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Корус Консалтинг ГК MONS МОНС

Корус Консалтинг ГК - MONS - МОНС

УПОМИНАНИЯ


14.05.2025 Компания MONS выходит на рынок услуг информационной безопасности 1
10.12.2024 Рынок виртуализации ПО в России к 2030 г. достигнет 50,4 миллиардов 1
15.07.2024 «КОРУС Консалтинг» увеличил выручку на 30% по итогам финансового года 1
20.06.2023 Александр Семенов -

Александр Семенов, «Корус Консалтинг»: Последствия изменений для бизнеса растянутся еще на многие годы

 1
26.04.2023 Итоги 2022 г. ГК «Корус консалтинг»: выручка от ИТ-услуг и реализации собственных продуктов выросла на 18% 1
10.04.2023 Mons разработала информационный киоск с голосовым управлением для петербургского МФЦ 1
04.04.2023 «Корус консалтинг» запустил новый бренд MONS    1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Корус Консалтинг ГК и организации, системы, технологии, персоны:

Корус Консалтинг ГК 1250 6
8441 3
Корус Консалтинг - LAMACON - Logistics and Mathematics Consulting 9 2
Broadcom - VMware 2404 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2949 1
SAP SE 5327 1
Microsoft Corporation 24823 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2040 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1278 1
Citrix Systems 821 1
SAP CIS - САП СНГ 855 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1497 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 645 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 881 1
Merlion iRU - Деловой офис 317 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 343 1
Trinity - Тринити ГК - Тринити Солюшнс 113 1
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 142 1
Базис Консалтинговая компания 26 1
KeepRise - Кипрайз 5 1
Orion soft - Орион софт - 136 1
РЖД - Российские железные дороги 1938 3
GFG - Lamoda - Купишуз 169 3
Газпром нефть 635 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 478 2
Familia - Фамилия - Торговая сеть 269 2
Окей - О'Кей - Гипермаркет 213 2
Ikon Tyres - Nokian Tyres 19 2
Галамарт - Галастор - Пыжикофф - сеть магазинов товаров для дома 14 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1681 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 889 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 480 1
Русагро Группа Компаний 291 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 205 1
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 103 1
ВТБ Лизинг 68 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 202 1
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 82 1
Деловые Линии ГК 74 1
Рив Гош - Rive Gauche - Парфюм Стандарт 55 1
Востокцемент 13 1
Zentiva - Зентива Фарма 5 1
ЭКО-Культура АПХ - Агропромышленный холдинг 10 1
Юнирест - Rostcic’s - Ростикс - KFC - Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс - Сеть ресторанов общественного питания 66 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 339 2
МФЦ Мои документы СПб ГКУ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Санкт-Петербурга 6 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67685 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20497 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52490 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31697 4
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1303 3
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 818 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4613 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28815 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6290 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12354 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30450 2
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1296 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3129 2
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 957 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21063 2
Заказная разработка - Custom development - разработка индивидуальных ИТ-решений - заказные информационные программные системы 210 2
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 912 2
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2465 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9626 1
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11349 1
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СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12801 1
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SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 467 1
B2G - Business-to-government - Бизнес правительству - отношения между бизнесом и государством 339 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3300 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7026 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21744 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24721 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3349 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3090 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11849 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12960 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2221 1
Виртуализация - Hypervisor - Гипервизор - монитор виртуальных машин 559 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2598 1
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1096 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1888 1
Корус Консалтинг - Авандок - СЭД Спутник - Спутник ECM 34 3
Корус Консалтинг - K-Team HRM 31 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 947 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1037 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 857 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1455 1
1С:ERP Управление предприятием 592 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 635 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 595 1
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 179 1
Microsoft Windows 2000 8662 1
1С:WMS Логистика. Управление складом 79 1
Корус Консалтинг - Sellty 32 1
Basis - Базис.Dynamix Динамическая инфраструктура  и IaaC 73 1
Basis - Базис.Workplace 46 1
Корус Консалтинг - KONCRIT 7 1
Семенов Александр 155 4
Кочанов Дмитрий 20 1
Березин Максим 119 1
Кудрин Вадим 4 1
Мартиросов Давид 63 1
Карпуничев Сергей 11 1
Пивоваров Евгений 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 148376 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17784 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14235 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9012 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5576 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5219 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24710 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52405 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19131 2
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 512 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14041 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4762 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49077 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6332 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2513 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2166 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1263 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4483 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1998 1
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 320 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2207 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1336 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1722 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2984 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10151 1
HRM - Корпоративная культура - Corporate culture 325 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2495 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16665 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3354 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7294 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2804 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7978 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1949 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 660 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 641 1
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НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1142 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 88 1
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