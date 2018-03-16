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Ершова Элеонора



16.03.2018 «Код безопасности»: 2/3 компаний опасаются ущерба от своего админа виртуальной инфраструктуры 1
27.11.2017 «Код безопасности»: российские компании выделяют на защиту сетей 11% ИТ-бюджета 1
08.04.2011 Дмитрий Назипов: Для бизнеса облака – это лишь интегрированное и виртуализированное ПО 1
14.10.2010 ИТ в ТЭК: энергетики требуют гарантий эффективности и безопасности 1
14.12.2009 Новый подход к аутсорсингу снизит затраты торговых компаний 1
16.11.2009 Банки расширяют границы аутсорсинга 1
10.07.2009 ИТ-аутсорсинг в России: подъем на фоне удешевления? 1
02.07.2009 Российские call-центры учатся быть эффективными 1
26.06.2009 Интерес к BPM-проектам продиктован быстрой окупаемостью? 1
17.06.2009 Российские законодатели не дадут ИБ-рынку притормозить 1
03.06.2009 MS Axapta 2009 вышла в тяжелые времена 1
19.05.2009 Долгосрочные ИТ-стратегии отложены до лучших времен 1
17.04.2009 Что мешает электронному документообороту в России? 1
06.04.2009 Поможет ли ITSM выжить ИТ-отделам? 1
25.03.2009 Кризисное мышление: нужна ли российским компаниям СОА? 1
26.02.2009 Энергетики делают выбор между ИТ-аутсорсингом и инсорсингом 1
06.02.2009 Вышел новый SAP Business Suite 7 1
27.11.2008 ИТ-аутсорсинг в России: что кризис даст рынку? 1
14.10.2008 ERP-рынок: бизнес-реалии изменились 1
10.10.2008 ИКТ в госсекторе: приказано ускоряться 1
07.10.2008 Кому нужна СОА в России 1
06.10.2008 Россия: HP готовит SAP-удар 1
04.08.2008 «1С» достала Oracle по доле рынка в России 1
14.07.2008 Кадровый SaaS в России: попытка №2 2
04.07.2008 SaaS: Microsoft запускает аренду ПО через "Синтерру" 2
12.05.2008 «АйТи» создала БОССа 1
26.02.2008 Основатели Skype купили 30% российского стартапа 1
30.01.2008 ERP: машиностроение подсело на "1С" 1
20.01.2008 «Газпром» сделает себе апгрейд 1
17.12.2007 CNews Forum 2007: какой будет ИТ-Россия завтра? 1
08.10.2007 SAP покупает Business Objects 1
05.04.2007 «Систематика» купила TopS BI 1
20.02.2007 Эксперты об ИТ в энергетике: напряжение растет 1
26.12.2006 Billing. IT Telecom: круг сжимается 1
26.07.2006 Пресс-конференция академика РАЕН С.Ковалевского 1
26.06.2006 Россия побеждает в гонке ИТ-вооружений 1
08.06.2005 Главные деньги Samsung приносят девушки 1
31.01.2005 Корейцы учат русских делать "раскладушки" 1
14.01.2005 Nokia 2600 - вариант качественной связи 1

Публикаций - 39, упоминаний - 41

Ершова Элеонора упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 3551 11
Oracle Corporation 3915 10
4447 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 6181 3
Акадо Телеком - Комкор 711 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 7171 2
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 346 2
Microsoft Corporation 13761 2
Код Безопасности 365 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7121 1
МойСклад - Логнекс 85 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 5196 1
Синтерра - Synterra 722 1
Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 259 1
Arbyte - Арбайт Компьютерз 64 1
Летограф - Letograf 80 1
Software AG & IDS Scheer 149 1
Verysell Проекты - Verysell Project 54 1
ПМСофт 38 1
ETegro Technologies - ЕТегро Текнолоджис 59 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4428 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 225 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 797 2
Газпромбанк - ГПБ 720 1
Кордиант - Cordiant - ранее Сибур-Русские шины 33 1
ТНК-ВР Холдинг 197 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6227 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1770 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1011 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3420 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2279 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11006 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 421 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1135 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1348 1
Microsoft Windows 10 7677 2
Код Безопасности - vGate 42 1
Dr.Web Enterprise Security Suite 120 1
Microsoft Excel 606 1
Aladdin eSafe 7 1
Алкснис Виктор 56 2
Храмцовская Наталья 40 1
Богатов Антон 75 1
Россия - Российская федерация - РФ 65396 22
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 9275 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 20462 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 17811 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 6851 4
Европа 4531 3
Казахстан - Республика 3102 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 9071 2
Испания - Королевство 1498 1
Узбекистан - Республика 974 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1372 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 613 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 723 1
Россия - СФО - Республика Алтай 759 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Петрозаводск 185 1
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 273 1
Швеция - Королевство 943 1
Финляндия - Финляндская Республика 971 1
Польша - Республика 998 1
Турция - Турецкая республика 1092 1
Бразилия - Федеративная Республика 1298 1
Азия - Азиатский регион 1831 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1705 1
Украина 4125 1
Франция - Французская Республика 2622 1
Германия - Федеративная Республика 4513 1
Европа Восточная 2042 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2817 1
Беларусь - Белоруссия 2389 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 6811 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2392 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 79 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 883 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2359 23
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2005 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 881407, в очереди разбора - 784574.
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