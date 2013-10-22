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Google Android 4.1-4.3.1 Android Jelly Bean

Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean

СОБЫТИЯ

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22.10.2013 Explay анонсировал два новых смартфона на Android 4.2

lay Alto имеет двухъядерный процессор Cortex-A7 с частотой 1.2 Ггц, четырехдюймовый TFT-дисплей, ОС Android 4.2 Jelly Bean, две видеокамеры (3 и 0,3 Мп) и поддерживает работу 2-х активных сим-к
29.07.2013 Почему Google взялась за ум: первый взгляд на Android 4.3 и Google Nexus 7 II. СКРИНШОТЫ

инкой мы с вами не сможем. Следующее новшество касается будущих поколений устройств. Этим новшеством является разрешение UltraHD (известное как 4K, 4096х2160 пикселей), поддержку которого получила ОС Android 4.3 в расчете на будущее – вероятно. В дополнение к этому ОС теперь содержит новую категорию DPI (точек на дюйм), называемую XXXHDPI (Extra Extra Extra High Definition). Напоследок поде
25.07.2013 Google представил новую версию Android и новый планшет. ФОТО

сия Jelly Bean (Android 4.1) была выпущена в июне 2012 г. К основным нововведениям в новой версии - Android 4.3 - в компании отнесли: появление ограниченных профилей, поддержки Bluetooth Smart

27.05.2013 Explay представил бюджетный 7-дюймовый двухъядерный планшет на Android 4.1

Surfer 7.04 – это бюджетная модель c диагональю 7 дюймов c разрешением 1024x600 пикселей. Новинка оснащена двухъядерным процессором AmLogic 8726 MX, с тактовой частотой 1.5 Ггц, работает на платформе Android 4.1, имеет 512 МБ оперативной памяти и 8 ГБ встроенной для хранения контента, с возможностью расширения до 32 ГБ. Планшет оснащен двумя видеокамерами 2,0 Мп и 0,3 Мп, а также встроенным
12.03.2013 Android 4.1 на 250 дюймах

ктроники осваивают выпуск новых телевизоров с функцией SmartTV, их китайские коллеги решили сделать следующий шаг – и выпустили домашний кинопроектор с компьютером, работающим на операционной системе Android 4.1. Устройство получило имя DroidBeam Projector, оно оснащено источником света LED 120W светимостью 3000 люмен. Световой поток проектора отображает картинку размером от 25 до 250 дюймо
26.12.2012 Владельцы HTC One S получили обновление до Android 4.1

Компания HTC приступила к выпуску обновления до Android 4.1.1 Jelly Bean для смартфона HTC One S, сообщает Android Police. Производитель начал с европейских стран - в них пользователи первыми получат новую прошивку. Помимо новой версии ОС, п
05.12.2012 Android 4.2 против Windows Phone 8: провал или точечное попадание?

oid не претерпевал кардинальных изменений уже достаточно давно. В этом он схож с таковым у iOS: иконки и виджеты на рабочем столе плюс список приложений. Полезным новшеством обновленной Jelly Bean (а Android 4.2 называют так же, как и 4.1) является поддержка нескольких профилей, что дает возможность пользоваться одним смартфоном нескольким людям. Главное, что это происходит без перезагрузки
07.11.2012 Планшет Acer Iconia Tab A701 и Android 4.1.1: обзор обновленного флагмана

екордным - 680 грамм. Можно утверждать, что это самый «плотный» флагман из представленных на рынке. Android Jelly Bean на планшете: Acer Iconia Tab A701 одним из первых обзавелся новейшей верси
06.11.2012 Первый взгляд на Android 4.2 и супер-планшет Samsung Google Nexus 10

ут ли разработчики о чем-то действительно новом, или же просто «скопипастили» текст из пресс-релиза Android 4.1. Рабочий стол планшета под управлением Android 4.2 В общем, такая вот получилась

08.10.2012 Perfeo 9706-IPS: планшет с 9,7-дюймовым дисплеем, на базе Android 4.1

вис» представила планшетный компьютер Perfeo 9706-IPS, оснащенный 9,7-дюймовым IPS-дисплеем (1024 x 768) и 2-ядерным процессором Rockchip RK3066 с частотой 1,5 ГГц. Устройство базируется на платформе Android 4.1 Jelly Bean, дополненной пакетом приложений от «Яндекса». Поддерживается установка игр и приложений из каталога Google Play. На борту Perfeo 9706-IPS имеются 1 ГБ оперативной памяти

31.08.2012 Первые тестовые ФОТО: Samsung Galaxy Note 2 и Samsung Galaxy Camera

едующей неделе), было одним из первых, приуроченных к берлинской выставке IFA 2012. В этом материале мы расскажем вам о первом впечатлении от смартфона Samsung Galaxy Note 2 и первой в мире камеры на Android 4.1 Samsung Galaxy Camera. Samsung Galaxy Note 2 - главная сенсация международной выставки IFA 2012  Начало рассказа спикера компании о Samsung Galaxy Note 2 зрители встретили овациями,
27.08.2012 Домовой на Android 4.1

ользования.   Устройство называется Ubi, оно использует процессор ARM Cortex-A8 с частотой 800 мегагерц и укомплектовано 1 гигабайтом рабочей памяти. Работает Ubi под управлением операционной системы Android 4.1. Для начала использования компьютер нужно подключить к розетке электросети, для чего на задней стороне корпуса у него находится стандартный штекер. После подключения Ubi с помощью в
09.07.2012 Два самых важных обновления новой ОС: обзор Google Android 4.1 Jelly Bean

ощных гаджетов, которые можно уже сравнить по производительности со стационарным компьютером. Коллеги из Engadget резюмируют новую ОС кратко: «Это тот же ICS, только лучше». Вот о том, что же стало в Android 4.1 лучше, чем в 4.0, мы сегодня и расскажем. Стоила ли эта овчинка выделки? Все выше, выше и выше Да, официальные лица сообщают, что новый Android стал быстрее, им удалось повысить FPS
28.06.2012 Android научился читать мысли

ерживало Android Beam. Связка, подчеркнули в Google, занимает не более одной секунды. Обновление до Android 4.1 Jelly Bean для смартфонов Google Nexus S, Samsung Galaxy Nexus и планшета Motorol

Публикаций - 481, упоминаний - 552

Google Android 4.1-4.3.1 и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11065 151
Google LLC 12690 127
Apple Inc 13156 104
HTC Corporation 1512 60
LG Electronics 3735 54
Sony 6739 48
MediaTek - Ralink 595 44
Nvidia Corp 4002 43
Huawei 4677 40
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 36
Fly - Explay - Эксплей 243 36
Microsoft Corporation 25775 35
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 35
Lenovo Group 2447 30
Yandex - Яндекс 9216 29
Qualcomm Technologies 1974 26
Acer Group - Acer Inc 2776 24
Meta Platforms - Facebook 4621 18
Intel Corporation 12811 18
ZTE Corporation 800 16
X Corp - Twitter 2938 15
Fly 214 14
Amazon Inc - Amazon.com 3277 12
Sharp Corporation 1062 12
iconBIT 39 10
МегаФон 10742 10
ASBIS Prestigio Solutions - Prestigio International 230 10
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 9
Lenovo Motorola 3566 9
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 9
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 934 8
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 266 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 8
Toshiba Corporation 2980 8
Dropbox 527 8
Treelogic 41 7
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 7
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 7
Wexler 61 7
Xiaomi - Сяоми 2232 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 9
Россети Ленэнерго 1699 9
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 7
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Евросеть 1421 5
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 286 4
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 4
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов - BSI MS - BSI Management Systems 141 4
Белый Ветер 365 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 3
Carl Zeiss AG 307 3
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 3
Резонанс НПП 407 2
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 2
eBay Inc 1640 2
Почта России ПАО 2370 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 2
Kickstarter 136 2
Hyundai Motor Company 436 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 2
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 2
Inditex S.A. - Индитекс - сеть магазинов - Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull&Bear, Stradivarius, Uterqüe 39 2
Starbucks 91 2
Совкомбанк Совесть 279 2
Tata Motors - Jaguar Cars 126 2
Верный - торговая сеть 326 2
TripAdvisor 41 2
Barnes & Noble 171 1
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Swarovski AG 74 1
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