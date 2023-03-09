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WhatsApp внедрит три невероятной пользы функции, которые пользователи ждут годами

WhatsApp для Android и iOS получит возможность отключать звук при входящих звонках с неизвестных номеров и автоматически удалять давно «просроченные» групповые чаты, посвященные, например, давно прошедшему мероприятию. Вместе с этим в мессенджере появится расширенный редактор текста с поддержкой новых шрифтов.

WhatsApp станет лучше

Разработчики мессенджера WhatsApp готовятся внедрить в него три новые функции, которые сделают процесс пользования им в разы более удобным. По информации профильного портала WABetaInfo, все они доступны в бета-версии сервиса, но пока нет точных данных о сроках завершения их тестирования и внедрения в стабильную сборку приложения.

Первая функция направлена на упрощение пользования WhatsApp и избавление от многочисленных «одноразовых» групповых чатов. К таким может относиться, например, группа по сбору средств на подарки коллегам по случаю гендерных праздников.

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Фото: © Amin Moshrefi / Фотобанк Unsplash
Все изменения, которые готовят разработчики, сделают WhatsApp полезнее. Так бывает не всегда

Вторая новая возможность позволит раз и навсегда решить вопрос с нежелательными звонками, которые, к тому же, могут таить в себе опасность. Наконец, третье нововведение – это расширенная кастомизация процесса общения, включающая, помимо прочего, поддержку новых шрифтов.

Прощайте, «мусорные» чаты

В WhatsApp сравнительно недавно появился таймер сообщений в личных чатах, позволяющий автоматически удалять всю переписку в заданные интервалы времени. Скоро эта функция распространится и на групповые чаты, хотя и с небольшими изменениями.

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Фото: WABetaInfo
Больше никакого нужного удаления ненужных групп в ручном режиме

В обозримом будущем пользователи WhatsApp смогут устанавливать период, по истечении которого групповой чат будет очищен и удален из перечня переписок. Это позволит, к примеру, не висеть годами в списках участников группы, посвященной турпоездке или коллективному походу в кинотеатр, которые давным-давно состоялись. Новая настройка даст возможность создавать временные многопользовательские чаты и устанавливать срок их «жизни»

Лишние звонки ни к чему

Бета-версия WhatsApp обзавелась функцией автоматической «блокировки» входящих звонков с неизвестных номеров. Это не полноценный антиспам, но потенциально очень полезная опция для тех, кому регулярно звонят незнакомцы с рекламными или сомнительными предложениями.

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Фото: WABetaInfo
Спам не пройдет

Нововведение заглушает звук звонка от людей, чьи номера не внесены в список контактов. Таким образом, пользователь не будет отвлекаться на них, и в результате шанс нарваться на очередного спамера или, того хуже, на мошенника, резко снизится.

Сами звонки при этом не пропадут бесследно – информацию о них WhatsApp занесет в общую историю вызовов. За счет этого всегда можно будет увидеть, кто звонил и когда, и перезвонить, если ожидался звонок, скажем, от нового клиента или сотрудника.

Тюнинг интерфейса

Третье нововведение касается редактора текста. Разработчики намерены встроить в WhatsApp поддержку новых шрифтов – по данным WABetaInfo, это будут, по меньшей мере, Courier Prime, Damion, Exo 2 и Morning Breeze.

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Фото: WABetaInfo
Работать с текстом станет проще

Дополнительно WhatsApp обзаведется настройками выравнивания текста и цвета его фона. Все это пригодится при встраивании текста в видеоролики, GIF-анимацию и статичные изображения. При отправке обычного текста эти опции тоже будут доступны – например, настройка цвета фона под текстом пригодится, когда понадобится выделить важные моменты в длинном сообщении.

Доступ для всех

Все перечисленные новшества специалисты нашли в различных бета-сборках WhatsApp для iOS и Android. Это дает основания полагать, что в будущем функции получат версии сервиса для обеих мобильных платформ. Намереваются ли разработчики внедрять ее в настольную версию WhatsApp, неизвестно.

В погоне за трендом на супераппы
Цифровизация

Но нельзя не заметить, что в последние месяцы темпы интеграции новых «фишек» в WhatsApp увеличились в несколько раз. Некоторые из тех функций, что появились в нем в недавнем прошлом, пользователи ждали годами – например, в январе 2023 г. WhatsApp обзавелся поддержкой прокси-серверов, наличие которой еще в 2018 г. помогло Telegram пережить блокировку в России.

В феврале 2023 г. авторы WhatsApp подсмотрели у Telegram еще одну не менее полезную особенность – они начали работать над функцией преобразования голосовых сообщений в текст. Для многих пользователей она окажется суперполезной, так как аудиосообщения ненавидят очень многие – их невозможно прослушать в людных местах без гарнитуры, плюс некоторые собеседники говорят тихо, медленно и невнятно. К тому же в WhatsApp эта функция, в отличие от Telegram, будет бесплатной.

Евгений Черкесов

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