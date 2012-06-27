Samsung SVR-диктофон

Обзор Prology Latitude T-703: самый качественный TFT-ридер раться, хочет ли он разбираться, знает ли он что ему надо? Хотя Prology Latitude T-703 в ряду других устройств с TFT-экраном функциональностью своей выделяется (книги, графика, аудио, видео + радио и диктофон). Но для начала разберемся, какие требования можно было бы предъявить к букридеру? Цветной дисплей имеет целый ряд преимуществ - Prology Latitude позволяет просматривать любой медиа-ко

Boss выпустила новый цифровой диктофон для музыкантов Компания Boss анонсировала компактный цифровой диктофон. Модель Micro BR BR-80 предназначена для профессионального применения музыкантами. Устройство внешне напоминает гитарный тюнер в силу компактных размеров и веса. Питание осуществляется

Grundig показала первый в мире Bluetooth-диктофон Компания Grundig анонсировала выход модели Digta 7. Это первый в мире диктофон профессионального уровня, который может работать с Bluetooth. Смысл разработки состоит в том, что файлы можно передавать по Bluetooth на совместимое устройство, например, на компьютер

Диктофон с 5 микрофонами Создан специальный диктофон, оснащенный сразу 5 микрофонами. Новинка называется Zoom H2 SD.

Olympus показала топовый диктофон Компания Olympus анонсировала новый диктофон в модельном ряде серии LS - LS-3. Как и остальные модели этой серии, новинка обеспечивает запись в формате РСМ 96 кГц/24 бита. LS-3 сменяет устройство LS-11, но при этом он в два раза

Olympus выпустила диктофон с видеокамерой Компания Olympus разработала модель диктофона со встроенной видеокамерой. Устройство умеет записывать звук в PCM и видеопоток в Full HD. Диктофон Olympus LS-20M позволяет вести запись 24-битного звука в PCM-кодеке с частотой 96 кГц, а также одновременно снимать видео и редактировать его. Два микрофона и объектив камеры находятся

Создан диктофон с системой поворотных микрофонов лоняться на произвольный угол. Запись производится в форматах MP3, WAV, и BWF, дополнительно можно активировать эффект ревербрации и шумоподавление. Устройство достаточно компактно – при весе в 125 г диктофон имеет габариты 55 x 141 x 26 мм. В нем есть ЖК-экран, слот для карт памяти microSD/microSDHC, поддержка USB 2.0. Время автономной работы устройства составляет 17.5 часов. Создан дик

В Японии выпущен самый энергоэкономичный диктофон ыми микрофонами (слева, справа и по центру), позволяющими вести монофоническую и стереофоническую запись звука. В диктофоне есть 2 Гб встроенной памяти, поддержка карт памяти microSD и SDHC до 32 Гб. Диктофон умеет записывать в линейном качестве PCM (WAV-формат) с 16-битным звуком и частотой дискретизации 44.1 кГц и в формате MP3. В нем также присутствует встроенная система шумоподавления н

Zoom – это диктофон High-End класса и не нужен, но так, на всякий случай, вдруг сгодится, да и просто приятно обладать такой крутой штукой. Одни любят коллекционировать телефоны, другие цифровые фотоаппараты, а кто-то диктофоны. Данный диктофон явно не из простых. Одноименный с нашим порталом диктофон Zoom H4n настоящий High-End среди диктофонов. Он поможет вам и надиктовать свои мысли, и записать то, что может произой

Ritmix анонсировал свой первый цифровой диктофон явила о скором появлении на российском рынке своего первого цифрового диктофона RR-500. Устройство будет продаваться с объемом памяти от 512 МБ до 4 ГБ в двух цветовых решениях: черном и серебристом. Диктофон будет обладать различными функциями: активация записи голосом, FM-радио, аудиоплеер, подключение к компьютеру через USB-порт, воспроизведение музыки в различных форматах с возможностью

Новый диктофон от Philips с функцией шифрования Новый диктофон Digital Pocket Memo 9600 оснащен уникальной системой шифрования звука в реальном времени и функцией доступа к файлам по паролю. Диктофон имеет систему голосового управления (в т

Диктофон от Sanyo: запись звука в CD-качестве Компания Sanyo анонсировала диктофон со сложным названием Xacti ICR-PS285RM. Новинка предназначается для записи звука в высоком, сравнимом с CD, качестве в формате MP3/PCM. Объем внутренней памяти диктофона составляет 2 Г

Sony представила новый компактный диктофон е имеет встроенного микрофона, а запись производится с помощью направленного микрофона, закрепляемого снаружи. Устройство оснащено 256 МБ памяти и позволяет записать до 150 часов звуковой информации. Диктофон Sony ICD-B50 Благодаря скромным характеристикам, ICD-B50 имеет компактные габаритные размеры — 34,6 х 109,5 х 18 мм и вес — 65 граммов. Питание устройства осуществляется от д

Выбор ZOOM.CNews: Пять лучших цифровых диктофонов 130 $ 3 Edic-Mini B7-280 32 Мб 4 ч. 40 мин. 8 г. 150 $ 4 Panasonic RR-US360 16 Мб 8 ч. 62 г. 80 $ 5 Samsung SVR-S820 16 Мб 8 ч. 20 мин. 62 г. 80 $ Выбор ZOOM.CNews (июнь 2005) Пленка или цифра?

Olympus представил портативный WMA-диктофон а V-11, позволяющего записывать аудио в формате WMA. Новинка расширяет серию Voice Treck, имеющую память объемом 64 МБ. Благодаря особенной конструкции модель может использоваться как USB-накопитель. Диктофон питается от одной батарейки типа ААА. Размеры устройства составляют 94x40x15,1 мм. Вес равняется 54 грамма. В зависимости от степени компрессии можно записать от 4 до 27 часов аудиоинф

Marantz представил диктофон для профессионалов Компания Marantz, представила на рыке профессиональный диктофон PMD671. Двухканальная модель поддерживает аудио форматы MP3 и WAV. Запись осуществляется на картах памяти CF и MicroDrive. Новинка укомплектована USB-интерфейсом. Примечательной особен

R-09: миниатюрный диктофон от Edirol Компания Edirol представила на рынке свой новый диктофон — R-09. Модель работает с картами памяти формата SD и поддерживает файлы стандарта AV/MP3. Устройство оборудовано встроенным стереодинамиком и интерфейсом для подключения внешнего

Выбор ZOOM.CNews: пять лучших коммуникаторов й балл). Выбор ZOOM: Мультимедиа и управление Место Модель Мультимедиа(max 3) Клавиатура(max 2) Сумма баллов 1 palmOne Treo 650 - Полифонический динамик - MP3-плеер - Стерео-выход - Стерео динамики - Диктофон, встроенный микрофон - Подключение гарнитуры - Виброзвонок - Фотокамера(3) Есть(2) 5 2 HP iPAQ hw6515 - Полифонический динамик - MP3-плеер - Стерео-выход - Диктофон, встроенный

Выбор ZOOM.CNews: десятка лучших КПК чших КПК. Рейтинг экранов и мультимедийных функций Экран (max 4) Мультимедиа (max 4) 1 Fujitsu-Siemens Pocket Loox 720 480x640 точек 3,58'' (4) - Полифонический динамик - MP3-плеер - Стерео-выход - Диктофон, встроенный микрофон - Фотокамера - Встроенный Flash Disk (4) 2 HP iPAQ hx4700 480x640 точек 4,0" (4) - Полифонический динамик - MP3-плеер - Стерео-выход - Диктофон, встроенный

Sony выпустила диктофон с записью изображений Компания Sony представила диктофон ICD-CX50 с функцией записи изображений. Новинка имеет 1,3-мегапиксельную камеру и 1,2-дюймовый ЖК-экран, а также вращающийся объектив. Максимальное разрешение фотографий составляет 128

DaiNet RVR FM 250: диктофон с FM-радио Компания Royaks представила новинку: диктофон DaiNet RVR FM 250/ 550/ 1050 на 256, 512 МБ и 1 ГБ соответственно. Управление осуществляется джойстиком, для быстрого перехода в меню предназначена специальная кнопка. Если диктофон

Sanyo анонсировала диктофон с жестким диском Компания Sanyo Electric разработала диктофон с 1-дюймовым жестким диском - HDR-B5GM. В новинке применен 5 ГБ винчестер от компании Seagate. Это позволяет сохранить, по заявлению компании, 693 часа музыки низкого качества. Есть 4

Seagate и Sanyo представили диктофон на основе винчестера дер в производстве жёстких дисков для бытовой электроники, и Sanyo Technosound представили новую модель диктофона Sanyo, укомплектованную однодюймовым жёстким диском Seagate ST1 Series 5 ГБ. Цифровой диктофон обеспечивает до 346 часов голосовой записи, отличается компактностью и весит всего 93 граммов. Новый диктофон может также использоваться и как цифровой музыкальный плеер и как у

Российский диктофон попал в книгу рекордов Гиннеса Диктофон российской компании «Телесистемы» Edic-mini А2М занесен в книгу рекордов Гиннеса как самый маленький диктофон в мире. Размеры модели составляют 43x36x3 мм, а вес – 8 граммов. Тем не менее, диктофон имеет металлический корпус и литий-ионный аккумулятор. Время непрерывной работы в режиме

D-Pro DR-M1800 - cовременный цифровой диктофон ск – он был 80 мм диаметром, что как-то непривычно, но для малогабаритной коробки он подходил идеально. При дальнейшем рассмотрении оказалось, что все идущее в комплекте находит себе применение. Если диктофон через аудио кабель подсоединить к телефонному адаптеру, а его в свою очередь через телефонный кабель к телефону (шнур от телефонной розетки втыкается в адаптер), то мы получим самое на

Beatsounds EVR-150 - диктофон с отличной акустикой поставки, но доступны опционально, зарядное устройство и пульт управления. Беглый взгляд на Beatsounds EVR-150 и комплектацию его поставки подтверждают, что первоначальное предназначение устройства - диктофон, и лишь во вторую очередь это MP3-плеер со встроенным FM-радио. Внутри и снаружи Выглядит Beatsounds EVR-150 очень стильно. Размеры устройства 56х84х9,8 мм, сложите 25-30 визитных карт

Edic-mini - руссские миниатюрные цифровые диктофоны Компания ”Телесистемы” представила цифровые диктофоны Edic-Mini для записи голосовых сообщений в диапазоне частот 300-3400 Гц во встроенную флэш-память (кроме модели SM. Диктофон исполнения SM использует внешнюю флэш-память: карты SmartMedia объёмом до 128 МБ). Записанные сообщения можно прослушивать с помощью наушника и сохранять в компьютере в виде стандартны

Daisy DM334FM - цифровая камера, MP3-плеер, диктофон и радио в одном корпусе представила на российском рынке новинку – цифровую камеру DM334FM. Как и предыдущие многофункциональные устройства этой серии, DM334FM совмещает в себе не только цифровой фотоаппарат, но и MP3-плеер, диктофон и функции веб-камеры. Достоинство новой модели – встроенный радиоприёмник. Камера DM334FM имеет 3,34-мегапиксельную матрицу, цветной ЖК-экран и 4-кратное цифровое увеличение. В цифровы

Cenix - новая серия многофункциональных цифровых диктофонов совых сообщений до 36,5 часов. С помощью диктофона можно слушать радио – есть встроенный FM-тюнер с мировым частотным диапазоном, возможность аудиозаписи с FM-тюнера на внутреннюю память, эквалайзер. Диктофон может работать до 18 часов от одного комплекта батареек ААА. Поддерживаемые форматы звукозаписи ADPCM / MP3 Встроенная Flash-память VR-H580: 128 M; VR-H560: 64 M Время записи / дикт

Digitex МР-309 - MP3-плеер, диктофон и флэш-диск в одном устройстве На российский рынок началась поставка комбо-плееров Digitex МР-309 128 Мб. Это многофункциональное устройство, содержащее в себе MP3-плеер, диктофон и флэш-диск объемом 128 Мб для переноса данных - текстов, графики, МР3-файлов и др. Диск вмещает до 8 часов звуковой информации или 128 минут музыки в формате МР3 при оцифровке 128 бит

Ravemetal CardRec - аудиоплеер-диктофон размером с визитку еры 9,8x77x54 мм и вес 55 г, что позволяет хранить его вместе с визитными карточками. Он проигрывает файлы форматов MP3, WMA и ADP. Благодаря встроенному микрофону, его также можно использовать и как диктофон. Плеер имеет USB-интерфейс для подключения к компьютеру и линейный вход, используя который, можно записывать в цифровом формате аудиопотоки с любых проигрывателей. CardRec имеет 128 МБ

Диктофон и камера в миниатюрном корпусе ки, которые дополнят звуковой репортаж, а также 16 Мб встроенной памяти, на которую записывается полученная информация - 250 фотоснимков с разрешением 640х480 пикселей или до 3 часов звуковых данных. Диктофон работает от 2 батарей ААА. Изображения и голосовые записи можно сортировать по папкам (2 папки по 100 сообщений - для записей и отдельная папка для снимков), а жидкокристаллический экр

Daytek представила цифровой диктофон VR-880 ния пауз во время разговора, а также удобное управление колесиком типа Jog. Дизайн диктофона VR-880 выполнен в виде ручки в прочном алюминиевом корпусе. Специально предусмотренный режим HOLD защищает диктофон от самопроизвольного включения при случайном нажатии кнопки. Вы можете выбрать режим записи, отвечающий Вашим требованиям к качеству звука и длительности сообщения (до 8,5 часов). Нажа