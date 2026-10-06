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Индексная книга (каталог) CNews*
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WABetaInfo

СОБЫТИЯ


06.10.2026 WhatsApp* начал бойкот старых iPhone и смартфонов на Android. Нельзя будет даже зайти в аккаунт 1
10.07.2024 В WhatsApp* появится суперполезная и нужная функция, о которой многие мечтают. Россиян к ней тоже допустят 1
09.03.2023 WhatsApp внедрит три невероятной пользы функции, которые пользователи ждут годами 1
09.02.2023 В WhatsApp встроят бесплатную суперфишку, за которую Telegram берет деньги 1
14.11.2022 В WhatsApp появится суперполезная «фишка», скопированная с Telegram. Пользователи ждут ее годами 1
23.05.2022 Миллионы владельцев iPhone останутся без WhatsApp по прихоти разработчиков 1
21.04.2022 WhatsApp заблокирует россиянам часть функций и снова станет платным. Но не для всех 1
09.03.2021 WhatsApp оставит без связи пользователей старых iPhone 1
16.09.2020 WhatsApp начал самовольно и без разбора выкидывать людей из групповых чатов. Проблема не решена 1
25.08.2020 В WhatsApp появится архиполезная «фишка», которую ждут миллионы пользователей 1
10.04.2019 WhatsApp выйдет для iPad отдельным приложением. Понадобилось 10 лет 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

WABetaInfo и организации, системы, технологии, персоны:

Telegram Group 3007 8
Meta Platforms - Facebook 4634 6
Google LLC 12803 4
Apple Inc 13285 3
Meta Platforms 187 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3386 1
МегаФон 10942 1
X Corp - Twitter 2942 1
Microsoft Corporation 25874 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16137 1
Xiaomi - Сяоми 2286 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9570 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5070 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5768 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3093 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5473 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 408 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9613 10
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27167 6
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8606 4
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны - Google Android коммуникаторы 1288 3
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2844 3
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7960 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33933 3
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2800 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10328 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2315 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9433 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7437 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9693 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13146 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3642 2
Голосовые сообщения - Voice messages - Голосовое SMS - Voice SMS 359 2
Речевые технологии - VoiceTech - STT - S2T - Speech-to-text - Транскрибация - Технология преобразования речи в текст - Transcribe - Стенография, стенограмма - "расшифровка" (транскрибирование) аудиозаписей - Голосовой набор текста 183 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6690 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4707 1
АОН - технология Автоматического Определения Номера - CLI - Calling Line Identification 343 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3233 1
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4787 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26571 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14891 1
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2496 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3274 1
Proxy-server - Прокси-сервер 349 1
Phablet - Фаблет - от phone телефон и tablet планшет - смартфон, размер которого между размером смартфона и планшета - Планшетофон - Tablet phone - Смартфонопланшет - Смартбук - Smartbook 537 1
Фотокамеры - Портретный режим - Portrait mode 288 1
Instant Messenger Corporate Secure - Защищенные корпоративные мессенджеры - Корпоративные коммуникации - Безопасное общение в мессенджерах 310 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13609 1
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1755 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9399 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6841 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8487 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35866 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15556 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28579 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2377 1
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10167 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1296 10
Google Android 15372 8
Apple iOS 8656 8
Apple iPhone - серия смартфонов 7708 5
Rakuten Viber 669 3
Statista 267 3
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 2
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 481 2
Apple iPad 4023 2
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 976 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1056 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5277 1
Google Android 3 - Android Honeycomb 208 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 933 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3590 1
Apple macOS 2470 1
Microsoft Windows 17020 1
Apple - App Store 3151 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2127 1
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 282 1
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Google Android 11 - Android Red Velvet Cake 228 1
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 1
Google Android 12 - Android Snow Cone 125 1
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Apple iPad mini 431 1
Apple Touch ID 300 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1641 1
Meta - Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 177 1
Linux KaiOS - Мобильная операционная система 17 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 595 1
Apple iPod Touch 747 1
Meta Platforms - WhatsApp Business 24 1
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Jobs Steve - Джобс Стив 1036 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 372 1
Хинштейн Александр 148 1
Свинцов Андрей 55 1
Россия - РФ - Российская федерация 168464 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55085 2
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1259 1
Испания - Королевство 3850 1
Португалия - Португальская Республика 959 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1895 2
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Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11766 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8323 1
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Металлы - Золото - Gold 1261 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1907 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3817 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4674 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9158 1
Известия ИД 789 2
Newsbytes News Network 379 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11597 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1322 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
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