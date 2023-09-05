Речевые технологии - VoiceTech - STT - S2T - Speech-to-text - Транскрибация - Технология преобразования речи в текст - Transcribe

Получите все материалы CNews по ключевому слову
СОБЫТИЯ
|05.09.2023
|
BSS ускорила STT в речевой аналитике в 5 раз
BSS ускорила STT в речевой аналитике в 5 раз. Ускорение позволит экономить клиентам порядка 1 млн руб. на
|29.09.2021
|Как наученная миллиардами фраз речевая аналитика повышает выручку компаний уже сегодня
|10.06.2021
|
Алексей Любимов -
Речевая аналитика нужна всем компаниям, желающим удержать своих клиентов
|26.08.2020
|
В Word появилась функция, упрощающая жизнь миллионам. Видео
ft интегрировала в текстовый редактор Word функцию «расшифровки» (транскрибирования) аудиозаписей – Transcribe. Приложение научилось переводить записи диалогов в текст с возможностью его послед
|22.03.2019
|«Билайн» внедрил речевую аналитику и распознавание речи в центрах обслуживания
|24.11.2009
|
Россия становится акционером индийского оператора MTS
Российское правительство получило разрешение на выкуп 20% дополнительно выпущенных акций индийского сотового оператора Sistema Shyam Teleservices (STT, работает под торговой маркой MTS-India). В ответ на соответствующий запрос Совета по продвижению иностранных инвестиций (СПИИ) положительные резолюции дали Департамент телекоммуникаций Инд
|24.04.2007
|
STT Group перешла на новую версию Microsoft Dynamics NAV
Отраслевое решение на базе Microsoft Dynamics NAV для международной девелоперской корпорации STT Group консультационная группа АТК создала еще в 2003 году. Создание решения с учетом специфики инвестиционного бизнеса заняло 3 месяца. Отметим, что STT Group является активным игрок
|24.01.2007
|
Samsung выпустила Bluetooth-навигатор
Компания Samsung Electronics начала поставки на корейский рынок Bluetooth-навигатора STT-D370, подключаемого к мобильным телефонам через Bluetooth. В нем также реализованы такие технологии, как Transport Protocol Experts Group (TPEG) и T-DMB (мобильное телевидение). Samsung
|28.10.2004
|
STT Group внедрила систему Microsoft Navision
Консультационная группа АТК завершила проект по внедрению системы Microsoft Navision в инвестиционном холдинге STT Group. Проект проводился в несколько этапов. На первом этапе было проведено комплексное исследование деятельности холдинга. На основе анализа полученной информации, специалисты АТК предложи
