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Google Android 4.1-4.3.1 Android Jelly Bean

Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean


22.10.2013 Explay анонсировал два новых смартфона на Android 4.2
29.07.2013 Почему Google взялась за ум: первый взгляд на Android 4.3 и Google Nexus 7 II. СКРИНШОТЫ
25.07.2013 Google представил новую версию Android и новый планшет. ФОТО
27.05.2013 Explay представил бюджетный 7-дюймовый двухъядерный планшет на Android 4.1
12.03.2013 Android 4.1 на 250 дюймах
26.12.2012 Владельцы HTC One S получили обновление до Android 4.1
05.12.2012 Android 4.2 против Windows Phone 8: провал или точечное попадание?
07.11.2012 Планшет Acer Iconia Tab A701 и Android 4.1.1: обзор обновленного флагмана
06.11.2012 Первый взгляд на Android 4.2 и супер-планшет Samsung Google Nexus 10
08.10.2012 Perfeo 9706-IPS: планшет с 9,7-дюймовым дисплеем, на базе Android 4.1
31.08.2012 Первые тестовые ФОТО: Samsung Galaxy Note 2 и Samsung Galaxy Camera
27.08.2012 Домовой на Android 4.1
09.07.2012 Два самых важных обновления новой ОС: обзор Google Android 4.1 Jelly Bean

Публикаций - 477, упоминаний - 540

Google Android 4.1-4.3.1 упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 9723 153
Google LLC 10932 125
Apple Inc 11184 105
HTC Corporation 1491 64
LG Electronics 3538 55
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Twitter 2696 15
Fly 203 13
Sharp Corporation 1042 12
Amazon Inc - Amazon.com 2801 12
ASBIS Prestigio Solutions 223 10
Lenovo Motorola 3503 10
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Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 436 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 654 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1769 2
Hyundai Motor 339 2
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 224 2
Верный - торговая сеть 257 2
eBay Inc 1597 2
Открытие ФК - Банк Открытие 2833 2
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Starbucks 86 2
AliExpress 380 2
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МТС - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - МТС банк - МТС Финтех 343 2
Airbus Group - Airbus Industries 221 1
Porsche Design GmbH 23 1
Tesla Motors 337 1
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Судебная власть - Judicial power 2090 1
CNIPA - China National Intellectual Property Administration - Китайское бюро патентов - Китайское национальное управление интеллектуальной собственности 6 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6047 16
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Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11503 238
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Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11282 219
Аккумулятор электрический - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8525 211
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Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 5648 167
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2411 161
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79147 157
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6172 145
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4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5989 118
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2735 101
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9319 94
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USB micro 941 90
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Тыловая камера 364 70
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Каннские львы - международный фестиваль производителей рекламы 9 1
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JD.com 618 Shopping Festival 72 1
The Next Web - ежегодная серия конференций 83 1
Black Hat - Конференция 78 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 333 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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