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Востокцемент

Востокцемент

«Востокцемент» — промышленная группа на Дальнем Востоке России, которая производит строительные материалы на собственной сырьевой базе. В составе компании – три цементных завода полного цикла, щебёночные предприятия и мобильные дробильно-сортировочные комплексы. Производство включает центральный склад и сотни маленьких складов — отдельных небольших помещений для уникальных товаров с разными типами хранения.


12.02.2025 «Корус Консалтинг» помог «Востокцементу» перейти с Microsoft Dynamics 365 CRM на BPMSoft 3
15.05.2024 «КОРУС Консалтинг» представил новый бренд «Бустрейд» — B2B-портал для оптовых клиентов 1
26.04.2023 Итоги 2022 г. ГК «Корус консалтинг»: выручка от ИТ-услуг и реализации собственных продуктов выросла на 18% 1
06.04.2023 ГК «Корус консалтинг» внедрит «1С:WMS» на складах «Востокцемента» 4
05.12.2022 «Корус консалтинг» расширила функциональность онлайн-портала для контрагентов «Востокцемента» 3
23.11.2021 «Востокцемент» запустил цифровую трансформацию в партнерстве с «Корус консалтинг» 2
24.04.2020 ГК «Корус консалтинг» помогла автоматизировать продажи в «Востокцементе» 2
23.05.2018 Экс-мэр Владивостока из тюрьмы призвал не пользоваться Android: он прослушивается органами 2
15.02.2017 Softline проанализировала использование ПО Microsoft в «Востокцементе» 1
25.12.2012 «Востокцемент» автоматизирует рабочие места руководства на базе Docsvision 3
03.06.2009 MS Axapta 2009 вышла в тяжелые времена 1
17.10.2007 «АНД Проджект» автоматизирует бюджетирование в «Востокцементе» 2
29.06.2007 DocsVision внедрят в «Востокцементе» 2

Публикаций - 13, упоминаний - 27

Востокцемент и организации, системы, технологии, персоны:

Корус Консалтинг ГК 1222 7
8256 4
1С-Битрикс - Bitrix 581 2
Восток АйТи Сервис 2 2
Microsoft Corporation 24656 2
Docsvision - ДоксВижн 1008 2
Apple Inc 12132 1
Ростелеком 9732 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 591 1
Softline - Софтлайн 2837 1
АйТи 1370 1
SAP SE 5280 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 336 1
Корус Консалтинг - LAMACON - Logistics and Mathematics Consulting 8 1
KeepRise - Кипрайз 5 1
ТехИндустрия 2 1
Спасскцемент 3 3
ВБЩЗ - Владивостокский бутощебеночный завод 2 2
Теплоозерскцемент - Теплоозерский цементный завод 3 2
Газпром нефть 620 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1091 1
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 138 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 199 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 240 1
INARCTICA - Русское море ГК - Русская аквакультура 11 1
Нарьянмарнефтегаз 10 1
НСПК - Национальная система платежных карт 817 1
РЖД - Российские железные дороги 1910 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 1
Галамарт - Галастор - Пыжикофф - сеть магазинов товаров для дома 13 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 856 1
GFG - Lamoda - Купишуз 165 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 461 1
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 101 1
ВТБ Лизинг 68 1
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 81 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 262 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 206 1
Zentiva - Зентива Фарма 4 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 465 1
ЭКО-Культура АПХ - Агропромышленный холдинг 6 1
Global CIO - Глобал Си Ай Оу 61 1
СПК - Сталепромышленная компания 11 1
UMS holding - Akkermann - Akkermann Cement - Аккерманн Цемент - Южно-уральская горно-перерабатывающая компания, ЮУГПК - Ахангаранцемент 10 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3146 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 332 1
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Google Android 14041 1
Корус Консалтинг - Korus CRM 4 1
Microsoft SAM - Microsoft Software Asset Management 25 1
Microsoft Office Excel 1200 1
Microsoft Office Word 776 1
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