final Cut Pro - Final Cut Pro X 58 1
Adobe Illustrator 136 1
Adobe Premiere 117 1
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 481 1
Microsoft Viva 9 1
MIRO - RealtimeBoard - платформа для совместной работы распределенных команд (в том числе при дистанционной работе отдельных сотрудников) 107 1
Corel R.A.V.E. 2 1
Corel Web Image Optimizer 1 1
Adobe Macromedia UltraDev 9 1
Lucidspark 1 1
Зверев Сергей 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Япония 13807 1
Швеция - Королевство 3782 1
Европа Восточная 3138 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Италия - Итальянская Республика 4508 1
Франция - Французская Республика 8177 1
Украина 7928 1
Испания - Королевство 3840 1
Португалия - Португальская Республика 956 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 4
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 1
Тендер - НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 259 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 1
Английский язык 7030 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1799 1
Web design - Веб-дизайн 119 1
Silicon Strategies 45 1
Inquirer 463 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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