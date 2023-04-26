Итоги 2022 г. ГК «Корус консалтинг»: выручка от ИТ-услуг и реализации собственных продуктов выросла на 18%

В 2022 г. большинство проектов касались миграции на российские решения и комплексной перестройки ИТ-ландшафта, а самыми востребованными услугами стали ИТ-консалтинг и заказная разработка.

По итогам 2022 г. выручка «Корус консалтинг» составила почти 5,6 млрд руб. Группа компаний нарастила долю ИТ-услуг и собственных продуктов в общей структуре выручки с 54% до 86%. По сравнению с 2021 г. доходы от реализации ИТ-услуг и собственных цифровых решений выросли на 18% и составили более 4,8 млрд руб. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус консалтинг».

Наиболее активный рост показали направления: «1С» (более 80%) – это внедрение решений «1С:ERP», «1С:Управление холдингом», «1С:ERP УХ», «1С:WMS», «1С:Зарплата и управление персоналом» и других продуктов российского вендора, корпоративные порталы (+79%) и CRM (+14%), системная интеграция и ИТ-аутсорсинг (+68%). Бурный рост продаж показал собственный продукт компании, зарегистрированный в реестре отечественного ПО, - low/no code платформа «Авандок» (+139%). Также «Корус консалтинг» реализовал ряд проектов, связанных с внедрением аналитических решений, – выручка этого направления по итогам 2022 года составила почти 1,4 млрд руб.

Средний чек по компании вырос на 10-15% в зависимости от направления, а количество проектов увеличилось на 10%. Отраслевая структура проектов не изменилась: транспорт и логистика (более 40% от общей выручки), промышленность, розничная торговля и электронная коммерция, фармацевтика и финансы.

Среди крупнейших клиентов: «Аскона», «Востокцемент», «БФТ-холдинг», «Галамарт», «ЕВРАЗ ТК», «Зентива фарма», торговая сеть «Пятерочка», холдинг «ЭКО-культура», Familia, Lamoda и др. Также группа компаний продолжила многолетнее сотрудничество с «ВТБ лизинг», «Газпром нефть», «О’кей», «Первая грузовая компания», торговым домом «Петрович», ОАО «РЖД», «Магнит» и др.

Импортозамещение ПО

С уходом зарубежных вендоров резко вырос спрос на решения, способные заместить западный софт, а также на комплексные ИТ-услуги, касающиеся миграции данных, пересмотра ИТ-стратегии и разработки новой целевой ИТ-архитектуры. Поэтому большинство проектов касались миграции на отечественное ПО (как cloud, так и on-premises).

Основные требования клиентов при переходе на новый софт – оперативность и четкое соблюдение сроков. Их особенно сложно реализовать при миграции базовых учетных систем. Однако в 2022 г. появились примеры таких проектов. Так, «Корус консалтинг» завершил проект для фармацевтической компании «Зентива фарма» по переходу с SAP на «1С» за 1,5 месяца.

В рамках работы над импортозамещением цифровых продуктов компания приступила к разработке цифровой логистической платформы. Решение позволит заместить зарубежные WMS-продукты и обеспечить бизнесу независимость от иностранных поставщиков. На разработку платформы «Корус консалтинг» получил грант Российского фонда развития информационных технологий на сумму более 99 млн руб.

Собственные продукты и бренды

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Одним из приоритетов «Корус консалтинг» остается разработка собственных ИТ-продуктов и брендов. Компания позиционирует себя, как платформу для старта и развития новых ИТ-бизнесов. В 2022 г. ГК «Корус консалтинг» создала две дочерние компании: LAMACON, которая специализируется на логистическом консалтинге и математическом моделировании цепей поставок, и MONS, профиль которой – ИТ-интеграция и аутсорсинг.

В качестве самостоятельных бизнесов начали работать три стартапа, созданные внутри компании – это сервис KeepRise для автоматизации ценообразования, облачная платформа для создания B2B-портала Sellty и решение для управления продажами на маркетплейсах Union–marketplace. Также в 2022 г. компания зарегистрировала в реестре отечественного ПО собственный продукт – корпоративный портал K-Team.

«Несмотря на внешнюю ситуацию, мы оцениваем итоги 2022 г. позитивно. Главные показатели бизнеса, на которые мы смотрим, – прибыль и маржинальность – продемонстрировали хороший прирост. Кроме того, нам удалось нарастить долю от продаж ИТ-услуг – это ключевое для нас направление. Таких результатов удалось добиться за счет трех факторов. Во-первых, клиентам в связи с резкими изменениями на рынке требовался именно ИТ-консалтинг. Нужно было пересматривать ИТ-стратегии, продумывать целевую ИТ-архитектуру, планировать программу проектов – а это основная наша экспертиза. Во-вторых, наши клиенты понимают ценность ИТ для бизнеса и не останавливали проекты на длительный срок. Дополнительно вырос интерес к цифровизации со стороны не только коммерческих компаний, но и государства и госкорпораций, что позволило нам усилить присутствие в этом сегменте. И, в-третьих, мы провели серьезную работу над внутренней эффективностью – оптимизировали процессы, трансформировали продуктовый портфель, постоянно обучали людей, создавали собственные решения. Все это позволило нам завершить год в плюсе», – отметил Александр Семенов, генеральный директор ГК «Корус консалтинг».

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Группа компаний «Корус консалтинг» – российская ИТ-компания, предлагающая услуги по созданию, оптимизации и автоматизации бизнес-процессов, внедрению информационных систем, ИТ-аутсорсингу и созданию ИТ-инфраструктуры. Компания образована в 2000 г. и реализовала с тех пор более 1300 проектов во всех отраслях экономики. В «Корус консалтинг» работают более 1200 сотрудников.