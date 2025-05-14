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Корус Консалтинг ГК MONS МОНС
УПОМИНАНИЯ
Корус Консалтинг ГК и организации, системы, технологии, персоны:
|ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 339 2
|МФЦ Мои документы СПб ГКУ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Санкт-Петербурга 6 1
|Семенов Александр 155 4
|Кочанов Дмитрий 20 1
|Березин Максим 119 1
|Кудрин Вадим 4 1
|Мартиросов Давид 63 1
|Карпуничев Сергей 11 1
|Пивоваров Евгений 2 1
|Россия - РФ - Российская федерация 148376 4
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17784 1
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14235 1
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