В WhatsApp встроят бесплатную суперфишку, за которую Telegram берет деньги

В WhatsApp появится бесплатная и полностью автономная функция автоматического преобразования голосовых сообщений в текст. Она нужна сотням миллионов людей, всей душой ненавидящих голосовые сообщения. Аналогичная функция есть в Telegram, но она платная, и для ее работы мессенджер отправляет аудиозаписи на серверы Google.

Крайне полезное новшество

Мессенджер WhatsApp в обозримом будущем научится автоматически преобразовывать голосовые сообщения в удобную текстовую форму, пишет профильный портал WABetaInfo. Разработчики внедрили эту функцию в тестовую сборку с индексом 444837289, а финальная сборка должна получить номер 2.23.3.73.

Функция, с высокой долей вероятности, будет очень востребована, поскольку голосовые сообщения – это одна из самых ненавистных возможностей современных мессенджеров. Их прослушивание отнимает больше времени, в сравнении тем, что уходит на прочтение сообщения того же содержания. К тому же послушать их можно не всегда и не везде – например, слушать личное голосовое сообщение, находясь на работе или в общественном месте, не всегда этично. Качество записи тоже может страдать из-за внешних шумов или невнятной дикции автора сообщения.

Зачем платить, когда можно не платить

Функция Speech-to-Text – не новая в мессенджерах. Аналогичную опцию всем желающим предлагает Telegram, хотя и не бесплатно. Преобразование голосовых сообщений в текстовые – это прерогатива платной версии мессенджера, активируемой покупкой ежемесячной подписки Telegram Premium. Как сообщал CNews, она появилась летом 2022 г., хотя до этого Telegram с момента своего запуска в 2013 г. был полностью бесплатным. Более того, Павел Дуров, создатель мессенджера, обещал, что он останется таковым навсегда и при любом раскладе.

Фото: © Фотобанк PxHere WhatsApp регулярно копирует идеи у Telegram. Иногда получается очень хорошо

По информации WABetaInfo, разработчики WhatsApp решили не брать пример с Дурова и предложить пользователям читать голосовые сообщения «без SMS и регистрации», то есть даром. Никаких платных подписок WhatsApp внедрять пока не планирует, тем более, что в начале своего пути он уже был платным, после чего авторы отказались от этой модели распространения.

Взять лучшее и усовершенствовать его

Отличительной особенностью новой функции WhatsApp является то, что она полностью автономна. Для превращения голоса в текст мессенджеру не нужно передавать аудиозапись на сторонний сервер и затем выгружать оттуда текстовую ее форму.

Вся «магия» будет осуществляться непосредственно на пользовательском устройстве. За счет чего разработчики добились этого, пока неизвестно, то Telegram поначалу отправлял голосовые сообщения в интернет для их «расшифровки», не уведомляя при этом пользователя, что чревато утечкой персональных данных. Притом он отправлял их не на свои серверы, а прямиком в американскую компанию Google.

Когда ждать

WABetaInfo не сообщает сроков релиза функции, которая упростит жизнь сотням миллионов людей по всему миру. Но, как показывает практика, сейчас временной промежуток между появлением какого-нибудь новшества в бета-версии мессенджера и его реализацией в стабильной сборке сильно сократился.

Фото: WABetaInfo Пример работы новой функции WhatsApp

Один из недавних примеров – это интеграция поддержки прокси-серверов на тот случай, если WhatsApp попадет под блокировку в той или иной стране, которая появилась в бета-версии мессенджера в конце 2022 г. и отправилась «на золото» спустя пару недель. Пользователи отныне могут указать адрес необходимого им прокси-сервера и продолжить общаться WhatsApp без каких-либо ограничений.

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Эту функцию авторы WhatsApp, как ни странно, тоже подсмотрели у Telegram. Но если «расшифровку» голосовых сообщений они скопировали менее чем за год, то на интеграцию поддержки прокси им потребовалось почти пять лет.

Telegram умеет работать с прокси-серверами с 2018 г. Этот навык помог ему без труда пережить блокировку в России, случившуюся в апреле 2018 г. и продлившуюся до июня 2020 г.

В то же время не следует ждать появления функции превращения голоса в текст в настольной версии WhatsApp в сколько-нибудь скором будущем. Как правило, она получает все новшества по остаточному принципу и с очень большим запозданием. Как пишет WABetaInfo, первыми новую «фишку» получат мобильные версии мессенджера – для Apple iOS и Google Android.

Новшество может укрепить лидерство WhatsApp, которое постепенно начинает расшатываться. Например, в январе 2023 г. Telegram впервые в истории опередил WhatsApp по объему трафика в России. Аналитики прогнозируют, что в 2023 г. сервис обгонит WhatsApp и по количеству активных аккаунтов. Сейчас Telegram используют 40% аудитории Рунета, и доля продолжает стремительно расти, чем WhatsApp похвастаться не может.

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В мире, стоит признать, ситуация в корне иная. WhatsApp – непревзойденный лидер по количеству пользователей, коих у него на начало 2023 г. было около 2,4 млрд (статистика TechCrunch). У Telegram их почти в пять раз меньше – 500 млн.