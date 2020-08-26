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В Word появилась функция, упрощающая жизнь миллионам. Видео

Интернет Веб-сервисы Техника
, Текст: Эльяс Касми

В веб-версии редактора Word из состава Microsoft 365 появился инструмент транскрибирования речи в текст. Поддерживаются как монологи, так и диалоги с указанием числа участников беседы. Word может переводить произнесенные слова в текст «на лету» или обрабатывать заранее созданные аудиозаписи.

Word стал умнее

Корпорация Microsoft интегрировала в текстовый редактор Word функцию «расшифровки» (транскрибирования) аудиозаписей – Transcribe. Приложение научилось переводить записи диалогов в текст с возможностью его последующего редактирования. Над нововведением специалисты Microsoft работали несколько лет – впервые оно было анонсировано еще в 2019 г., но в доступную обычным потребителям версию Word ее добавили только сейчас.

Для запуска функции необходимо нажать кнопку «Диктовать» (Dictate) в строке меню, а затем в выпадающем списке нужно выбрать пункт «Транскрибировать» (Transcribe).

На момент публикации материала нововведение было доступно в веб-версии Word для пользователей сервиса Microsoft 365 (раньше он назывался Office 365). Microsoft реализовала поддержку только английского языка, но это ограничение временное – специалисты работают над внедрением других языков, хотя и не раскрывают конкретные сроки. Также до конца 2020 г. Transcribe появится в мобильной версии Word.

Чему научился Word

Word умеет преобразовывать речь в текст «на лету» – для этого в нем предусмотрена возможность записи разговора. Также можно загружать в него уже готовые записи, но пока только в форматах wav, mp3, m4a и mp4. В этом случае на преобразование может потребоваться несколько минут, в зависимости от размера загружаемого файла и длительности самой беседы.

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С новой функцией Word больше не нужно использовать сторонние приложения для распознавания речи

Функция распознавания текста Transcribe основана на облачных технологиях Microsoft и использует алгоритмы искусственного интеллекта. Результат ее деятельности можно сохранять в отдельном документе Word или копировать в уже имеющиеся. Также система умеет распознавать голоса нескольких собеседников и помечать их, но пока это работает только для двух человек.

Итоговый текст диалога может содержать ошибки, и Word позволяет устранить их вручную. Например, если кликнуть на ту или иную часть текста, приложение автоматически воспроизведет соответствующий фрагмент записи, притом сможет сделать это с замедленной скоростью.

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Microsoft постаралась максимально упростить работу с инструментом транскрибирования

Использовать новую «фишку» Microsoft можно будет, к примеру, если потребуется вставить текст точную цитату из интервью, записанного на диктофон. Также она может упростить процесс дословной записи речи или, к примеру, лекции в вузе.

Без ограничений не обошлось

По состоянию на 26 августа функция Transcribe в веб-версии Word работала далеко не на полную мощность. Помимо того, что она распознает лишь английскую речь, она также не может обработать файл весом более 200 МБ, если речь идет о загружаемых пользователями записях.

Пример работы Word Transcribe

Однако самое серьезное ограничение связано с длительностью распознаваемых диалогов, что пока исключает Transcribe из списка инструментов тех, кто профессионально занимается переводом (транскрибирования) аудиозаписей разговоров в текст. Word может расшифровать не более пяти (5) часов диалогов, притом в месяц.

Обойти это ограничение пока никак нельзя. Даже нет возможности купить дополнительные часы за деньги, как и научить Word работать с файлами весом свыше 200 МБ.

Развитие имеющихся возможностей

Инструмент Transcribe стал дополнением к функции Dictate, которую можно обнаружить в том же выпадающем списке. Она была добавлена в состав Microsoft 365 еще в июне 2017 г. и была создана в рамках экспериментальной программы Microsoft Garage, поощряющей сотрудников Microsoft работать над проектами, которые им интересны, даже если они не связаны с их основной деятельностью.

Название Dictate полностью отражает суть функции – с ее помощью пользователь может надиктовывать записи в Word, а также в OneNote, PowerPoint и Outlook. После диктовки речь транскрибируется в текст, который в дальнейшем можно редактировать. На момент запуска Dictate, в отличие от Transcribe, поддерживал 20 наиболее распространенных языков и имел возможность перевода текста на 60 языков, притом в реальном времени.



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