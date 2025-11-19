«Корус Консалтинг» запустил сервис техподдержки кадровых конкурсов

Дочерняя компания ГК «Корус Консалтинг» MONS запускает новое направление по комплексному сопровождению кадровых конкурсов «под ключ». Сервис позволяет решить все задачи организаторов — от технической поддержки участников на всех этапах, до глубокой аналитики и рекомендаций по оптимизации организационных процессов на ее основе. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг».

Кадровые и социальные конкурсы стали ключевым инструментом для формирования управленческого резерва и реализации крупных общественных инициатив как для государства, так и для крупного бизнеса. Однако проведение таких мероприятий часто сопровождается высокими техническими и организационными рисками: пиковые нагрузки системы, сбои и как следствие – снижение уровня организации конкурса.

Ориентируясь на потребности рынка, компания MONS предложила решение, которое обеспечивает полный цикл технического сопровождения кадровых конкурсов. В рамках сервиса специалисты организуют поддержку участников, управляют обращениями и анализируют активности.

Используемые в рамках сервиса технологии включают обучаемые языковые модели, которые применяются для автоматизации обработки типовых запросов и взаимодействия с большим числом участников. Масштабируемая архитектура и отработанные процессы позволяют обеспечивать стабильную работу при высоких нагрузках и большом объеме обращений.

Работа сервиса строится по SLA с фиксированными показателями скорости и качества обработки запросов. Для заказчика предусмотрен административный доступ — возможность контролировать ход конкурса в реальном времени, просматривать обращения и использовать встроенные инструменты аналитики.

Услуга может быть интегрирована с другими направлениями MONS — разработкой цифровых сервисов, обеспечением информационной безопасности и ИТ-инфраструктурой. Такой формат дает возможность формировать единое техническое пространство для реализации масштабных проектов.

«Наша цель — не только снять операционную нагрузку с команды заказчика, но и с помощью аналитики и прозрачной отчетности помочь повысить эффективность внутренних организационных процессов, связанных с конкурсами. Мы берем на себя рутинные и технологические задачи, чтобы организатор мог сосредоточиться на содержательной и стратегической части», — сказала Екатерина Каморина, руководитель направления кадровых конкурсов MONS (ГК «Корус Консалтинг»).