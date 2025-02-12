«Востокцемент» — промышленная группа на Дальнем Востоке России, которая производит строительные материалы на собственной сырьевой базе. В составе компании – три цементных завода полного цикла, щебёночные предприятия и мобильные дробильно-сортировочные комплексы. Производство включает центральный склад и сотни маленьких складов — отдельных небольших помещений для уникальных товаров с разными типами хранения.