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Microsoft Garage


УПОМИНАНИЯ


25.07.2025 Microsoft отказалась от прав на один из своих товарных знаков в России 1
16.10.2021 Как управлять несколькими ПК с одной мышью и клавиатурой 1
26.08.2020 В Word появилась функция, упрощающая жизнь миллионам. Видео 1
21.06.2017 Microsoft представила Dictate для голосового набора текста в Microsoft Office 1
14.09.2015 Microsoft захватывает Android: Поглощен популярный разработчик 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Microsoft Garage и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24967 4
Y Combinator - венчурный фонд 52 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15809 2
Речевые технологии - VoiceTech - STT - S2T - Speech-to-text - Транскрибация - Технология преобразования речи в текст - Transcribe - "расшифровка" (транскрибирование) аудиозаписей - Голосовой набор текста 67 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26344 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11695 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4444 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30974 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14126 1
Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1090 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4250 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7845 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17501 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2091 1
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3520 1
Drag&Drop - Drag’n’Drop - Drag-and-drop - Способ оперирования элементами интерфейса в интерфейсах пользователя 231 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3600 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12481 1
Оповещение и уведомление - Notification 5031 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16448 1
Домашний кинотеатр - Home cinema - Микротеатр 959 1
WAV - Waveform Audio File Format 527 1
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3946 1
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1552 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 2112 1
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны 1061 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14721 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5129 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24935 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4302 1
Microsoft Outlook 1425 3
Microsoft Office 3857 2
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 780 2
Microsoft Windows 16037 1
Samsung SVR-диктофон 459 1
Microsoft - 6Wunderkinder GmbH - Wunderlist 4 1
Microsoft Office 365 962 1
Microsoft Office OneNote - Microsoft OneNote 186 1
Google Android 14393 1
Apple iOS 8033 1
Linux OS 10381 1
Microsoft Windows 10 1827 1
Microsoft Windows 7 1988 1
Apple macOS 2150 1
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 474 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1422 1
HPE Synergy 59 1
Microsoft Windows Server 2003 571 1
Microsoft Translator 10 1
Google Play - Google Store - Android Market 3376 1
Amazon Echo - Amazon Dot - Amazon Tap 92 1
Larson-Green Julie - Ларсон-Грин Джули 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 151279 1
США - Калифорния 4688 1
США - Калифорния - Пало-Альто - Palo Alto 165 1
Английский язык 6789 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7543 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2847 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11224 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5313 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30697 1
Business Insider - Бизнес инсайдер 247 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1232 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1374081, в очереди разбора - 748503.
Создано именных указателей - 179129.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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