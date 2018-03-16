Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Ершова Элеонора
Публикаций - 39, упоминаний - 41
Ершова Элеонора упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Microsoft Windows 10 7677 2
|Код Безопасности - vGate 42 1
|Dr.Web Enterprise Security Suite 120 1
|Microsoft Excel 606 1
|Aladdin eSafe 7 1
|Алкснис Виктор 56 2
|Храмцовская Наталья 40 1
|Богатов Антон 75 1
|CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2392 1
|ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 79 1
|ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 883 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2005 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 881407, в очереди разбора - 784574.
Создано именных указателей - 46901.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 881407, в очереди разбора - 784574.
Создано именных указателей - 46901.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru