Востокцемент
«Востокцемент» — промышленная группа на Дальнем Востоке России, которая производит строительные материалы на собственной сырьевой базе. В составе компании – три цементных завода полного цикла, щебёночные предприятия и мобильные дробильно-сортировочные комплексы. Производство включает центральный склад и сотни маленьких складов — отдельных небольших помещений для уникальных товаров с разными типами хранения.
Востокцемент и организации, системы, технологии, персоны:
|ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3146 1
|ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 332 1
|Бар-Бирюкова Мария 95 2
|Кожаева Оксана 2 2
|Гич Дмитрий 1 1
|Гурская Ольга 13 1
|Лушников Андрей 1 1
|Пушкарев Андрей 1 1
|Пушкарев Игорь 5 1
|Крутских Сергей 7 1
|Зайцева Анна 69 1
|Ершова Элеонора 67 1
|Городецкий Петр 25 1
|Жданов Сергей 28 1
|Григорьев Юрий 3 1
|Погребников Кирилл 1 1
|Семенов Александр 146 1
|Фатин Михаил 1 1
|Хамидулин Эльдар 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145017 7
|Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1578 4
|Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2676 2
|Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1175 1
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