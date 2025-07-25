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Microsoft Garage
УПОМИНАНИЯ
Microsoft Garage и организации, системы, технологии, персоны:
|Microsoft Corporation 24967 4
|Россия - РФ - Российская федерация 151279 1
|США - Калифорния 4688 1
|США - Калифорния - Пало-Альто - Palo Alto 165 1
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Ключевых фраз выявлено - 1374081, в очереди разбора - 748503.
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