Индексная книга (каталог) CNews*
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WABetaInfo
СОБЫТИЯ
Публикаций - 11, упоминаний - 11
WABetaInfo и организации, системы, технологии, персоны:
|Telegram Group 3007 8
|Meta Platforms - Facebook 4634 6
|Google LLC 12803 4
|Apple Inc 13285 3
|Meta Platforms 187 1
|Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3386 1
|МегаФон 10942 1
|X Corp - Twitter 2942 1
|Microsoft Corporation 25874 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16137 1
|Xiaomi - Сяоми 2286 1
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9570 1
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5070 1
|Дуров Павел 329 4
|Jobs Steve - Джобс Стив 1036 1
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 372 1
|Хинштейн Александр 148 1
|Свинцов Андрей 55 1
|Россия - РФ - Российская федерация 168464 7
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55085 2
|Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1259 1
|Испания - Королевство 3850 1
|Португалия - Португальская Республика 959 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1477371, в очереди разбора - 724225.
Создано именных указателей - 202407.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1477371, в очереди разбора - 724225.
Создано именных указателей - 202407.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.