Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean

Explay анонсировал два новых смартфона на Android 4.2 lay Alto имеет двухъядерный процессор Cortex-A7 с частотой 1.2 Ггц, четырехдюймовый TFT-дисплей, ОС Android 4.2 Jelly Bean, две видеокамеры (3 и 0,3 Мп) и поддерживает работу 2-х активных сим-к

Почему Google взялась за ум: первый взгляд на Android 4.3 и Google Nexus 7 II. СКРИНШОТЫ инкой мы с вами не сможем. Следующее новшество касается будущих поколений устройств. Этим новшеством является разрешение UltraHD (известное как 4K, 4096х2160 пикселей), поддержку которого получила ОС Android 4.3 в расчете на будущее – вероятно. В дополнение к этому ОС теперь содержит новую категорию DPI (точек на дюйм), называемую XXXHDPI (Extra Extra Extra High Definition). Напоследок поде

Google представил новую версию Android и новый планшет. ФОТО сия Jelly Bean (Android 4.1) была выпущена в июне 2012 г. К основным нововведениям в новой версии - Android 4.3 - в компании отнесли: появление ограниченных профилей, поддержки Bluetooth Smart

Explay представил бюджетный 7-дюймовый двухъядерный планшет на Android 4.1 Surfer 7.04 – это бюджетная модель c диагональю 7 дюймов c разрешением 1024x600 пикселей. Новинка оснащена двухъядерным процессором AmLogic 8726 MX, с тактовой частотой 1.5 Ггц, работает на платформе Android 4.1, имеет 512 МБ оперативной памяти и 8 ГБ встроенной для хранения контента, с возможностью расширения до 32 ГБ. Планшет оснащен двумя видеокамерами 2,0 Мп и 0,3 Мп, а также встроенным

Android 4.1 на 250 дюймах ктроники осваивают выпуск новых телевизоров с функцией SmartTV, их китайские коллеги решили сделать следующий шаг – и выпустили домашний кинопроектор с компьютером, работающим на операционной системе Android 4.1. Устройство получило имя DroidBeam Projector, оно оснащено источником света LED 120W светимостью 3000 люмен. Световой поток проектора отображает картинку размером от 25 до 250 дюймо

Владельцы HTC One S получили обновление до Android 4.1 Компания HTC приступила к выпуску обновления до Android 4.1.1 Jelly Bean для смартфона HTC One S, сообщает Android Police. Производитель начал с европейских стран - в них пользователи первыми получат новую прошивку. Помимо новой версии ОС, п

Android 4.2 против Windows Phone 8: провал или точечное попадание? oid не претерпевал кардинальных изменений уже достаточно давно. В этом он схож с таковым у iOS: иконки и виджеты на рабочем столе плюс список приложений. Полезным новшеством обновленной Jelly Bean (а Android 4.2 называют так же, как и 4.1) является поддержка нескольких профилей, что дает возможность пользоваться одним смартфоном нескольким людям. Главное, что это происходит без перезагрузки

Планшет Acer Iconia Tab A701 и Android 4.1.1: обзор обновленного флагмана екордным - 680 грамм. Можно утверждать, что это самый «плотный» флагман из представленных на рынке. Android Jelly Bean на планшете: Acer Iconia Tab A701 одним из первых обзавелся новейшей верси

Первый взгляд на Android 4.2 и супер-планшет Samsung Google Nexus 10 ут ли разработчики о чем-то действительно новом, или же просто «скопипастили» текст из пресс-релиза Android 4.1. Рабочий стол планшета под управлением Android 4.2 В общем, такая вот получилась

Perfeo 9706-IPS: планшет с 9,7-дюймовым дисплеем, на базе Android 4.1 вис» представила планшетный компьютер Perfeo 9706-IPS, оснащенный 9,7-дюймовым IPS-дисплеем (1024 x 768) и 2-ядерным процессором Rockchip RK3066 с частотой 1,5 ГГц. Устройство базируется на платформе Android 4.1 Jelly Bean, дополненной пакетом приложений от «Яндекса». Поддерживается установка игр и приложений из каталога Google Play. На борту Perfeo 9706-IPS имеются 1 ГБ оперативной памяти

Первые тестовые ФОТО: Samsung Galaxy Note 2 и Samsung Galaxy Camera едующей неделе), было одним из первых, приуроченных к берлинской выставке IFA 2012. В этом материале мы расскажем вам о первом впечатлении от смартфона Samsung Galaxy Note 2 и первой в мире камеры на Android 4.1 Samsung Galaxy Camera. Samsung Galaxy Note 2 - главная сенсация международной выставки IFA 2012 Начало рассказа спикера компании о Samsung Galaxy Note 2 зрители встретили овациями,

Домовой на Android 4.1 ользования. Устройство называется Ubi, оно использует процессор ARM Cortex-A8 с частотой 800 мегагерц и укомплектовано 1 гигабайтом рабочей памяти. Работает Ubi под управлением операционной системы Android 4.1. Для начала использования компьютер нужно подключить к розетке электросети, для чего на задней стороне корпуса у него находится стандартный штекер. После подключения Ubi с помощью в

Два самых важных обновления новой ОС: обзор Google Android 4.1 Jelly Bean ощных гаджетов, которые можно уже сравнить по производительности со стационарным компьютером. Коллеги из Engadget резюмируют новую ОС кратко: «Это тот же ICS, только лучше». Вот о том, что же стало в Android 4.1 лучше, чем в 4.0, мы сегодня и расскажем. Стоила ли эта овчинка выделки? Все выше, выше и выше Да, официальные лица сообщают, что новый Android стал быстрее, им удалось повысить FPS